Morena profundiza la división

Desde el portal

Ángel Soriano

La ocupación de mujeres del histórico edificio de las calles de Chihuahua de la colonia Roma previo a la llegada del diputado Porfirio Muñoz Ledo y sus huestes, aun cuando forma parte del espectáculo político, profundiza la división no sólo en Morena, sino a nivel nacional entre los conservadores y liberales.

Porque si bien la elección del dirigente nacional es asunto interno, tiene que ver con las diferencias que han surgido entre los neoliberales que promueven la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador y el retorno de los antiguos privilegios, porque han tomado ya al experimentado Muñoz Ledo como su caudillo.

Diplomático y dirigente nacional de dos partidos nacionales -PRI-PRD-, Muñoz Ledo abandera la crítica hacia el gobierno de la IV Transformación ante la ausencia de liderazgos y dirigentes sociales con capacidad opositora, porque sustenta sus opiniones en base al derecho y al sentido común, que no es común en la clase gobernante, desde luego, por conveniencia.

Muñoz Ledo reclama un triunfo escamoteado como en las mejores épocas del PRI. Un largo historial avalan su trayectoria, muy por encima de la de Mario Delgado, con la diferencia de que éste está en el ánimo de la actual clase dirigente y sirve a sus propósitos. Muñoz Ledo no, y él lo sabe bien, pero hace su juego político, pues por algo se mantiene en primera fila durante décadas.

TURBULENCIAS

La UABJO en vías de revivir viejos conflictos

La elección de nuevo rector en la UABJO ha sido pospuesta a consecuencia de la crisis sanitaria y la presunta imposición del notario público Gilberto Gamboa Medina, amenazan con profundizar los problemas financieros de la institución y su vida académica, ya que el rector actual, Eduardo Bautista y el ex rector Eduardo Martínez Helmes, han formado un frente común “Los Eduardo” en contra del fedatario a quien ligan con el ex gobernador José Murat, con el propósito de defender la autonomía universitaria y rechazar injerencias externas. Se han formado grupos, unos en favor de Gamboa considerando que de esa manera se asegurarán los recursos para cumplir con sus compromisos del pago de salarios y jubilaciones, y otros que pugnan por encontrar otras vías de financiamiento para mantener la autonomía universitaria que está a punto de celebrar su 49 aniversario… El manejo de la pandemia en el país ha resultado confuso, de acuerdo a los resultados fehacientes: se había dado la cifra catastrófica de 60, muertos y llevamos ya 80 mil; se insistió en que no era necesario el cubrebocas y hoy es obligatorio en todo el mundo; se garantizaron vacunas contra la influenza y resulta que éstas “se las robaron”, y para poner la cereza del pastel, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, indica que no es posible determinar si un paciente tiene Covid, influenza o es reinfectado. Es decir, la ciencia médica no da para tanto, pues los síntomas son similares, pero los medicamentos, lamentablemente, tampoco han probado su efectividad, así que el mundo se encuentra en vilo en tanto que el presidente Trump si ya la libró con sus mezclas de medicamentos… En la ciudad de México se agravan los conflictos en el transporte pues se privilegia a las superempresas que dejan más utilidades a los modestos trabajadores del volante que sólo obtienen los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades familiares. Como en todo, sólo los que tienen más, reciben más…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista