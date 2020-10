Falla el milagro, no habrá peregrinación

Desde el portal

Ángel Soriano

Sin duda que ésta habría de ser la peregrinación más concurrida hacia la Villa de Guadalupe en busca de un milagro para recuperar enfermos y pedir por la vuelta a la normalidad, pero las autoridades sanitarias y religiosas han acordado suspenderla, o en todo caso modificarla, ante el repunte de contagios por Covid-19.

Se calcula que cuando menos cinco millones de peregrinos llegan anualmente, desde hace siglos, al Cerro del Tepeyac en un largo caminar desde los más remotos lugares de la República y del mundo, al que se han sumado estadistas y personajes distinguidos en diversas manifestaciones del arte, la cultura y la política que atestiguan con su presencia la fe guadalupana.

Hoy la pandemia ha cambiado el rostro del mundo y lo mismo ataca a cualquier ciudadano que al presidente del país más poderoso de la tierra, a funcionarios y dirigentes sociales y, aunque desde luego en diversas modalidades y asistencias de cura, es el virus el más poderoso enemigo de la humanidad en los últimos tiempos.

Y aunque el repunte o rebrote es una amenaza real, se siguen celebrando reuniones, bodas, fiestas religiosas y tradicionales, centros de diversión abiertos como si nada pasara, pero las reuniones masivas, como la celebración del Día de Muertos y la romería en torno al cerro del Tepeyac quedan suspendidas. La tradición también sucumbió al virus.

TURBULENCIAS

Cae funcionario de Pemex en horas

La exhibición de un video del encuentro del coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Alejandro Cabrera Fernández, con el ex líder sindical Carlos Romero Deschamps y con dirigentes actuales del sindicato petrolero en un restaurante de postín de Polanco, bastó para que éste fuera despedido luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, investigar el asunto, pues ese tipo de reuniones, con comilonas a todo trapo, no se valen ya en la actual administración “para eso están las oficinas”, dijo el tabasqueño; por la tarde se consumó el despido… Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina –donde se prepara el retorno al semáforo rojo- también puede irse despidiendo de la Secretaría de Seguridad federal y ser sucesor de Alfonso Durazo, toda vez que el mismo presidente López Obrador fue informado que no pasó la prueba del detector de mentiras y está involucrado en el caso de Ayotzinapa y otros asuntos delicados que tienen que ver con el abuso de poder y violación a los derechos humanos. “Si no encontramos a una persona con antecedentes limpios, podríamos pedirle a Durazo que nos siga apoyando”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal… El dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció la apertura de urnas en el estado de Hidalgo para proceder al recuento de voto por voto, toda vez que la dirigencia del partido en el poder no digiere cómo es que el PRI tuvo carro completo en los comicios del 18 de octubre, si ese mecanismo está reservado para el partido en el poder. En tanto, el campechano “Alito” Moreno anuncia el rebrote del PRI listo para recuperar posiciones; por cierto que el presidente de la Fundación Colosio, José Murat, celebró su cumpleaños acatando las medidas de sana distancia… La Biblioteca Pública central Margarita Maza de Juárez celebrará el XXXV aniversario de su fundación con conferencias virtuales sobre periodismo cultural, narrativa, cine y sitios históricos de Oaxaca, programados del 19 al 30 de octubre, informó su director, Guillermo Rangel Rojas, talentoso escritor oaxaqueño…

