¿Qué consultemos si permanecemos o no en el Pacto Federal? ¡Va!, respondieron 6 de 10 gobernadores aliancistas a AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se reunirá con los 10 gobernadores de la Alianza Federalista que el lunes exigieron hablar directamente con él para redefinir el reparto presupuestal y establecer una nueva relación con dignidad y sin abusos ni ofensas, “porque no hay materia”, y desechó la amenaza de éstos, de ir a un rompimiento del Pacto Federal.

“… no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal”, aseguró.

Durante su mañanera de ayer, López Obrador consideró que los 10 gobernadores andan nerviosos.

¿Qué es lo que está sucediendo?, se le preguntó.

“Pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos.

“Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular; aun cuando a nuestros adversarios o a la oposición los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente”.

¿Se reuniría con ellos?

“No… porque no hay materia. Los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura”.

¿Es un chantaje?

“Es una actitud propia de la temporada electoral. No sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, qué les estará pasando.

“Y andan muy nerviosos, pero no sólo ellos, sino el FRENAAA 1, el FRENAAA 2, los medios, con excepciones, están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados”, precisó.

Consideró que, si creen que pueden irse del Pacto Federal, lo primero que debían hacer es preguntarles a los ciudadanos.

“… están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal.

“Primero, porque -si tienen vocación democrática- tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo.

“Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias, que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial”, comentó.

Irán a la consulta

En una reacción rápida, seis de los 10 aliancistas -los gobernadores Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León; Silvano Aureoles, de Michoacán y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas-, señalaron que, claro que sí, aceptan el reto de ir a una consulta para preguntarles a sus ciudadanos si quieren permanecer en el abusivo Pacto Federal que les quita más de lo que sus estados aportan.

Alfaro, molesto, dijo:

“El Presidente dice qué hay que preguntarle a la gente, comparto su opinión, vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación abusiva en la cual Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son maltratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy”.

Se sorprendió al conocer que AMLO dice que no se reunirá con los aliancistas porque puede lastimar la investidura presidencial.

“Yo creo que reunirse con los gobernadores no le quita nada, no le hace menos Presidente, me parece que negarse al diálogo republicano ese sí lastima la figura presidencial, esa es mi respuesta”.

Martín Orozco, de Aguascalientes, lanzó una consulta de inmediato vía redes sociales:

¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros?”.

Y subrayó que lo único cierto hasta hoy es que para López Obrador “no existimos los gobernadores, ni los 2 mil 485 alcaldes, ni el Consejo Coordinador Empresarial, ni los investigadores. No, para él no existe nada, solamente existe la voz de uno solo, una sola visión, la suya”.

“En su respuesta de hoy está el sello de su sexenio: no escuchar absolutamente a nadie, no hacer equipo por este país que hoy requiere unidad, que requiere le demos sentido, rumbo a la economía, a la educación, a la salud, a la seguridad”.

Silvano Aureoles, de Michoacán, dijo:

“Nos vamos a poner de acuerdo los gobernadores de la #AlianzaFederalista para iniciar el procedimiento y darle solidez jurídica a la consulta ante las medidas centralistas… ¡Claro que sí, vamos a esa consulta!”.

Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, al igual que Orozco Sandoval, realizó una consulta en su cuenta de Twitter para preguntarles a los neoloneses si quieren o no continuar aportándole lo que le dan a la Federación.

Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, igual le tomó la palabra a López Obrador, y dijo que sí a la consulta de quedarse o irse del Pacto Federal.

“Vamos a hacer un sondeo muy amplio en los diferentes sectores productivos, para valorar cuál va a ser el futuro de la relación, con un gobierno central que no ha querido entender que quien forma esta República son los estados”, indicó.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también se unió a las consultas por Twitter, donde preguntó a los guanajuatenses sobre las declaraciones de López Obrador.

“¿Quieren las y los guanajuatenses que el gobierno federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden?”.

Separarse del Pacto Federal, de dimensiones impensables

Doctor en Derecho Constitucional, Ricardo Monreal, líder del Senado, dimensiona el pronunciamiento de los 10 gobernadores aliancistas de plantear romper el Pacto Federal, como un hecho de dimensiones impensadas.

“… quizá muchos no sepan la dimensión de lo que están diciendo”, subrayó.

Y explicó:

“El separarse del Pacto Federal es verdaderamente un acto históricamente impresionante… no es simplemente un discurso, una pose… quizá muchos no sepan la dimensión de lo que están diciendo.

“El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 no ha tenido alteración en 200 años, y para que tenga alteración tiene que haber no sólo decisiones del Congreso Constituyente -entre eso nosotros, los senadores, que representamos el Pacto Federal-, y que me parece que la expresión, ruptura y abandonar el Pacto Federal no se está dimensionando.

“Nosotros respetamos las posiciones políticas de este grupo de 10 gobernadores. Pero yo aconsejaría mayor diálogo y que no se profundice el camino de la confrontación, que siempre te conduce a caminos y a callejones sin retorno.

“El Presidente no se va a dejar presionar, lo conozco como compañero del movimiento y es un hombre honrado, honesto y de ideas firmes. Por eso creo que están equivocando la estrategia… pero es una decisión de ellos… es su derecho, es parte de la normalidad democrática, que disientan.

“Como coordinador de la mayoría, los invito a reflexionar, porque separarse del Pacto Federal no es una cosa de discurso ni retórica, es verdaderamente una decisión fundamental que tiene que ver con el Congreso de la Unión y con los órganos jurisdiccionales.

“Entiendo que es una pose, justificada o no, para lograr más recursos en el presupuesto con motivo de la discusión, pero hoy frente al Ejecutivo federal hay un Presidente de la República con legitimidad democrática y que no admite, hasta ahora lo he visto, ni presiones ni chantajes”, concluyó.

“El que quiera más recursos, es lógico, es normal, pero nosotros, la mayoría, los invitaríamos a que hagan actos de sobriedad, medidas de austeridad, recortes a gastos superfluos y limitarse a lo que el presupuesto señala”.

Hasta aquí nuestra relatoría de quizá uno de los momentos más riesgosos para México. Si esto prende a nivel popular, de ciudadanos, en los 10 estados de los aliancistas, pasarán muchas décadas para apagar ese fuego. Ahí se tienen los casos de Cataluña y el País Vasco, en España. Hablar de separatismo, son palabras mayores. Como advierte Monreal: de dimensiones históricas que pocos entienden.

