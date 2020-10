El PAN tacha de abusiva la Miscelánea Fiscal 2021

El diputado Christian Von Roehrich, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, no se anduvo por las ramas y dijo que “la Miscelánea Fiscal 2021, aprobada por los legisladores federales del oficialismo, se trata de una serie de reformas al ISR, IVA y al Código Fiscal que brinda facultades exorbitantes al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Sabido es que ahora en las visitas domiciliarias podrán usar cámaras y otras herramientas para recabar información; se podrán bloquear plataformas digitales con residencia en el extranjero, que a su juicio no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal, domicilio fiscal y pago de IVA; las donatarias no podrán recibir más del 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social, además cuando pierdan su autorización deberán dar todo su patrimonio a otras donatarias; se elimina la deducibilidad de donativos empresariales a programas empresa-escuela; se tendrá que pagar IVA cuando los bienes de segundo uso se vendan por medio de plataformas digitales, por ejemplo mercado libre, etcétera, y se podrán cancelar los sellos digitales de empresas que no aclaren su situación ante el fisco.

Von Roehrich advierte que todas estas medidas imponen una carga que pega a contribuyentes cumplidos y deja tranquilos y en la impunidad fiscal a informales. Así se oficializa el terrorismo fiscal”.

El legislador panista comparó la miscelánea fiscal a la etapa del México de López de Santa Anna, en donde “hasta por las ventanas se tenían que pagar impuestos. La pregunta es: Con todas estas medidas ¿qué recibirán a cambio los ciudadanos? ¿Mayor seguridad? ¿Más oportunidades laborales? ¿Mejores servicios de salud?, ¿Mejores servicios públicos? Nada de eso se ha visto (ni se verá) reflejado con las medidas fiscales tomadas por este gobierno a 2 años del inicio de su gestión. En cambio, hay más de un millón de empleos perdidos en México.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que este 2020 se contrajo un -9.0% el Producto Interno Bruto (PIB), y para 2021 el país crecerá 3.5%, mientras que países como India crecerá un 7.2%, España 7.2%, Francia 6.0%, Reino Unido, 5.9%, Italia 5.2%, pero México apenas recuperará una tercera parte de lo perdido.

Insistió que por eso es necesario enfocar la recaudación en medidas redistributivas y obtener recursos de todas aquellas actividades que hoy siguen sin pagar impuestos y que son complemente olvidadas con las nuevas medidas aprobadas por la Cámara de Diputados.

El diputado Von Roehrich, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, instó a la cámara de senadores a reconsiderar la miscelánea aprobada por los diputados federales. “Es necesario hacer una profunda reflexión de las cargas tributarias y no seguirle cargando la mano a quienes hacen un esfuerzo por mantenerse en la legalidad pagando puntualmente sus impuestos; no es justo que se siga premiando la informalidad y se enderecen todas las cargas tributarias contra quienes generan empleo y la activación económica en el país.

El Senado debe rechazar y, en su caso, modificar las medidas fiscales aprobadas en Sam Lázaro.

Seremos respetuosos de la ley: Nahle

Según la secretaría de Energía, Rocío Nahle García, el gobierno federal diseñó una política para alcanzar un adecuado balance energético, que garantice a la población el acceso a los servicios básicos de electricidad, combustibles de uso común e industrial. ¿Será?

Eso afirmó ante senadores la funcionaria.

Y en este contexto se publicó el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, para eliminar las lagunas jurídicas en el sector que provocaron desorden, dispendio entre generadores y centenas de alarmas, abundó.

Nahle compareció ante la Comisión de Energía que preside el senador Santana Armando Guadiana Tijerina, donde recordó que este acuerdo está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “y estamos a la espera de que se resuelvan las controversias constitucionales interpuestas para tomar las acciones necesarias”.

Aseguró que el Ejecutivo será respetuoso de la Ley en todo momento, pero es claro que “tenemos que garantizar la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”.

Más adelante subrayó: “se trabaja para obtener la autosuficiencia energética y eliminar paulatinamente la importación de combustibles”.

El apoyo y rescate de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dijo, constituyen una parte esencial en la política pública y económica del país para garantizar la seguridad nacional.

