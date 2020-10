Cambio de sistema y de ideas

Sócrates A. Campos Lemus

Es terrible que día a día aparezcan llamadas cuyos números no conocemos o nos aparece algún idiota pagado por los bancos diciendo: “pues soy su asesor financiero” y…. blablablá, para TERMINAR AMENAZANDO DE QUE PAGUE O LO DEMANDAN Y LO JODEN” y pues si uno debe no niega esto es claro, los tiempos no están para andar gastando de más o de negar pagar lo que uno debe, pero no hay dinero y no hay empleo y así pues las condiciones de más males andan rondando las casas y esto llevará una mayor crisis y enojo de la comunidad.

EN OTROS CASOS, ESAS LLAMADAS PROCEDEN DE LAS CINCO MILLONES QUE DESDE LOS PENALES SALEN PARA AMENAZAR Y CHANTAJEAR A LA GENTE CON AMENAZAS DIRECTAS A LA SEGURIDAD DE LA FAMILIA O DECLARANDO QUE TAL O CUAL MIEMBRO ESTÁ SECUESTRADO Y QUE SI NO PAGA UNO DE INMEDIATO, PUES LE VAN A ASESINAR Y LA GENTE SABIENDO QUE NO HAY MÁS QUE HACER, PORQUE LAS POLICÍAS Y LAS DENUNCIAS TARDAN HORAS Y HORAS Y ANDAN PROTEGIENDO A LOS MALOSOS, NO A LA CIUDADANÍA, PUES ENTRAN EN PÁNICO Y PAGAN, CAEN EN LA TRAMPA.

Los teléfonos son las nuevas cajas idiotas que distraen a millones y los engañan y lo peor es que en los engaños todos creen más que en las verdades que no se pueden rastrear o comprobar. En las calles uno es testigo de cómo van cientos de ciudadanos escuchando los mensajes o escribiendo en los teléfonos y se pasan incluso sin ver a sus lados para evitar que los atropellen o no prestan atención con los acompañantes porque es mejor aparecer “preocupado y ocupado” que andar de menso sin ver los teléfonos y así todo se complica y se llena de dudas y se camina a ciegas y por tanto, cualquiera nos puede continuar engañando a pesar de que buscamos que esto no suceda, pero es una realidad.

EL ASUNTO ES QUE LA TECNOLOGIA Y LAS GRANDES EMPRESAS Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA GUBERNAMENTALES tiene el control de los mecanismos y por tanto, de los gustos y manipulación de los ciudadanos. Ya nadie se escapa al control del gobierno, bien o mal, la realidad es que el Presidente dice y asegura de que no hay espionaje, pero hay dudas porque de pronto en las redes aparecen grabaciones, fotos e información sobre gente, ya sea para ayudarles a imponerse en la sociedad o joderlas de por vida y esto solamente indica que hay espionaje, no sé si es oficial o de los grupos que mantienen las pugnas en el poder, pero existe y es la realidad.

Y por medio de la tecnología y la manipulación de masas se generan los controles del poder y por ello desde esos sistemas y redes los contendientes de los grupos político como hoy lo vemos en Morena, hacen destrozos y enfrentamientos y el asunto es que todo nos demuestra que hay muchas ambiciones para controlar los puestos y los presupuestos pero no hay mejoría ni construcción de partido, solamente movimiento y nada suaves, suavecitos, son bruscos y goleadores porque es la lucha por intereses no por ideales, así es la verdad.

Mientras en otros niveles nos vamos distrayendo con informes que causan en algunos enojo y en otros sorpresa y lo que es verdad que en la información se protege la distracción, por ello la visita de la esposa del presidente a Europa y al Papa Francisco en algunos casos genera enojo y protestan y critican solamente por protestar y la realidad es que queramos o no entender al Presidente y su visión del mundo, la vida y la historia tienen razón, pero por el otro lado, pues qué culpa tienen los pueblos actuales a los que se les reclama y los mandatarios y dirigentes a los que se les exigen las disculpas cuando lo sucedido no es culpa suya sino de los que en los tiempos y circunstancias ejercieron los mandatos del poder y se enriquecieron gracias al saqueo, explotación y engaños de los pueblos conquistados y ahora, pues quieran o no, se supone que somos liberados a pesar de que muchos sigan pensando como esclavos y dominados y por ello estamos como estamos. Nos lamentamos, pero no superamos y entendemos la historia y lo que esta nos obliga a realizar para cambiar la realidad.

HAY QUE ENTENDER QUE CUANDO SE AVECINAN LOS CAMBIOS DE SISTEMA, COMO EL QUE PRETENDE REALIZAR EL PRESIDENTE EN México, también hay cambios de formas y pensamiento y de la visión del mundo, la vida y la historia y esto obliga a redescubrir y recrear los tiempos y por tanto los ideales y las formas de pensar en cada etapa y se genera el cambio de entender la historia y esto implica una nueva forma de educación y de pensamiento y es lo que ahora, quieran o no, se viene realizando. Cambiar la estructura económica y las instituciones implica cambiar el modo de pensar y la forma de hacerlo, por ello hay la lleva el Presidente paso a pasito, usando todos los elementos, desde su esposa hasta las declaraciones y manipulaciones de redes y sistemas, y esta es la realidad.

