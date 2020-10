Pacto Federal y Covid-19

Ángel Soriano

La emergencia en Chihuahua y Jalisco por repunte de Covid-19 demostrará a los gobernadores rebeldes que no es lo mismo enfrentar solos la adversidad a contar con el apoyo de la Federación, que en estos momentos dispone de todo un operativo de reconversión de hospitales, envío de medicamentos y ventiladores y personal médico para atender a la población.

Y no se trata de medidas de chantaje, sino que el rezago en infraestructura médica en el país tiene décadas de abandono y si los estados del norte del país -los separatistas- cuentan con recursos económicos para ser autosuficientes, se demostrará que no es así, pues requieren del apoyo y del auxilio del gobierno federal, esté en manos del partido que sea.

Es decir, el Pacto Federal funciona: se requiere modificar la Constitución y establecer una nueva legislación para determinar qué estados tienen derecho a recibir más recursos, los que generan más impuestos o los que aportan menos, sin tomar en cuenta densidad poblacional y condiciones de pobreza. La ley, como está, se aplica pese a que es inequitativa para algunos gobernadores.

Y no sólo la realidad sobre Covid demuestra que los mandatarios separatistas están equivocados: falta saber qué determinan los ciudadanos y qué decide el Congreso de la Unión y el Poder Judicial. No se mandan solos, ni es una decisión de los gobernantes romper con el Pacto Federal que da cohesión y unidad en el país, la realidad es diferente como la que enfrenta ya Enrique Alfaro que cerrará Jalisco este fin de semana…

Murat se manifiesta por la unidad

Ante los amagos de ruptura con fines electorales, el gobernador Alejandro Murat dijo que respeta a sus compañeros gobernadores, pero consideró que es fundamental la unidad y de hacer de la política un instrumentos de construir en beneficio del país, en tanto los morenistas se manifestaron en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que enfrenta la embestida de gobernadores que amenazan con romper con el Pacto Federal… El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que en todo el país está en marcha el programa de rescate y rehabilitación de hospitales y clínicas abandonadas para ser utilizadas en estos momentos críticos, además de que ya se dispone de ventiladores de manufactura nacional que han sido enviados a lugares donde se requieren, como es el caso de Ciudad Delicias, Chihuahua… El Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, enfrentó también las críticas de los diputados de Morena -la mayoría dirigentes de organizaciones sociales- durante el informe de actividades que rindió ante el Congreso local que lidera Horacio Sosa Villavicencio. La comparecencia se hizo en sigilo ante la informidad generalizada por la falta de justicia en la entidad, en donde han sido sacrificados media docena de dirigentes sin ofrecer dar respuesta satisfactoria a los reclamos de justicia; los asaltos en vía pública y a casas habitación están a la orden del día sin que se sepa del actuar del funcionario en cuestión…La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se sumó a la clase gobernante afectada por Covid-19, y aunque ha sido aplicada en la instrumentación de medidas adecuadas para mitigar la pandemia en la capital del país, y ha adoptado medidas personales de cuidado, no libró al virus que no respeta a nadie, en tanto el subsecretario Hugo López-Gatell recomienda, ahora sí, el uso de cubrebocas, aunque refiere que este instrumento no protege a la persona, sino que protege a las demás personas de posible contagio de una persona afectada a otra. Es medida de protección a los demás, no de protección personal. Sea como sea, el cubrebocas es ya un distintivo mundial de la pandemia que amenaza con arrasar a la humanidad…

