“La risa debe continuar”, el especial de comedia gratuito

Un gran show que el próximo jueves 12 de noviembre ofrecerá el comediante Rogelio Ramos en sus plataformas digitales: YouTube y Facebook

El comediante Rogelio Ramos, cuya actividad en los escenarios se vio interrumpida por el confinamiento al que nos hemos visto sometidos todos, no se queda quieto ni con las manos atadas. Aprovechando la tecnología y las plataformas digitales, como su canal en YouTube y su página de Facebook, el próximo 12 de noviembre ofrecerá un show manera gratuita en punto de las 8 de la noche.

Con “La risa debe continuar”, nombre del show virtual, Rogelio Ramos buscará paliar un tanto el estrés que produce la saturación de información al respecto de la pandemia del Coronavirus, y al estrés que producen el confinamiento y la baja de empleos y recesión económica “a la que enfrentamos todos; siempre es un gusto escuchar los comentarios que el público hace de mi trabajo, durante estos meses por medio de mensajes, me ha comentado que ver un video les da ánimo para salir adelante de alguna situación difícil por la que esté pasando yo siempre he creído que la risa es una medicina para el alma y esto motiva a poner con mi trabajo un granito de arena” comenta Rogelio Ramos, originario de Torreón, quien agrega Que a pesar de no estar activo en los escenarios desde marzo , trabaja ofreciendo al público de manera digital material para agradecerle al mismo que siempre lo acompaña en sus eventos, Mientras estos regresan , Rogelio buscará activarse en sus redes sociales y estrenar este show “La risa debe continuar” donde, incluso, estrenará rutinas y chistes “basados en mi experiencia del encierro 24/7 con mi esposa o con mi hijos; no es burla ni mofa; son situaciones graciosas que nos han ocurrido y que seguro muchos se sentirán reflejados”.

EL COMEDIANTE ANUNCIA SU PRONTO REGRESO A LOS ESCENARIOS

Además de presentar el show virtual, Rogelio Ramos anuncia su pronto regreso a los escenarios en gran parte del país, en bares como El Cuevón, El Qubo y otros, y en el 2021 retomará una importante gira por Estados Unidos y las principales ciudades de Centro y Sudamérica, además de las fechas que ya tenía programadas en los principales recintos del país.

CONTENIDO EXCLUSIVO

Además del especial, Rogelio nos tiene preparado una plataforma privada rogelioramosvip.com donde, además contenido 100% exclusivo,encontraremos una versión prémium de “La risa debe continuar”, además de colaboraciones con otros conocidos talentos, así como la sección “En intimidad con Rogelio Ramos“, donde el comediante compartirá con su público vivencias y pláticas nunca antes contadas, de las cuales surgen sus exitosas rutinas.