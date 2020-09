“Ya no estoy aquí” arrasa con 10 Premios Ariel

En su edición 62

La estatuilla Ariel de Oro que se otorga en homenaje a toda una trayectoria le fue entregado a Lucía Álvarez y María Rojo

Gloria CARPIO

Por primera vez en la historia y derivado de la pandemia por COVID-19, de forma virtual se llevaron a cabo los tan esperados y acariciados Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en su edición 62, en la cual brilló la cinta “Ya no estoy aquí”, como Mejor Película y que se llevó 10 estatuillas, de las 13 a las que estaba nominada.

Al momento de ganar el Ariel como Mejor Director por la película “Ya no estoy aquí”, Fernando Frías señaló que “ha sido un camino dificilísimo. Quiero dar este mensaje para la gente que tiene ideas y que quiere hacer las cosas con el corazón, por favor no se dejen desanimar cuando escriben 80 correos y no les contestan, cuando el proyecto es rechazado una y otra vez, porque hay que seguir confiando”.

Es así como “Ya no estoy aquí”, cinta coproducida por Panorama Global y PPW Films y distribuida por Netflix, le arrebató el premio como Mejor Película a “Esto no es Berlín” y “Polvo”, en una ceremonia conducida por Roberto Fiesco y Verónica Toussaint, que se transmitió por Canal 22 y por streaming live.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía al concurso se inscribieron 157 películas, de las cuales 68 eran largometrajes mexicanos; 12, iberoamericanos y 77 cortometrajes. Entre ellos hubo también animaciones, documentales y ficciones.

“Luchamos por erradicar del cine, de la industria audiovisual, la violencia de género que lacera a nuestra industria como al resto de nuestra sociedad. Tras un año de intenso trabajo por parte de numerosos colectivos de mujeres, esta semana se presentó el primero Protocolo integral contra el acoso y hostigamiento para la producción audiovisual, un hecho sin precedentes en nuestra historia cinematográfica. La Academia se suma al llamado de estas voces para que en nuestra industria se generen espacios libres de violencia, se impulse la igualdad de oportunidades y se reflexione sobre la representación de género de la pantalla”, fue el discurso de la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Mónica Lozano, quien además e sumó a los posicionamientos de la comunidad del séptimo arte en el país sobre los presupuestos para este arte y la desaparición del Foprocine, así como del Fidecine.

La estatuilla Ariel de Oro que se otorga en homenaje a toda una trayectoria le fue entregado a Lucía Álvarez, una gran compositora, precursora de la composición en cine como mujer, quien ha trabajado con grandes directores del cine en el país como Arturo Ripstein, Alberto Isaac y Jorge Fon, y también se le otorgó a la la actriz María Rojo, quien dedicó su premio a los directores con los que ha trabajado durante sus más de 60 años de carrera.

LISTA DE GANADORES

Mejor Película: “Ya no estoy aquí”.

Dirección: Fernando Frías de la Parra, “Ya no estoy aquí”.

Actor: Luis Alberti, “Mano de obra”.

Actriz: Edwarda Gurrola, “Luciérnagas”.

Coactuación masculina: Raúl Briones, “Asfixia”.

Coactuación femenina: Mónica del Carmen, “Asfixia”.

Revelación actoral: Juan Daniel García, “Ya no estoy aquí”.

Guión original: Fernando Frías de la Parra, “Ya no estoy aquí”.

Guión adaptado: John Sayles, Guillermo Munro Palacio, “Sonora”.

Fotografía: Damián García, “Ya no estoy aquí”.

Edición: Yibrán Asuad, Fernando Frías de la Parra, “Ya no estoy aquí”.

Sonido: Javier Umpierrez, Yuri Laguna, Olaitan Agueh, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht, “Ya no estoy aquí.

Música Original (empate): Galo Durán, “Sanctorum”; Jacobo Lieberman “Sonora”.

Diseño de arte: Taísa Malouf Rodrigues, Gino Fortebuono, “Ya no estoy aquí”.

Vestuario: Malena de la Riva, Gabriela Fernández, “Ya no estoy aquí”.

Maquillaje: María Elena López, Itzel Peña García, “Ya no estoy aquí”.

Efectos Visuales: Othón Reynoso, Thomas Boda, Jonatan Guzmán, Ricardo Robles, Paula Siqueira, Juan Lazzarini, Amilcar Herrera, Chris Cruz, Eddy Mendoza, Cyntia Navarro, “Belzebuth”.

Efectos Especiales: Ricardo Arvizu, “Belzebuth”.

Ópera Prima: “Mano de obra”, David Zonana.

Largometraje Documental: “El guardián de la memoria”, Marcela Arteaga.

Largometraje de Animación: “Olimpia”, J.M. Cravioto.

Cortometraje Documental: “Lorena, la de pies ligeros”, Juan Carlos Rulfo.

Cortometraje de Ficción: “Las desaparecidas”, Astrid Domínguez.

Cortometraje de Animación: “Dalia sigue aquí”, Nuria Menchaca

Película iberoamericana: “Dolor y gloria” (España), Pedro Almodóvar.

Ariel de Oro: Lucía Álvarez, María Rojo.