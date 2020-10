AMLO enviaría reforma, si Corte falla contra juicio a ex presidentes

La propuesta ciudadana será debatida hoy

Se debe acatar el derecho de la población para ser consultada, afirma

Ayer, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la consulta para enjuiciar a ex presidentes por presuntos ilícitos cometidos, entonces él enviaría al Legislativo una iniciativa de reforma para modificar el artículo 35 constitucional.

“Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, tendríamos que plantearnos dos cosas: una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución? Es una simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso, no. Fue mi compromiso que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, de inmediato estaría mandando una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional para que no se cancele esta posibilidad”, declaró.

Asimismo, consideró que la decisión de la Corte es trascendente porque va a resolver si se aplica en México la democracia participativa. Es decir, que las consultas populares conceden el poder a los ciudadanos para intervenir y participar en las decisiones importantes del país de manera constante, no sólo cada tres o seis años, en las elecciones.

“Se debe de acatar el derecho de la población para ser consultada. Mañana (hoy) es un día importante, la decisión que va a tomar la Corte es trascendente porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa, si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo, en todo momento, decida la forma de su gobierno”, explicó.

El jueves de la semana pasada, el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, calificó la solicitud de consulta popular del Presidente como “un concierto de inconstitucionalidades”, en el proyecto revisión de la consulta popular 1/2020, se detalla que la Corte considera improcedente el ejercicio, pues conlleva en sí, una restricción de los derechos humanos, no obstante, López Obrador argumentó que no existe violación de los derechos humanos en este ejercicio, pues, en caso de que la población decida iniciar los juicios, las investigaciones y todo el proceso, deberá hacerse conforme a los estatutos legales, “se seguirá el debido proceso y el respeto de las garantías”, dijo.

En ese sentido, aclaró que “no significa que si mañana (hoy) se aprueba la consulta ya con juicios sumarios se va a castigar a los ex presidentes si se les encuentra culpables, son procesos, va a intervenir la Fiscalía, intervienen los jueces, queremos que se aplique un auténtico Estado de Derecho; que no haya impunidad, que se castigue por igual a todos, que no haya privilegios”.

Por lo tanto, el mandatario pidió que cada poder asuma su responsabilidad en el caso, sobre todo al Poder Judicial, que será quien decida el destino de los procesos, y posteriormente la Fiscalía, responsable de evitar la impunidad y juzgar a los ex presidentes. “Fue muy vergonzoso lo que sucedió en el sexenio pasado cuando se buscaba realizar una consulta sobre la reforma energética y la Corte determinó que no procedía esta consulta porque se verían afectadas las finanzas del país. Que pregunten para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, que recojan este día hoy el sentimiento de la gente. Si no se puede hacer con el rigor metodológico de una encuesta que lo hagan con entrevistas con gente de la calle, que los tomen en cuenta”, enfatizó.

Finalmente, recalcó que ciudadanos organizados lograron reunir 2 millones de firmas en menos de dos semanas “sin dinero, sin patrocinadores ni medios de comunicación”.