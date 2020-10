Los retos de Pymes en el incierto panorama económico mundial

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Es evidente que la pandemia del Covid-19 está infligiendo enormes y crecientes costos humanos en todo el mundo y que como resultado se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de -3% en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008–09.

Los ingresos per cápita en la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo se retraerán este año.

En abril, de acuerdo a las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el escenario base, en el que se supone que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de contención pueden ser replegadas gradualmente, se proyecta que la economía mundial crezca 5,8% en 2021, conforme la actividad económica se normalice gracias al apoyo brindado por las políticas, aunque no en todos los casos.

En este contexto, The Montreal Group llevará a cabo el Seminario “Pymes y Perspectivas Económicas Mundiales”, el 27 de este mes, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la situación actual y los desafíos implementados por instituciones financieras para consolidar el crecimiento y prosperidad de las Pymes.

NAFIN, que participa como miembro activo del grupo de trabajo, informó que durante el encuentro se discutirá sobre la situación económica actual y los principales desafíos a los que se enfrentan las Pymes en todo el mundo.

Para ello, contará con la participación de economistas representantes de los bancos miembros de The Montreal Group: Business Development Bank of Canada (BDC); el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil (BNDES); Banque publique d’investissement de Francia (Bpi); Caisse Centrale de Garantie de Marruecos (CCG); Development Bank of Nigeria (DBN); FINNVERA (Finlandia), y SOWALFIN (Bélgica); así como invitados de BBB (Reino Unido) y JFC (Japón), quienes desahogarán junto con Nacional Financiera una amplia agenda de trabajo enfocada a identificar mejores prácticas para apoyar a las Pymes a transitar en el incierto panorama económico causado por la pandemia global que estamos viviendo.

Con este tipo de foros, se busca promover la cooperación financiera y técnica entre las instituciones financieras de los países participantes, en cuanto a políticas, estrategias y programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica dirigidos a las pequeñas y medianas empresas.

Hay que reconocer que este tipo de empresas (Pymes) representan una de las principales fuerzas en el desarrollo económico, sobre todo en las economías emergentes, donde realizan un aporte fundamental a las exportaciones y al comercio; exportan productos y servicios para nichos de mercado más especializados.

Aunque la economía global está asociada con las grandes corporaciones multinacionales, cuyos productos pueden ser encontrados alrededor del mundo, las Pymes también contribuyen y se benefician del comercio internacional de diferentes maneras:

-Forman parte de la cadena de valor de grandes exportadores locales.

-Exportan productos y servicios para nichos de mercado más especializados.

-Importan y distribuyen productos de Pymes extranjeras.

Además, según el SAP (Sistemas, aplicaciones y productos en el procesamiento de datos) en las economías emergentes, el rol de las pequeñas y medianas empresas es fundamental para la promoción de la actividad emprendedora, el fomento de la innovación y la capacidad de diversificación.

Numerosos estudios han demostrado que las Pymes contribuyen al crecimiento del empleo en tasas mayores que las grandes corporaciones, para representar una importante porción del empleo total.

Estas empresas se desarrollan en los mercados extranjeros mediante la adopción de un proceso que evoluciona por etapas. Así, pasan de un estado a otro a medida que adquieren mayor experiencia internacional.

