Muñoz Ledo no se rinde

Punto por punto

Augusto Corro

Continúa la crisis en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tras la elección de su líder la semana pasada. Como les informamos en este espacio, las autoridades electorales le dieron el triunfo al diputado federal Mario Delgado. Su principal adversario en las encuestas fue el también diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, de 89 años. Debido al espíritu conflictivo de este político, se pronosticó que la lucha por el poder en esa organización no iba a ser fácil. Y no lo fue. El lunes en la noche tras varios días de anunciado el triunfo de Delgado, el veterano legislador anunció que no cederá ante lo que consideró la ilegalidad en la elección interna de Morena y que luchará por la vía judicial por la presidencia de su partido.

Concretamente, en Fecebook declaró que no cederá ante la ilegalidad en Morena y que seguirá la lucha por la vía judicial con el apoyo de las y los militantes y de la opinión pública. Recalcó que los militantes del partido están hartos de arreglos cupulares en los que se reparten puestos partidarios, cargos de elección popular, prebendas y canonjías. Agregó que a los morenistas les indigna el cinismo y la corrupción con la que personeros, advenedizos, pretendan apoderarse del partido asociados con criminales; así como “el secuestro de la ideología del partido por una derecha que no se atreve a decir su nombre”.

El domingo en la noche, el virtual ganador de las encuestas, Mario Delgado, hizo un llamado a dejar atrás los tribunales y los conflictos internos. En respuesta, Muñoz Ledo dijo que buscará la reposición del proceso para garantizar que se cumplen los principios constitucionales que rigen los procesos electorales en el país. También acusó a su opositor del desvío de recursos del partido para su campaña por el proceso interno y de buscar beneficios en pos de una candidatura presidencial adelantada. Se refirió también al “derroche escandaloso de dinero que invirtieron sus adversarios, estimado en cerca de mil quinientos millones de pesos, de los cuales 445 millones fueron sustraídos del presupuesto de Morena en la Cámara de Diputados”.

Como se advierte al leer las declaraciones de Muñoz Ledo, la pugna en el interior de Morena se intensificará. Por ahora, esa organización política se encuentra sumida en una crisis con un futuro lleno de incertidumbre. La lucha por el poder en ese partido es muy importante para quienes buscan sucederle en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los principales aspirantes presidenciales se encuentran el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Un tercer contendiente podría ser el senador Ricardo Monreal. Se ha dicho que el secretario de Relaciones Exteriores es quien apoya a Delgado; y Claudia Sheinbaum a Muñoz Ledo.

Esta vez, el primer round de una larga pelea por poder lo ganó Ebrard. Sólo que podría resultar muy caro para el partido, pues se agudizaría el divisionismo con sus repercusiones políticas en la vida política de esa organización. Tratándose de partidos de izquierda, ya se sabe que la derrota o su desaparición empezó siempre en los enfrentamientos internos. El caso de Morena es singular, porque recibió a personajes de diferentes organizaciones que profesaban otras ideologías. Dio refugio a ex panistas, ex priistas, ex perredistas, etc., que obtuvieron un triunfo rotundo sobre sus adversarios en las elecciones presidenciales de 2018. Morena ganó y se convirtió en el partido en el poder. Los políticos arribistas consiguieron las chambas que buscaban y se alejaron de esa institución.

Morena quedó a la deriva. Tuvieron que pasar dos años para que se eligiera a su líder, el militante que sustituiría a López Obrador. En ese tiempo de pasividad de los morenistas optaron por la lucha interna. La más afectada resultó Yeidckol Polevnsky, presidenta interina y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena. Sus propios compañeros la acusaron del desvío ilegal de recursos del partido y del delito de lavado de dinero. El expediente de la dirigente quizá fue enviado al archivo del olvido, porque el tema no volvió a tratarse. En fin, el nuevo líder de Morena, Mario Delgado, tendrá que ponerse las pilas, porque tiene enfrente las elecciones intermedias de 2021 con miles de candidatos a cargos de elección popular; pero debido a los conflictos internos, la designación de los aspirantes no será fácil. ¿Usted qué opina amable lector?

