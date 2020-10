Nothing But Thieves anuncia una emocionante transmisión en vivo

La cita es el próximo jueves, 29 de octubre, a las 20:30 horas, en la plataforma Ticketmaster Live

Tras el lanzamiento del reciente sencillo y video “Impossible” y a la noticia de su gran gira por el Reino Unido, Irlanda y Europa para el otoño de 2021, Nothing But Thieves anuncia una emocionante transmisión en vivo desde The Warehouse en el que interpretarán, por primera vez, canciones de su nuevo álbum, “Moral Panic”.

Esta actuación será trasmitida dentro de la serie Irrepetible que Ocesa, principal promotora de América Latina, ha creado para este último trimestre del año. La cita es el próximo jueves, 29 de octubre, a las 20:30 horas, en la plataforma Ticketmaster Live.

El show será transmitido en vivo desde The Warehouse a través de múltiples ángulos de la ronda experimentando una forma completamente nueva de tocar en vivo. La banda, caracteriza por sus shows enérgicos, apasionados e infinitos, interpretará tres sets completamente únicos, además de presentar canciones de su nuevo álbum moral Picnic.

La banda agregó: “Vivimos en una época de giras sin precedentes. Aunque nos encantaría salir de gira ahora, todavía no es posible, así que hemos pasado los últimos meses planeando este show para ustedes”.

“Queremos hacer de esta experiencia una nueva forma de experimentar con una nueva producción, múltiples ángulos de cámaras transmitido desde un lugar que hemos llamado The Warehouse”.

Nothing But Thieves ha lanzado nuevos singles de su álbum “Moral Panic” como “Impossible”, “Real Love Song” y “Is Everybody Going Crazy?” y el más reciente “Unperson”, que ha acumulado más de 30 millones de reproducciones hasta el momento. La banda no había lanzado material nuevo desde su EP del 2018 “What Did You Think When You Made Me This Way”, su aclamado álbum “Broken Machine” en 2017 ubicado en el número 2 de la lista de álbumes de Reino Unido y su álbum debut homónimo “Nothing But Thieves”.