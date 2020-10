Manejo de la pandemia, un “verdadero desastre”, le dicen senadoras a López-Gatell

Segunda vuelta

Luis Muñoz

A los senadores de Morena no les gustó que la oposición cuestionara de manera airada al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre el manejo de la pandemia que va de mal en peor, a tal grado que rebasó el escenario catastrófico de 60 mil fallecidos y ya suman más de 83 mil defunciones, sin el menor viso de que esto mejore, en tanto no haya una vacuna disponible.

El senador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, decidió suspender o “reventar” la comparecencia de López-Gatell para evitar que fuera exhibido por la pésima estrategia para enfrentar la Covid-19. Las cifras no mienten.

Navarro Quintero argumentó que no había las condiciones de respeto y pluralidad ante las protestas que se realizaron en la segunda ronda de respuestas del subsecretario López-Gatell, durante la reunión ante los integrantes de la Comisión de Salud, que preside el senador Navarro, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El senador nayarita, de 69 años, quien es médico cirujano del Instituto Politécnico Nacional, sabe perfectamente cuál es la realidad, sin embargo, dijo que “no es a través del demérito cómo se pueden construir nuevas acciones para enfrentar este problema”. Tampoco dijo cómo.

Eso sí, acusó que en las administraciones pasadas hubo “pandemia de poder, de miseria, de abandono, de buscar a través de políticas de mercado no construir nuevas conciencias”. De ahí que no se puede dejar un México cada vez más destruido. “Tenemos que reflexionar”, apuntó.

El senador Américo Villarreal Guerra, también de Morena, no fue menos. Resaltó que tanto López-Gatell, como José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “están cumpliendo en responder a una situación humanitaria y en mejorar las condiciones que se viven a causa de la emergencia sanitaria”.

Aseguró que la estrategia “es adecuada” y los esfuerzos que se han hecho hasta ahora para salvar vidas son “positivos”.

La cosa no quedó allí. Consideró “criminal” la actitud de personas que difunden información falsa sobre la pandemia; “eso es criminal, cuando no se están manejando las cifras y los contextos científicos que nos dicen el gran esfuerzo que está haciendo nuestra nación para salir delante de esta pandemia”.

La reacción de los senadores de Morena fue porque sus similares del PAN y el PRI cuestionaron el desempeño de los funcionarios.

Marco Antonio Gama Basarte, del PAN, afirmó que el mal manejo de la pandemia es una vergüenza para el país, pues el gobierno no toma las decisiones que beneficien al pueblo.

Subrayó que el gobierno se ha encargado de contagiar el virus del odio, que, desde el poder, se inocula todos los días para lograr una polarización estéril que sólo sirve para distraer y anular la rendición de cuentas.

La senadora panista, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, lo cuestionó sobre qué acciones se están implementando, dado que México ocupa el primer lugar en personal médico que ha fallecido y por qué insumos y materiales para el sector salud son pésimos y de mala calidad, siendo que dan la batalla al frente de esta pandemia. A su vez, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, quiso saber cuándo los niños con cáncer recibirán sus medicamentos y por qué no se avisó del robo de estas medicinas, ya que fueron los padres de familia quienes notificaron cinco días después del hurto.

Preguntas difíciles de responder.

Y más, cuando López-Gastell utiliza el mismo recurso del presidente López Obrador para desviar la conversación y salirse por la tangente: hablar de otras cosas y no del objetivo para el que fue invitado. La senadora Panista, Lilly Téllez, lo encaró directo: “Usted no es bienvenido”.

Por su parte, la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que el manejo de la pandemia ha sido un verdadero desastre y ha costado ya miles de vidas. Y le echó en cara su la falta de seriedad “al poner por encima de la ciencia a la política”. Por eso no se puede reconocer que algo se haya hecho bien hasta ahora y, sobre todo, por no hacer caso a recomendaciones internacionales para realizar más pruebas. En resumen, la comparecencia (suspendida) no fue, ni se esperaba que lo fuera, un “día de campo” para López-Gatell, que ya aprendió a rehuir, evitar, eludir o esquivar las preguntas incómodas.

Alerta ante riesgo de “albazo” de Morena

El grupo parlamentario del PAN anunció que no permitirá un nuevo “albazo” de Morena para eliminar ahora el Fondo de Prevención de Desastres de la CDMX, dictamen que está en manos de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de Administración Pública.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, dijo que esta decisión no debe depender únicamente de un solo grupo parlamentario, sino que debe estar sometida a un estricto análisis con mesas de trabajo entre legisladores, para revalorar la viabilidad de ejecutar su desaparición junto con sus riesgos.

lm0007tri@yahoo.com.mx