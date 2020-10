Cynthia Klitbo confirma romance con El Rey Grupero, 20 años menor que ella

“Lo que se ve, no se pregunta”, escribió Cynthia Klitbo o en su cuenta de Instagram, para confirmar su romance con el youtuber Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”. Ambas personalidades confirmaron su relación con una candente fotografía publicada; mientras que “Rey Grupero” escribió: “Déjate llevar que la vida es una sola; no importa quién critica, importa quien te ama; date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emociónate cómo niño que está vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones, no de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo yo lo haría mejor. Querían saber si salgo con @laklitbocynthia siiii y la neta está delicioso, bonita noche a todos, aunque dudo que superen la mía ajua”, confesó en su red social.

La fotografía pronto causó gran revuelo en las plataformas digitales porque confirmaron un romance que hasta hoy había estado oculto, a pesar de que ya se habían mostrado muy cercanos para grabar varios contenidos audiovisuales.

En la imagen donde ambos aparecen desnudos únicamente cubiertos por unas almohadas y frente a un espejo, cada uno escribió unas líneas aclarando su relación, que va más allá de una amistad.

Efectivamente nos conocimos hace un mes y medio y desde entonces no nos hemos separado y estamos super contentos. De hecho él (El Rey Grupero) ya está coproduciendo conmigo mi programa, y viene una bomba para él, voy a estar en una producción de él (El Rey Grupero), sí hay diferencia de edad… por qué no le preguntan a los señores grandes cuando le llevan a una chava tiempo, el problema es que soy mujer, pero qué creen, soy una mujer muy evolucionada para esta época y no voy a dejar que critiquen mi diferencia de edad”., señaló Cynthia Klitbo al grupo de WhatsApp de “El Chacaleo”, que comanda la periodista y publirrelacionista Vicky López y en el que estan 244 personas entre famosos del medio artístico y periodistas.

Después de cuatro matrimonios, la actriz Cynthia Klitbo está más enamorada que nunca.

