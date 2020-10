Marina de Tavira y Alfonso Herrera muestran “El paraíso de la invención”

La pieza de Isabela Coppel se estrenarará online el sábado 27 de noviembre en la plataforma Teatrix

Alfonso Herrera asegura que en tiempos de cambio y de unidad, trabajar en un equipo liderado por mujeres es sin duda un placer

Gloria Carpio

Producida por Talipot Studio y MIO Projects, “El paraíso de la invención” es una historia sobre el amor, el fracaso, y los duelos pocas veces superados a falta de conocimiento propio, se trata de una obra exquisita que invita a la reflexión a través de un relato íntimo en el que los protagonistas revelan las batallas que tuvieron y tienen que librar, esto, tras querer librar una disputa por la custodia de una hija, en la puesta se aborda una historia muy humana, en la cual se proyecta de manera ágil la niñez y la madurez, en una sociedad que manipula la construcción de lo que es una familia, con la cual tendrán que enfrentarse y decidir cuál es la historia que quieren tener.

De ello hablaron en rueda de prensa, los involucrados, quienes sin duda invitan al espectador al análisis social, convertido en reflejo actual, esto, gracias a la magnífica captura de esencia de cada personaje. “Conocía el texto, ya me había enamorado de él, por eso cuando se dio la propuesta, no lo dudé un segundo, desde la perspectiva de si es teatro o no, porque no hay público, creo que lo vivo como un homenaje al teatro y un testimonio, una memoria del teatro en estos tiempos en los que no podemos hacer teatro como lo acostumbrábamos”, dijo Marina de Tavira en su turno.

Por su parte Alfonso Herrera, aseguró que en tiempos de cambio y de unidad, trabajar en un equipo liderado por mujeres es sin duda un placer, pues es así que el proyecto contiene una esencia femenina muy particular, misma que vino a “salvarlo en plena pandemia”. Agregó: “Esta historia me salvó. Esta pandemia nos encerró en nuestras casas y esta obra me salvó de la monotonía, me llevó a motivarme, a emocionarme por venir a ensayar Me siento muy halagado de pertenecer a un proyecto lleno de voces interesantes, impulsado por mujeres productoras”, dijo.

“El paraíso de la invención” es una producción que se llevará al público vía streaming y será trasmitida el último fin de semana de noviembre en la plataforma Teatrix, donde el público podrá acceder al evento por medio de pago por evento.

Isabela Coppel es dramaturga, nació en 1995 y creció y se formó rodeada de teatro y cine. Su primer cortometraje Béa (2018), fue escrito y codirigido junto a José Esteban Pavlovich, ganó más de dieciséis premios a nivel nacional e internacional, incluyendo Mejor Cortometraje Hecho en México en el Festival Internacional de Cine de Oaxaca. Actualmente estudia en The New School University en Nueva York. Isabela busca no solo hablar sobre sí misma con su trabajo, sino hacer una exploración profunda sobre la condición humana y sus paradigmas.

En esta puesta el equipo creativo lo conforman: Santiago Torres, director de fotografía, Víctor Zapatero en la iluminación, Carlos García Noriega Bueno en la escenografía, Paula Astorga Riestra con Home Films en la producción audiovisual, María Inés Olmedo y Lucía Romo como Productora y Productora ejecutiva respectivamente, ambas por parte de MIO Projects. El Paraíso de la invención es una producción de Regina Solórzano, CEO de Talipot Studio.

“El paraíso de la invención” es una comedia negra con tintes trágicos y momentos muy poéticos llenos de referencias griegas.