Si hubo contagio en el Senado, “yo no fui”: Armenta Mier

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Los contagios de Covid-19 en el Senado de la República siguen dando de qué hablar.

Luego de que el Ricardo Monreal dio una serie de explicaciones para concluir que el recinto no fue el punto de contagio sino que vino de fuera, su correligionario Alejandro Armenta Mier fue más allá.

Advirtió que va a proceder jurídicamente, “hasta las últimas consecuencias”, contra las y los senadores de oposición (sin citar nombres ni partidos) que lo acusaron directamente de ser el responsable de la transmisión del virus en la maratónica sesión del martes y miércoles de la semana pasada.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público señaló que estaba presente en las instalaciones de esta Cámara para cumplir con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “y tengo los elementos para hacerlo y por eso estamos aquí, cumpliendo con nuestra obligación”.

Luego dijo que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en su calidad de epidemiólogo experto, afirmó que no hay forma, ni científica ni técnicamente, de que el senador Joel Molina Ramírez se haya contagiado durante la citada sesión y que lamentablemente falleció el sábado anterior.

Explicó el legislador poblano que antes de que eso sucediera no vio ni se reunión con el ahora finado.

“Pero a quienes me acusaron directamente de ser responsable de un acto que tiene que ver con la vida de una persona, les digo que solamente una mente perversa, con una baja calidad humana, puede acusar así como lo hicieron conmigo”, manifestó Armenta Mier. Y reiteró que por eso va a proceder jurídicamente contra quienes lo acusaron.

Lo más que dijo cuando se le preguntó ¿quiénes, concretamente?

Se limitó a mencionar: “Pues las senadoras que me denunciaron…

Luego se remitió a señalar que “hay un principio en la ciencia política que dice que el honor se defiende con la vida y se trató de un asunto de vida, así es que vamos defender el honor con la vida”.

El senador Armenta Mier afirmó sentirse totalmente tranquilo “porque tuve en su momento los estudios que avalan que no era agente portador, por eso es que me presenté a la sesión; me hice los estudios oportunamente. Si hubiera tenido un estudio que significaba tener un riesgo hacia otro, no me hubiera presentado. Tengo familia, tengo adultos mayores en casa”.

Luego comentó a los reporteros: “Igual que ustedes, nosotros los senadores también nos jugamos la vida todos los días, pero esa es nuestra obligación porque tenemos que cumplir con funciones”.

Por ejemplo, dijo que esta semana se tiene que aprobar la Ley de Ingresos. “Si no acudimos a la sesión no hay Ley de Ingresos, no hay Presupuesto de Egresos y se pone en riesgo la estabilidad económica el país”, advirtió.

Imagínense el mensaje que se enviaría a los mercados internacionales y a la economía en general, lo que significaría que no hubiera Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos para el próximo año.

Se va “reprobado”

Alfonso Durazo, quien formalizó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está convencido de que Sonora lo recibirá con los “brazos abiertos”.

Pero no debería estar tan seguro. Ahora, gracias a las “benditas redes sociales”, las noticias (buenas y malas) circulan al instante por todo el país.

Y la percepción de la mayoría es que su gestión al frente de la SSPC fue un desastre. Así que quién sabe si los sonorenses lo quieran como “su gobernador”. Para empezar, el aspirante Durazo se va a encontrar con un estado en situación crítica en materia de seguridad, y que a todas luces no es su fuerte.

Una violencia rampante, focalizada en distintas zonas a través de los años. Ciudad Obregón ha sido asolada por la violencia desde hace ya tiempo atrás. Esta violencia y el aumento en los homicidios dolosos, se han extendido a las principales ciudades del estado, incluyendo a la capital, Hermosillo.

La región de Guaymas ha presentado numerosos asesinatos. El grave incremento en los homicidios y la violencia en la entidad es atribuible, en buena medida, a los ajustes de cuentas entre narcomenudistas, etc.

Un vistazo somero, nada más.

Por si fuera poco, Alfonso Durazo le sacó la vuelta al Senado y decidió no acudir a rendir cuentas, seguramente para no exponerse más de lo que ya está. Este martes, diputados locales del PAN se sumaron a las críticas contra Alfonso Durazo, de quien dijeron fue el responsable de la violencia generada en la Ciudad de México durante 2019.

Los diputados Héctor Barrera, Christian Von y Federico Döring, sostuvieron que el funcionario sale del gabinete federal con cero de calificación, reprobado, pero en parte, cómplice de la inseguridad y violencia que vive la CDMX desde el año pasado.

lm0007tri@yahoo.com.mx