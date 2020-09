¿López Obrador les pide lealtad ciega a ministros de la SCJN que le deben el favor?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Muy grave que el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al cuestionado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, (Indep), de plano hubiera demandado lealtad ciega, no a él -justificó-, sino a la llamada Cuarta Transformación.

Esa exigencia está bien para sus seguidores más incondicionales, como aquellos que por consigna directa del tabasqueño, a diario se presentan en el Zócalo de la Ciudad de México para agredir e insultar a los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO, (FRENAAA) que finalmente, lograron llegar al corazón de la capital de la república.

El nivel de ignorancia de este tipo de incondicionales de López Obrador, es evidente; ya lo dice el refrán: “la ignorancia es muy atrevida” y este tipo de población que está dispuesta a envolverse en la bandera de esta llamada Cuarta Transformación y morir por ella, se caracteriza por ser muy osada y exhibir sin pudor alguno su nivel de ignorancia.

Se puede o no estar de acuerdo con las manifestaciones de FRENAAA, pero es indudable que la consigna del Presidente es que esta organización quede nulificada. Patético, casi, casi igual que su intervención vía virtual en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas, fue el segundo llamado que hiciera López Obrador a los dirigentes de dicho Frente a pernoctar en el plantón.

¿Ya se le olvidó al tabasqueño que él, en su famoso plantón de Avenida Paseo de la Reforma tampoco se quedaba a dormir y por años ha vivido del erario o de quien lo quiera mantener?

En esta ocasión, el inquilino de Palacio Nacional se refirió ni más ni menos que a Gustavo de Hoyos Walther, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a que instale “una casita” en el plantón.

De inmediato, el empresario respondió señalando por sus redes: “Dice el Presidente que yo vaya a Palacio Nacional, que ponga la hora y el día… nunca tiro la piedra y escondo la mano”.

La aversión que le tiene el tabasqueño al líder empresarial es bien conocida, pues De Hoyos ha sido un constante cuestionador de la desastrosa gestión de López Obrador en la Presidencia de la República.

A este tipo de personajes, así como al resto de los empresarios, a los que por cierto, ha hecho objeto de su desprecio, el Presidente no les puede exigir “lealtad ciega”, entre otras razones, porque solo los ha engañado y simplemente no los oye. Cuestión de recordar cuando no hizo caso a ninguna de las propuestas que los hombres del dinero le han hecho, y seguirá en esa misma tesitura.

No les puede pedir lealtad absoluta tampoco a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo cuando se dio a conocer que el proyecto del ministro Luis María Aguilar, sobre la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes propone que sea rechazada porque está plagada de inconstitucionalidades, lo cual es totalmente cierto.

Ya se decía en este espacio en anterior entrega, la aversión que el Presidente le tiene al ministro Aguilar, y será por eso que de “refilón”, en la gustadísima conferencia mañanera de ayer, López Obrador confió en que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el debate del próximo jueves 1 de octubre, le den la razón.

Aquí valdría preguntar: ¿el Presidente les está pidiendo a los ministros que ha colocado en la Corte, lealtad ciega? o ¿les está cobrando el favor de haberlos puesto en la SCJN? Eso ya se verá en la sesión del próximo jueves.

Municiones

*** Durante el segundo informe de actividades de la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, habló sobre el complejo momento que vive nuestro país y señaló que “lo que hoy vivimos es una normalidad democrática y claro que nunca creímos que sería fácil un cambio de régimen y nunca pensamos que sería cómodo luchar por una profunda transformación de las instituciones”. Al recordar sin señalarlo específicamente, las manifestaciones que confluyen en el Zócalo de la Ciudad de México, el senador Monreal subrayó: “vemos manifestaciones, inconformidades, expresiones de protestas y a mí me parece que está el país está vivo. Es un reflejo de lo que despertó 2018 en un proceso inédito, donde ahora todos tenemos voz”. Ya en otro tema, el legislador zacatecano informó en una videoconferencia que “la mayoría legislativa respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, al tiempo que consideró que se va a imponer la razón, el buen juicio y se atenderá el reclamo de justicia de la ciudadanía. Agregó que “vivimos en un Estado de Derecho, no debemos alterarlo; vivimos bajo el principio de legalidad y todos tenemos que observar lo que el máximo tribunal de justicia diga, resuelva y emita”.

*** Por cierto, muy deleznable papel hizo la senadora morenista Lucía Trasviña, que se refirió al mismo tema de la Suprema Corte, para soltar una serie de improperios en contra de los ministros de la SCJN al calificarlos de “sátrapas”, pero, ¿qué puede esperarse de una pseudolegisladora que no tiene ni la más remota idea de qué hace ocupando un escaño en el Senado de la República? No hace mucho tiempo, como se recordará, esta “finísima dama” que hay que ver en qué fachas se presenta en la tribuna legislativa, apareció por sus redes portando una pistola y haciendo gala de que supuestamente, eso le daba autoridad. El senador Monreal debería meter al orden a la señora Trasviña.

*** Sin duda y como lo anota el consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral, (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al inaugurar la XVI Sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, el mayor desafío que enfrenta el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los 32 Locales, es el contexto social de pobreza, desigualdad, feminicidios y agresiones contra las mujeres, intolerancia a la crítica, el descontento y los efectos disruptivos de la pandemia de Covid-19, éste último, representó uno de los golpes más duros e inesperados. En lo que puede considerarse una seria alerta, el doctor Córdova señaló que el coyuntural año entrante, no se pondrá a prueba el modelo electoral ni la capacidad técnica del INE o de las instituciones electorales a nivel federal o local, sino la capacidad de refrendar nuestra democracia.

morcora@gmail.com