Manifestación de taxistas genera caos vial en CDMX

La SSC desplegó más de mil 100 policías

Miles de Integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas en la Ciudad de México y a nivel nacional se manifestaron desde temprano generando un caos en las principales calles de la capital. Se congregaron desde temprano en el el Ángel para posteriormente dirigirse al Zócalo.

Ignacio Rodríguez, presidente y vocero del moviemiento, informó que fueron convocados cerca de 15 mil conductores, quienes en unos 5 mil taxis partieron de diversos puntos para recorrer la Ciudad de México.

Dentro de sus reclamos afirman que no hay avances en las reuniones con la Secretaría de Gobernación, agregando que no se respetan y no se cumplen los acuerdos para tratar el tema de las aplicaciones de taxis en el país.

Los taxistas decidieron movilizarse argumentando falta de seriedad y seguimiento de los acuerdos surgidos en las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación, así como con las autoridades capitalinas, la desatención en el Estado de México y en otras entidades del país.

Ante la manifestación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un aproximado de mil 100 policías con apoyo de 160 vehículos, en un dispositivo de vigilancia y vialidad en la zona del Ángel de la Independencia, con el fin de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, así como el derecho a la libre manifestación.

Cientos de vehículos, que partieron desde diferentes puntos de la ciudad, se estacionaron en las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia, lugar donde llevaron a cabo una rueda de prensa para dar a conocer sus demandas.

Algunos de los taxistas se reunieron cerca de las 04:00 de la madrugada en la Avenida Central, a la altura del Metro Nezahualcóyotl, de la Línea B, con dirección a la Ciudad de México.

También se movilizaron los taxistas concesionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de un comunicada en Twitter, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que de los 216 vehículos que participaron en la manifestación, cuentan con cromática de la capital y del Estado de México, con un total global de 270 personas que participan en la protesta.