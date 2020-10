¡Lástima, Marcelito!, ya no se pudo lucir en el Senado

Beatriz Gutiérrez Müller, muy afanosita por Europa

¡Lástima, Marcelito!, valdría decir por lo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Resulta que el secretario de Relaciones Exteriores, tenía todo listo y estaba más que dispuesto para asistir a comparecer a la cámara alta y placearse especialmente con aquello de que México cuenta con los recursos suficientes para comprar la vacuna, eso sí, cuando la haya, contra Covid-19 -para poder vacunar a más de 100 millones de mexicanos de manera gratuita- y que para poder adquirir estas dosis, precisamente se tomó el dinero de los 109 fideicomisos extinguidos y nada, no pudo llegar.

Lo anterior porque a las afueras de la cámara alta, desde muy temprano se plantaron diversos manifestantes organizados de la Marina Mercante y de la Educación Náutica Civil, que no están de acuerdo en que sean los militares los que entren al control de los puertos, así como a sectores de la ciencia, los derechos humanos y la cultura, que rechazan la desaparición arbitraria de 109 fideicomisos y tienen contemplado instalarse de manera permanente afuera del Senado de la República.

A grado tal que el presidente de la Junta de Coordinación Política de dicha instancia legislativa, Ricardo Monreal Ávila, informó que el Senado estaba desolado, producto de dicho bloqueo, de tal suerte que después de las once de la mañana, “hora en la que debió haber iniciado la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard. De no haber condiciones, ésta tendrá que posponerse, lamentablemente”.

Agregó el legislador zacatecano que no quería que se diera un clima de tensión, más o menos como el que se vivió hace dos días durante la interrumpida comparecencia del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, “no vamos a provocar, vamos a actuar con mucha tolerancia, con mucha calma; no vale la pena la confrontación, ellos tienen el derecho a manifestarse, nosotros haremos nuestro trabajo constitucional, de acuerdo con las reglas procesales del parlamento”. O sea, en resumidas cuentas, el senador Monreal y según sus propias palabras, no quería “tensar el hilo” y sin duda, hizo bien.

Sin embargo y pensándolo un poco más, de la que se salvó el titular de Relaciones Exteriores, pues la oposición en la cámara alta ya tenía listos duros cuestionamientos sobre la paseada que se está dando por Europa, ni más ni menos que la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, supuestamente enviada a diferentes naciones del continente europeo con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El viaje de su distinguida esposa, le ha servido al tabasqueño como una pantalla más para ocultar la crisis en la que ha sumido a México, especialmente con el pésimo manejo de la pandemia de Covid-19. Para muestra, ahí está el “botón” de que retomó el tema de las disculpas que se supone debe ofrecer España por la represión cometida durante la Conquista y más allá, la señora Gutiérrez, anda muy afanosita al rescate del penacho de Moctezuma que se encuentra en Austria, así como importantes códices, no sin antes haber visitado al Papa Francisco y solicitarle -para variar- también disculpas por los excesos cometidos por la Iglesia también durante la Conquista.

Ni quien le haya hecho caso por aquellos lares a la renegada no primera dama, pero como dice un sabio refrán, “lo bailado (y en este caso lo viajado), ya nadie se lo quita”. No es difícil suponer lo que pensarán los mandatarios de Francia, Italia y los demás países por los que se paseó (¡¡perdón!!) visitó la señora de López Obrador y la verdad, da pena ajena.

Se supone que quien tendría que haber hecho ese viaje con la representación presidencial era, precisamente, el secretario Marcelo Ebrard. Pero en este caso, ya diversos especialistas en el tema han explicado detalladamente que con ese viaje y esas solicitudes que ha hecho la señora Gutiérrez y desde luego su esposo, violan la ley. De nueva cuenta, puras ocurrencias.

Municiones

*** Pero quien sin duda dio un gran respiro de alivio, fue el secretario de Salud, el silente Jorge Alcocer, porque por otro bloqueo, de plano no pudo acudir a comparecer ante el pleno, sobre todo, viendo como le fue a su alumno consentido, López-Gatell, hace dos días en la cámara alta, donde le tocó una tunda muy merecida, razón por la cual, el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Mario Martín Delgado, informó que Alcocer se presentará ante el Pleno del San Lázaro el próximo 22 de octubre y demandó además que los grupos parlamentarios firmen algo que llamó un “acuerdo de civilidad”, de cara a las próximas comparecencias de funcionarios públicos y percatándose que estas jornadas se han puesto “color de hormiga”. También para esa misma fecha, comparecerían los titulares del IMSS, Zoé Robledo; del INSABI, Juan Antonio Ferrer y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez.

*** Ya se decía en este espacio que para dolores de cabeza, los que tiene el diputado Mario Delgado, pues en medio de la disputa por la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo inició la semana con una protesta del conocido Frente Nacional para la Sororidad. Como se sabe, el contingente feminista realizó una toma simbólica de las instalaciones de ese partido político para evitar que el ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tomara las riendas del morenismo; incluso hizo un llamado para que las mujeres que tengan alguna queja contra Muñoz Ledo se sumen a la manifestación y posteriormente acudan ante las autoridades.

*** Al inaugurar el 11° Parlamento virtual de niñas y niños de México 2020, el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que “hoy más que nunca México necesita que todos nos comprometamos con la democracia, al ser el sistema ideal para construir acuerdos en función de las diferencias que todos tenemos”. Asimismo, añadió que “una de las cosas más importantes de la democracia, es aprender a que se puede pensar diferente, sin que nadie tenga la verdad absoluta y sin que, quien piense de forma distinta esté mal”. La inauguración también contó con la participación de la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri; de la senadora Josefina Vázquez Mota y de la diputada Rosalba Valencia Cruz.

*** Pues nada, que el flamante titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ya confesó sus intenciones de convertirse en el candidato de Morena ni más ni menos que al gobierno de Querétaro. Se supone -eso asegura el funcionario- que el presidente López Obrador ya se la prometió. ¿Le cumplirá?

