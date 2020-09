Mi único compromiso e interés es con las familias más vulnerables: David Parra

“Hoy son tiempos de apoyar”, reitera el líder social

NAUCALPAN, MÉX. – “Hay que ser congruente con lo que se dice y se hace. Reitero que mi único compromiso e interés es con las familias más necesitadas de este municipio, aquellas que, por desgracia, no cuentan con el apoyo de las autoridades competentes. Hay que voltear a ver las necesidades de educación y salud, entre otras, de los que menos tienen”.

Aseguró lo anterior el líder social, David Parra Sánchez, al tiempo de recordar que “por desgracia, la pandemia de Covid-19 ha ocasionado una severa crisis en el país, pero “si jalamos todos parejos y en una sola línea, saldremos adelante. Si le va bien a México, les va bien a los mexicanos. Hoy, son tiempos de apoyar a las familias más vulnerables”, reiteró.

El también asesor del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM), destacó la necesidad de planear estrategias claras para favorecer a las familias naucalpenses que, muchas de las veces no cuentan con los recursos necesarios para llevar el sustento diario a sus hogares.

“Duele ver a naucalpenses que no cuentan con dinero suficiente para comprar un kilo de tortillas. No tener acceso a programas sociales que los ayuden a satisfacer sus mínimas necesidades. Es necesario, como siempre lo he dicho, voltear a ver a las familias más necesitadas del municipio. Refrendo mi compromiso de seguir apoyando a los que menos tienen”, abundó.

Por otra parte, Parra Sánchez dejó en claro que “de ninguna manera y bajo ningún concepto estoy en contra de las acciones gubernamentales que desde los tres órdenes de gobierno se han realizado para favorecer a las y los naucalpenses, sin embargo, hay que reconocer que éstos son insuficientes. Vamos caminando hacia adelante para qué, de una u otra manera se proporcione ayuda a quienes nos necesitan”, manifestó.

También recalcó que esta contingencia pone a prueba la capacidad de trabajar juntos en favor del bienestar de los habitantes de Naucalpan, “no vamos a dar ni un paso atrás para, en la medida de nuestras posibilidades, seguir tendiendo la mano a los que más lo necesitan”.

Finalmente, David Parra, pidió a los habitantes de esta municipalidad “mantener la fortaleza y unidad familiar, pues sólo así se podrá enfrentar esta grave crisis económica y de salud que por desgracia a afectado a miles y miles de mexiquenses”, concluyó.