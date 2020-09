Jalón de orejas a Cuitláhuac y “ni pío” dijo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Qué le va a contestar Mario Delgado a Porfirio Muñoz Ledo?

Mucho le molestó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en Veracruz, donde gobierna uno de sus consentidos, Cuitláhuac García, lo hubiera recibido una multitud enojada, identificada con el Frente anti lopezobradorista, FRENAAA, gritándole, “¡Fuera Lopez!”. Visiblemente contrariado, el tabasqueño se pudo percatar de que su operador preferido no tuviera la situación controlada y está muy lejos de hacerlo y por ello, le tocó “jalón de orejas” a un mandatario estatal que por cierto, no puede controlar tampoco la inseguridad y desafortunadamente, continúa el asesinato de periodistas, sin que el gobernador García diga “ni pío”, como diría un clásico; él sólo sabe someterse a las órdenes del Presidente, aunque la mayoría de las veces no las pueda cumplir.

Y debido a que el panorama -en tierras veracruzanas- no estaba como el Ejecutivo lo hubiera deseado, en un evento que encabezó allá en el puerto, el Presidente de plano desenvainó la espada para advertirle a sus opositores que -según él- seguirá con la transformación de la vida pública de México.

Específicamente señaló: “que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores porque no vamos a dar tregua… que ya se olviden del antiguo régimen, corrupto, de injusticias y de privilegios… vamos a la Cuarta Transformación de nuestro país”.

Una recomendación que no sobra, es que la oposición debería aprovechar esta declaración de guerra para unirse y diseñar estrategias para enfrentar el autoritarismo que se viene, tanto con el Presidente, como con su partido oficial, que no sobra subrayar, está sumido en una crisis eterna.

No podía faltar el apapacho a su servil gobernador, Cuitláhuac García. El tabasqueño, en el colmo, destacó que en la entidad veracruzana han bajado el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión. Pues será sólo en la mente del Presidente y del mandatario estatal, porque la realidad dicta otra cosa totalmente distinta.

En fin, ¡quién lo diría!, es el propio Presidente el que ha acabado por “soltar al tigre”, ese que la víspera de los comicios de 2018 anunció que se soltaría en el caso de que hubiera un fraude electoral.

Poco después de ese exhorto, el entonces candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, intentó justificar: “No voy a llamar a la violencia, nunca lo he hecho. Ahí está lo expresado, que lo lean bien y ojalá y se difunda como lo dije, para que no se asuste nadie ni se malinterpreten las cosas”. Entonces, ¿por qué en su momento aseguró que él no amarraría a ese tigre en caso de que se soltara?

Bueno, el caso es que triunfó, llegó a la presidencia de la República y López Obrador se ha dedicado a dividir, polarizar; entrar en la cerrazón y en suma, soltar al tigre que reitera, no está dispuesto a amarrar. Antes, pidió que no se malinterpretara su llamado a la violencia, hoy, se burla de todo lo que provenga de sus adversarios pero -eso sí- asevera que luego dice que lo acusan de que su sonrisa es diabólica. Ya lo dice el refrán: “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, pero al parecer, el señor Presidente no ha aprendido mucho que digamos.

Municiones

*** Por cierto, habrá que ver qué le contesta el diputado Mario Martín Delgado a su correligionario y compañero de curul, Porfirio Muñoz Ledo, quien, con esa irónica agudeza con la que acostumbra, señaló que el también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, se presente, en su búsqueda por el liderazgo de ese partido, como “Mario Morena”, Cantinflas. Tal parece, que los problemas se le juntan al diputado Delgado, pues el fin de semana circuló por las redes el supuesto derroche de recursos que hace en su propaganda como aspirante a la presidencia del partido oficial. ¡Qué tal!

*** Y en momentos, en que la siempre flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asegura que el número de hospitalizaciones por Covid-19 ha descendido en la capital de la República, sin embargo, seguiremos en semáforo naranja, la presidenta de PRD en la CDMX, Nora Arias Contreras, exigió al Gobierno de la Ciudad presentar un informe que explique de manera detallada y transparente el exceso en los registros de mortalidad por la pandemia de coronavirus en la capital. Subrayó que con motivo de la comparecencia de la Secretaria de Salud a nivel local, Oliva López Arellano ante el Congreso de la CDMX, el gobierno de Sheinbaum, de nueva cuenta, evadió la responsabilidad de explicar a la ciudadanía de manera precisa y transparente lo que sucede con la pandemia en realidad, sobre todo en las cifras de personas fallecidas por esta causa. “Se necesita saber las cifras oficiales de decesos, sin duda esto representa un claro ejemplo de que la emergencia sanitaria está fuera de control, pues al desconocerse los parámetros verdaderos se toman decisiones erradas que ponen en mayor peligro la salud de la población”. Arias señaló que con la comparecencia de la secretaria de Salud, el gobierno de la ciudad pierde otra vez la oportunidad de presentar un informe preciso de la pandemia a la población de la capital. Además, consideró que los servidores públicos irresponsables y omisos deben renunciar al cargo. Desafortunadamente, esto es algo que la jefa de gobierno nunca va a aceptar y menos hacer.

*** Después de tres décadas de investigación, científicos mexicanos desarrollaron el Sistema VITALA que revolucionará la forma de producir maíz en México y todo el mundo, el cual consiste en una planta híbrida más pequeña que la actual, pero con raíces más fuertes, capaces de soportar vendavales, lluvias y otros efectos del cambio climático, además de representar una tecnología sustentable porque los cultivos utilizarán menos fertilizantes y herbicidas, lo que significa que serán más amigables con los suelos de siembra. Manuel Oyervides, creador de VITALA y líder del grupo de expertos de Bayer de México que participó en el proceso, dejó claro que la novedosa planta no se trata de un organismo genéticamente modificado, sino de un híbrido que es incluso tiene una mayor capacidad fotosintética que el maíz convencional y que por sus características puede sembrarse en territorios de Europa y África. Durante la presentación mundial de dicha innovación, el científico precisó que, a diferencia de la planta de maíz convencional, la de VITALA es una planta enana que permite incrementar entre 20 y 30 por ciento la productividad por hectárea al poderse sembrar más semillas en el área habitual, y aprovechar de mejor manera el agua, la luz solar y los nutrientes que necesita.

