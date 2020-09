Las crisis sanitaria y económica están empujando al suicidio

Luis Muñoz

La diputada Guadalupe Chavira de la Rosa solicitó a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos federal para 2021 se garanticen a la Ciudad de México los recursos económicos suficientes para asegurar la operación de los programas de bienestar y la pensión para las personas mayores y, sobre todo, para evitar actos de suicidio entre la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.

De la misma forma, la legisladora de Morena pidió a los legisladores federales que aprueben los fondos presupuestales necesarios a las instituciones de la administración pública local responsables de la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento del mencionado sector de la sociedad que requiere de un apoyo y acompañamiento para evitar la decisión de quitarse de la vida.

Durante la sesión virtual del Congreso capitalino, Chavira de la Rosa dijo que la solicitud fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio y dictaminación.

Para fundamentar su petición, la diputada morenista informó que durante el periodo de crisis sanitaria aumentó el número de suicidios.

El Consejo Ciudadano, la Línea de la Vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Red Mundial de Suicidólogos, dan cuenta que en el actual escenario de la pandemia, a nivel mundial, las personas suelen caer en cuadros de depresión, miedo y ansiedad que los pueden impulsar a quitarse la vida.

Según el neuropsiquiatra y maestro en Ciencias Médicas, Edilberto Peña, “…es posible que los casos de suicidios aumenten en un 20%, producto de los efectos de la actual pandemia de coronavirus, como el asilamiento físico, el estrés, las crisis económicas individuales, las pérdidas familiares y el trabajo, entre otras causas.

Los factores mencionados desencadenan tristeza, miedo, ira, frustración y culpa, situaciones que llevan a una persona a quitarse la vida; la población joven es la más vulnerable.

Desde 2017 se han dado casos de muerte en personas de entre 15 y 29 años, con 15.1 suicidios por cada 100 mil jóvenes mexicanos”, abundó.

También señaló que el suicidio es un acto privado que se puede sustentar a partir de las libertades y la autonomía de las personas, pero cuando alguien decide quitarse la vida por problemas económicos severos, por falta de acceso a servicios de salud, por violencia intrafamiliar, por acoso escolar, adicciones, por depresión de los jóvenes al ser rechazados para ingresar a la universidad, hay una responsabilidad del Estado que debe atender a partir de políticas públicas.

La diputada Chavira dio a conocer que de 1990 a 2015 se quitaron la vida 104 mil mexicanos, de los cuales el 83% fueron hombres y su mayoría tenía menos de 44 años de edad.

Agregó que entre 2012 y 2016 se pudo observar que en las alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta aumentó el número de suicidios entre los jóvenes y en ese lapso se registraron 46 suicidios de jóvenes. Por ese motivo, enfatizó, las autoridades deben contribuir con políticas públicas en la prevención, tratamiento, atención y diagnóstico de ese problema psicosocial y la Cámara de Diputados debe garantizar desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 la permanencia y mayor cobertura de los programas de bienestar.

Todos al “banquillo” en el Senado

Como la Cámara Alta “no es tapadera de nadie”, como dijo el senador Ricardo Monreal, todos los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y comisionados deberán comparecer para analizar las políticas públicas del gobierno federal… ayer comenzaron con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y culminarán el 20 de octubre con la presencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Un discurso que no estuvo “a tono”

¿Qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso vía remota ante la 75 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas? Entre otras cosas, se refirió a los logros de su gobierno tanto en la lucha contra la corrupción como contra la pandemia de coronavirus, pero nada relacionado son los conflictos en el mundo.

Habló de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, sin violencia, de manera pacífica; de no endeudar al país; del avión presidencial que aún está en venta; de que han acabado los lujos y extravagancias, porque no pude haber “gobierno rico con pueblo pobre”; de las remesas que envían nuestros connacionales a México y de que a pesar de la pandemia y la crisis no hay hambre en nuestro país.En suma, nada que conmueva a la opinión pública internacional.

Por Covid-19 cierra 70% de empresas

De acuerdo con información de la Cámara Internacional de Comercio, la pandemia de Covid-19 ha obligado a alrededor del 70% de Pymes a cerrar sus operaciones; representan el 50% del PIB mundial y más del 70% del empleo mundial. Los asociados del Fondo Mundial para el Sector Privado Covid-19, que representan a las partes interesadas del sector privado multinacional, mundial y local, se comprometen a establecer un fondo estratégico que proporcionará al menos 5,000 millones de dólares de apoyo financiero a las Pymes más necesitadas.

