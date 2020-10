Diego Verdaguer hace dueto con Omar Chaparro y habla de su situación con Amanda

El tema “De qué le sirve al cielo” se lanzará a plataformas digitales el viernes 30 de octubre; el video se podrá ver a partir del 2 de noviembre en el canald e YouTube del intérprete de “La Ladrona”

“A mí me cae muy bien Omar Chaparro para empezar, es un hombre que yo particularmente lo tengo muy cerca de mi corazón, es un hombre joven con el que me divierto también”, dijo Diego Verdaguer, quien cuenta con 52 años de carrera musical, y recientemente grabó un tema musical con Omar Chaparro, “De qué le sirve al cielo”, de lo que habló en rueda de prensa virtual.

El intérprete de “Ladrona”, dijo que el tema es de Jorge Avendaño y Omar Chaparro, el cual se lanzará a plataformas digitales el viernes 30 de octubre. “Es un tema sentido, creo que a todos se nos ha adelantado alguien, este es un homenaje a todos los que se fueron”, puntualizó.

El tema ya cuenta con un video musical, el cual se grabó en su caso en Florida y Chaparro desde México, el cual se podrá ver el 2 de noviembre en el canal de YouTube de Verdaguer.

En otro tenor Diego comentó que no es celoso, pero tampoco tiene porque ponerle corazoncitos a las fotos que Amanda Miguel, su esposa, cuando ella comparte en redes sociales sus imágenes provocativas. Y es que, luego de que su mujer compartiera la imagen con tremendo escote.

Además aclaró que si se diera la oportunidad de realizar una bioserie que retrate su vida profesional y junto a su esposa Amanda Miguel, al cantante Diego Verdaguer le encantaría escribirla. Señala que nadie mejor que ellos conoce su historia.

“Creo que sería lindo que se hiciese en un futuro la historia de Amanda y yo, podría ser interesante para el público porque no creo que haya muchas historias como la nuestra en la vida, me refiero en la vida de la industria de la música, no hay muchas realmente”, comentó en conferencia de prensa durante la presentación de su próximo sencillo.

Para el intérprete que ya suma más de 52 años de carrera una parte importante es su público joven pues asegura que ha llegado a las nuevas generaciones que lo han descubierto en parte gracias a las nuevas tecnologías.