En las reuniones de trabajo entre autoridades del IMSS y madres y padres de pacientes pediátricos con tratamientos oncológicos, su director general, maestro Zoé Robledo, indicó que se está cumpliendo el propósito de la convocatoria: atender temas estructurales y resolver las áreas de oportunidad. Los padres y madres asistentes coincidieron que las reuniones encabezadas por el titular del Seguro Social y su equipo de trabajo han permitido avanzar en la atención de los casos. Asimismo, reconocieron el trato directo y la disposición de las autoridades centrales del Instituto. “Puntualmente estoy atendiendo estas reuniones porque me interesa que lo resolvamos juntos, el propósito es salir adelante con un trabajo conjunto. Reconozco su solidaridad y que a partir de sus casos personales se van a estandarizar procesos que van a ayudar a mucha gente”, señaló Zoé Robledo. Durante la reunión se acordó apoyar a uno de los padres de familia para que a su hija le realicen un trasplante de médula ósea en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), en Querétaro. Otro de los compromisos fue contar con una lista de casos, a partir de junio de 2019, que hayan pagado el Estudio PET o de tomografía de positrones, a través del Voluntariado IMSS con la UNAM, a fin de cubrir los reembolsos. Se acordó que la lista que proporcione el IMSS será cotejada con aquellos casos que sean provistos por las madres y padres de familia y se enviará a éstos, los pasos a seguir para tramitar los reembolsos de gastos médicos. Durante la reunión se presentaron a los padres de familia los detalles del convenio entre el IMSS y el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) para la realización del estudio PET que beneficia a los menores con cáncer con diagnósticos de alta precisión y que permite a los especialistas del Seguro Social tomar las mejores decisiones de tratamiento.

Alrededor de 28 millones de personas en México sufren dolor crónico. Sentir dolor de intensidad moderada a severa es síntoma de alguna enfermedad y es una de las causas más frecuentes por la que se acude al médico. Debido a sus diversas manifestaciones clínicas, intensidad y duración, el dolor requiere ser estudiado para dar el tratamiento correcto ya que existen muchos tipos de dolor (nociceptivo, neuropático entre otros). Además, el dolor a veces no es sólo un síntoma, puede ser una enfermedad en sí mismo, ya que a pesar de que la causa inicial del dolor ha sido resuelta, el dolor permanece. La doctora Rocío Guillén Núñez, especialista en Algología, (rama de la medicina que se encarga del estudio y tratamiento del dolor) afirma: “El dolor agudo es intenso, se presenta rápidamente y puede durar poco; permite saber que puede existir alguna lesión o que hay un problema que debe atenderse de forma rápida”. Por otro lado, el dolor crónico “se manifiesta en forma persistente durante un largo periodo y causa limitación para realizar actividades, alteraciones del bienestar social y del estado de ánimo”. De acuerdo con el doctor Ángel Juárez Lemus, miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, sentir algún tipo de dolor es un aviso de que algo está mal; si no es tratado puede afectar la calidad de vida de quienes lo padecen, incluso en aspectos cotidianos, pues: Limita la capacidad de funcionamiento (dormir, trabajar, realizar tareas domésticas). Hace más lenta la recuperación después de una enfermedad o cirugía. Interfiere con la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Altera el estado de ánimo y puede sentirse triste, frustrado, ansioso, enojado o deprimido. No siempre es curable. Sin embargo, hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que pueden ayudar al alivio de este padecimiento. “Algunas personas se acostumbran a convivir con él; pero eso no es adecuado, ya que ese dolor puede representar que hay algún otro problema de salud que debe ser tratado”. El alivio del dolor es clasificado por la OMS como un derecho humano, por lo que instituciones de salud buscan la forma para manejarlo y controlarlo y con esto devolverle al paciente una buena calidad de vida. El laboratorio Asofarma cuenta con un portafolio de medicamentos para el tratamiento de diversos tipos de dolor y recomienda que, ante cualquier molestia, se acuda al médico para determinar el origen de la enfermedad.

