Denuncian a la directora del Metro

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Después de un sinfín de quejas, por fin la denuncia administrativa en contra de la directora del Metro, Florencia Serranía, quedó ingresada ante la Contraloría CDMX, donde se le acusa de omisiones y de romper los esquemas sanitarios en contra del coronavirus al interior de la red del STC.

La querella fue presentada de manera electrónica por los diputados locales Christian Von Roehrich, Federico Döring Casar y Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional.

Los legisladores habían venido insistiendo sobre el desdén de la funcionaria para una mayor vigilancia epidemiológica a fin de disminuir los contagios en el Metro.

No hay que olvidar que se trata de un medio que transporta a más de 4 millones de usuarios al día, aunque ahora lo hace con ciertas restricciones debido al semáforo naranja.

Según se informó, la denuncia, ya en manos de la Contraloría local, pide investigar a Serranía por la compra de alcohol en gel, la reducción o eliminación de medios informativos sobre prevención de contagio, además de solicitar un informe de los funcionarios a cargo de dichas tareas.

En uno de los apartados, los legisladores del PAN exigen sanción para los servidores públicos responsables en términos de la ley. La denuncia se sustenta en quejas de usuarios, quienes han manifestado no ver ni tener visibles los puntos de distribución de alcohol en gel al interior de las instalaciones del Metro y a su vez, los pocos puntos en donde aún se encuentran distribuyéndolo, la sustancia tiene las características que no son las apropiadas, aunque hay que decir que, de acuerdo a la Profeco, en México no existe una norma que establezca parámetros de calidad para el gel antibacterial. Von, Döring y Triana advierten que la Ciudad de México está pasando por un momento difícil al rondar ya los 14 mil muertos por la pandemia y alrededor de 136 mil personas contagiadas, situación que se acumula diario en el Metro por una autoridad que ha subestimado la enfermedad al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionan estrategia de Lajous

El uso de calificativos o denostaciones no pueden servir como ‘estrategia’ para evadir la rendición de cuentas y dejar nuevamente vacíos de información sobre temas relevantes para la ciudadanía, le recriminaron legisladores al titular de la Semovi, Andrés Lajous, durante su comparecencia con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Diputados del PAN le reclamaron al funcionario su negativa a dar respuesta puntual a temas de gran relevancia, cuando los servidores públicos están obligados a responder los cuestionamientos de los representantes populares, y no buscar ‘artimañas’ para no dar la cara a la ciudadanía.

Lajous evadió responder sobre cuál fue el fundamento jurídico para el retiro de las unidades de Ecobici; no aclaró qué sucedió con el recurso de parquímetros que no ejecutó en los proyectos, y sobre el Fondo Uber no explicó el monto y destino de los recursos que están en éste, ni cuánto dinero ha recibido el fideicomiso en los últimos 5 años.

La diputada Patricia Báez Guerrero manifestó su preocupación por el posible incrementó de tarifas del transporte público y cuestionó si se piensa elevar el cobro del 1.5% a las empresas de redes de transporte, esto, porque se habla de incrementar impuestos a las plataformas de ese servicio.

Enfermedades mentales

En su balance del sábado, la secretaría de Saludo federal registró 83 mil 642 defunciones, 135 más que el día anterior, y 814 mil 328 casos acumulados de contagio.

Ese mismo día, 10 de Octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que durante todas las etapas de la pandemia Covid-19 y hasta hoy, mantiene una estrategia de atención y prevención de enfermedades mentales y sus secuelas para atender los diferentes grados de afectación que ha causado la pandemia en pacientes y personal de la salud a cargo, con un enfoque de sensibilidad y humanismo.

Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México comenzó́ con la entrega de los anticipos para adquirir la vacuna contra Covid-19 y de esta manera sea de los primeros países en el mundo para tener ese medicamento. ¿Será?

Edomex y CDMX siguen en color naranja

De acuerdo con datos del sector salud, los estados que se mantienen en color naranja son 17: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

Los que están en amarillo del semáforo epidemiológico son 14: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Tabasco y Morelos. Solo un estado se encuentra en color verde: Campeche.

lm0007tri@yahoo.com.mx