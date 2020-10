“Bolerando con Pancho”

Carlos Cuevas y Francisco Céspedes darán cátedra de romanticismo en una noche sin precedentes en un concierto virtual el próximo 30 de octubre

“Mi repertorio no está basado en Juan Gabriel, gracias a Dios. Yo soy bolerista”, señala Carlos Cuevas

Este 30 de octubre dos grandes voces se unirán en una misma dirección para dar vida a un concierto en el que Carlos Cuevas y Francisco Céspedes darán catedra de romanticismo en una noche sin precedentes por lo cual, ambos intérpretes ofrecieron una conferencia de prensa vía zoom en la que dieron los detalles de este espectáculo que aseguran buscará reinventar cada tema que ya es conocido entre el respetable.

El intérprete cubano aseguró que está muy entusiasmado por probar este formato y es que afirma es la primera vez que se presenta por streaming live, que asegura sigue manteniendo la esencia con el público, aunque a la distancia. Por su parte Carlos Cuevas se está haciendo un experto en el tema y es que él ya suma seis presentaciones en esta modalidad streaming.

“Desde que inició la contingencia comencé a escribir y ha influido mucho en la forma de ver la vida, creo que llegó a enseñarnos mucho que negábamos o desconocíamos como humanidad, la verdad es que componer te hace ser voz de todo lo que está sintiendo la gente. Ahora con este formato de nuevos conciertos si uno no está alineado con la actualidad viendo desde la perspectiva de mi carrera, que quiero que dure bastante años el tiempo que me quede, es la única forma. Al principio yo estaba como medio rudo, pero le estoy tomando el gusto”, dijo Céspedes.

En su turno Carlos Cuevas, quien actualmente se encuentra en la polémica debido a las declaraciones de su hermana Aída Cuevas, quien asegura que él la agredió físicamente descartó rotundamente que vaya a interpretar canciones de Juan Gabriel, esto, luego de que Iván Aguilera, hijo de Alberto Aguilera, y sus abogados determinaron prohibir a Carlos Cuevas cantar temas de Juan Gabriel por el desprestigio que pueda sufrir el catálogo del cantautor, tras el escándalo que le envuelve con su hermana Aida, quien ya ha interpuesto una demanda.

“Mi repertorio no está basado en Juan Gabriel, gracias a Dios. Yo soy bolerista. Alguna vez he hecho algún popurrí a manera de homenaje a mi cuate que fue Juan Gabriel y lo hago con mucho gusto, pero esta vez no. Y por respeto a Pancho porque vamos hacer puros boleros y menos voy a poder cantar temas de Juan Gabriel porque vamos a aventar puras canciones de esos boleros hermosos que escribieron gente importantísima también como Juan Gabriel, es una decisión personal”, afirmó Carlos Cuevas.

Francisco Céspedes al enterarse del asunto preguntó a Cuevas sobre su situación, y le enfatizó su apoyo, esto, sin dejar de calificar el lío como “una estupidez”. “Que chi… a su m! Juan Gabriel es cultura y una cultura mexicana muy importante en muchos lugares del mundo. Están restringiendo que las personas lo canten”, dijo Céspedes.

