Ni mais, mr. Ackerman

Espacio Electoral

Eleazar Flores

VAYA, VAYA-. El estadounidense nacionalizado mexicano John Mill Ackerman Rose viene a nuestro país a descubrir lo claro del blanco y lo oscuro del negro, al afirmar que antes la censura la imponía el gobierno y ahora la imponen los poderes fácticos, entre ellos los medios de comunicación.

John, esposo de la señora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, la que encontró impoluto al acaudalado inmobiliario Manuel Bartlet Díaz, asegura que la prensa es poderosa, igual que el Presidente. Olvidó decir que la prensa no tiene púlpito mañanero.

Este espacio se ha ocupado de opiniones acerca de la relación Presidente-medios, con opiniones de destacados comunicadores y otros no tanto como es el caso del ex vocero del ex presidente Vicente Fox, Rubén Aguilar, aquél “traductor” de la inolvidable frase “el Presidente quiso decir”, como quiso imitarlo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, cuando declaró también en El Universal, que el Presidente no es enemigo de la prensa sólo que …

Dentro de los riesgos de esta profesión se incluye la lectura de la entrevista que Teresa Moreno le hizo al tal John Ackerman en el mismo rotativo, diciendo no hay censura en el gobierno de la Cuarta Transformación, ahora son los periodistas los que intentan acallar al mandatario cuando le piden que pare las descalificaciones. Esto significa que hay que aceptar que el primer macuspano del país llame “inmundos” a algunos diarios como lo hace al referirse al diario Reforma.

Aclarando buscar la pluralidad, la inclusión y la tolerancia en todo, principalmente en cuanto a medios de comunicación, me voy con lo que sobre este tema han dicho otros destacados periodistas como Carlos Marín, negado como muchos otros periodistas independientes, a ser apologistas del gobierno en turno. .

Con medio siglo “tecleando”, desde las Remington a las Toshiba, HP o Samsung, uno ciertamente ha tropezado con interesados en escribir esto o dejar de escribir aquello, pero es uno el que finalmente decide hacerlo o no, así que mister John, no venga usted a decir cómo es el comportamiento mediático y la relación prensa-gobierno, siempre existente.

Tampoco venga a afirmar que el padre de la Cuarta Transformación es el Presidente más atacado de la historia, después o igual que el norteño Francisco I. Madero, pues tampoco es cierto. Usted John, que es un estudioso —pues su currícula es envidiable— debería empolvarse las manos para ojear los diarios de los primeros bienios de cada sexenio para desengañarse.

Su defensa del mandatario hacia o en contra de la prensa es parecida a la que doña Irma Eréndira Sandoval hace de la impoluta familia Bartlett, punto.

elefa44@gmail.com