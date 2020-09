Mario Delgado acelera el paso por la presidencia de Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con todo encima, pero sobre todo con Porfirio Muñoz Ledo a unos cuantos pasos debajo de él, Mario Delgado Carrillo, líder de la mayoría de Morena en San Lázaro, entró de lleno con todos los recursos a su alcance, que no son pocos, a una campaña de medios y de promoción electoral que seguramente lo llevará en los siguientes 10 días a la presidencia de Morena.

En un recorrido por los principales noticiaros de radio, con una fuerte presencia y penetración en diarios y redes sociales, Delgado Carrillo refutó a Muñoz Ledo, quien afirmó que el triunfo de Mario significaría establecer al canciller Marcelo Ebrard en una Presidencia de facto que desplazaría a Andrés Manuel López Obrador, apenas cumplidos dos años de su mandato.

Delgado Carrillo afirmó que, de triunfar en las encuestas del INE, mediante las cuales se designará al nuevo presidente de Morena, no llegaría al liderazgo de este partido para apuntalar a su ex jefe Ebrard en la presidencial de 2024.

El mayor problema para la llegada de Delgado Carrillo como presidente de Morena, no es sin embargo Muñoz Ledo, sino una serie de corrientes y personajes dentro de este partido que seguro intentarán impugnar el proceso de elección.

Si lograran echar abajo este proceso, Morena quedaría prácticamente fracturado y altamente confrontado para ir con éxito a las elecciones de 2021.

Ante este escenario, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, y quien es señalado reiteradamente como uno de los tres prospectos a la sucesión presidencial de 2024, pidió a Delgado Carrillo y a Muñoz Ledo preservar la unidad del partido.

Y reiteró: “no me voy a meter a favor de nadie…”

Desde el año pasado que inició el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, el zacatecano se deslindó de intervenir en ese proceso.

Asunto delicado

En otro orden, Monreal dijo ayer que la posible extinción hoy en San Lázaro de 53 fideicomisos es un tema “muy delicado” del cual prefirió no hacer comentarios en tanto no sea un asunto a debatir en el Senado.

Se sabe que hoy la mayoría de Morena y sus aliados en Cámara de Diputados buscarán aprobar esa cancelación de fideicomisos que se supone le darían al menos 50 mil millones de pesos al presidente Andrés Manuel López Obrador para ser utilizados en la forma en que él lo decida.

Monreal indicó que lo que hoy se apruebe en la Cámara de Diputados después pasará al Senado, donde se tendrá que realizar un examen a fondo de esos fideicomisos porque de ellos dependen áreas importantes como son la ciencia y la cultura: “entiendo es muy polémico y prefiero esperar”, consideró.

De igual manera, el también presidente también de la Junta de Coordinación Política en la cámara alta, indicó que la consulta ciudadana y a la pregunta planteada para enjuiciar a ex presidentes, es un asunto que se encuentra en proceso jurídico en la Suprema Corte y que, si bien ya hay un proyecto del ministro decano, falta aún la votación del resto de los diez ministros y éste puede sufrir modificaciones.

Advirtió incluso, que pueden presentarse las dos versiones y hasta modificarse la pregunta por parte de los miembros de la Corte para efecto de encuadrarla o respetarla tal y como está.

“Pueden ocurrir muchas cosas… la Suprema Corte es la última autoridad para calificar la constitucionalidad de una consulta como la solicitadada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si calificara de constitucional el acto, nos lo regresan al Senado, como Cámara de origen; y si se aprueba por mayoría, se envía a la Cámara de Diputados. Luego se publica, se promulga y se envía al INE para su organización y hacer la consulta”.

Varios

Durante la sesión de este martes, el Pleno del Senado aprobó el calendario para la realización de las comparecencias de las y los secretarios del gabinete presidencial dentro del marco del análisis de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente López Obrador.

Conforme la agenda prevista, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el titular de la Cofepris, José Alonso Novelo, comparecerán casi al mediodía, ante la Comisión de Salud, el martes 12 de octubre, a las 11:00 horas.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, asistirá ante la Comisión de Economía, la tarde del 15 de octubre.

La secretaría de Energía, Rocío Nahle, estará ante la Comisión de Energía.

Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asiste ante el pleno el miércoles 28 de octubre.

Y el titular de Turismo, Miguel Torruco, se presentará ante la Comisión de Turismo, el jueves 29 de octubre.

Una vacuna universal

Los médicos consideran que los autollamados negacionistas y antivacunas han propiciado en México y el mundo que enfermedades que se consideraban erradicadas, o por los menos controladas, vuelvan al escenario, triplicando su capacidad de contagio y ocasionando miles de fallecimientos en nuestro continente, como es el caso del sarampión.

Por ello el grupo de Morena en el Senado presentó un proyecto de decreto para reformar las leyes generales de los derechos de niñas y niños y adolescentes, la Ley General de Salud y la Ley General de Educación, en materia de vacunación.

Con ello se busca establecer que todos los mexicanos tienen la responsabilidad personal de aplicarse las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezcan.

De esta manera se reconoce el derecho de los menores a recibir las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, con base en su derecho a la protección de la salud y en apego al principio de interés superior de la niñez. Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables, estarán obligadas a que éstos reciban las vacunas referidas, salvo que medie justificación médica certificada en contrario.

En el proyecto de decreto se establece que el incumplimiento deliberado o sin que medie justificación médica certificada para impedir contravenir dicha obligación dará lugar a que las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, haga uso de las atribuciones que le confiere la Ley en la materia para realizar acciones dirigidas a efectivizar la vacunación.

Debe considerarse que hasta 2016, América había sido declarada como región libre de sarampión, empero, para 2018 se registraron, en México 20 casos, y ya para el primer trimestre del 2020 se ha tenido conocimiento por las autoridades de salud de 80 personas contagiadas, tan sólo en el Valle de México.

Los 100 mil para que AMLO se vaya a Palenque

Sin que nadie lo previera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el reto en su mañanera de ayer.

“… cuando ya no tenga apoyo en las encuestas y si se juntaran 100 mil personas en mi contra, no esperará a la revocación de mandato en 2002, me iré a Palenque”.

Todo surgió durante un comentario sobre el plantón de FRENAAA en el Zócalo y de sus constantes movilizaciones en el país.

“¿Cómo se caen, cómo se derrumban los gobiernos autoritarios?, (interrogó, y respondió)… con la gente, con grandes movilizaciones, sale el pueblo a la calle, cientos, miles, cientos de miles… millones…

“En mi caso, a la primera manifestación de cien mil personas -y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo-, a Palenque, Chiapas (hizo el ademan recorriendo de un lado a otro con su mano), ni siquiera espero la revocación de mandato… ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales”, indicó.

Rápido surgieron las reflexiones, los comentarios: “¿y sí le toman la palabra y le arman una manifestación de más de cien mil mexicanos inconformes?¿En verdad se va a ir a Palenque?”, dijeron varios.

Ahí queda una ocurrencia más de López Obrador.

