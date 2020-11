La nueva secretaria de Seguridad

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Designar a Rosa Icela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad es un desafío para la llamada 4T y no preciosamente por dudar de la capacidad de la ex secretaria de Gobierno de la CDMX.

Ella ha mostrado capacidad en cada uno de los cargos que ha desempeñado, saliendo airosa en cada ocasión, de forma transparente y sin acusaciones de ningún tipo.

Rosa Icela es una funcionara seria, que sin grandes aspavientos se ha desempeñado como secretaria de Desarrollo Social y de Gobierno, sin protagonismos de ninguna clase.

Su designación provocó, curiosamente, críticas de los partidos de oposición y de algunas representantes de su mismo género que cuestionan si su nivel y conocimiento le dan las credenciales suficientes para cubrir el puesto.

Y es que, tal vez, desconocen que la nueva secretaria de Seguridad tiene contacto con el tema desde hace muchos años, pues fue coordinadora general de Gabinete de Gobierno y Seguridad en la capital del país durante tres años (2006-09), durante la administración sexenal de Marceo Ebrard, además de ser la encargada de las 71 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

También actuó como secretaria de Gobierno de la CDMX durante año y medio y directora de Puertos, cargo también vinculado a asuntos de seguridad.

Qué no es policía, es cierto, pero es una servidora público estudiosa y que conoce el tema, aunque enfrentará desafíos muy grandes.

Llama la atención que los rechazos parezcan tener más un rasgo de misoginia que cuestionar la capacidad de la nueva secretaria.

Que recordemos hasta el momento no se han cuestionado otros nombramientos que se hicieron en el pasado, tanto en el área de seguridad pública como en otras dependencias.

El primer secretario de Seguridad fue Alejandro Gertz Manero un abogado que había sido muchos antes oficial mayor de la Procuraduría General de la República, lo que no le convertía en un experto en el tema.

Cuando Marcelo Ebrard fue designado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal asombró a muchos por ese nombramiento y ahora era señalado como favorito para ocupar dicha cartera, con todo y que es titular de la secretaría de Relaciones Exteriores.

Hoy cuestionado, Genaro García Luna asumió la secretaría de Seguridad Pública, con todo y el negro antecedente del montaje televisivo en su papel de director de la AFI.

Incluso, el saliente Alfonso Durazo no tenía vinculación alguna con el tema y aunque si fue cuestionado y su desempeño no agradó a muchos, salió con una chequesote en la mano, la candidatura al gobierno de Sonora, donde no existen muchas dudas de que vaya a ganar.

El nombramiento de Rosa Icela resulta extraño para muchos, por ser mujer y en este caso, la primera que lo asume a nivel federal, aunque han existido otras mujeres que funcionaron como titulares en algunos estados y las experiencias no fueron buenas. Una de ellas fue emboscada y salvó la vida gracias al blindaje de su camioneta y la otra fue despedida hace poco por incapaz.

La participación de las mujeres en los mandos policíacos es un hecho y varias de ellas asumen puestos de primer nivel dentro de los organismos de seguridad, tanto en los estados como en lo federal.

*****

Santiago Nieto decidió bajarse de la contienda por el gobierno de Querétaro, ya que su ente es uno de los que más trabajo tienen.

El cosquilleo de la candidatura a gobernador lo mantuvo atento durante largos meses en que aprovechaba los fines des emana para hacer presencia en esa entidad, organizando seminarios, dando cursos, conferencia y asistiendo a cuanto evento era invitado. Sin embargo, luego de dialogar con el Presidente quedó claro que su presencia es más necesaria en lo federal que competir por una gubernatura, donde el PAN es casi el seguro ganador y su nominación podría dejarle un saldo negativo con la derrota en las urnas.

*****

Jaime Bonilla cumplió un año como gobernador de Baja California, un estado en el que el PAN lo hizo por 30 años y se cometieron muchos abusos. Su administración durará solamente dos años, luego de que el anterior gobierno, dominado por panista decidió ajustar las fechas de los comicios con las de los procesos electorales federales, a sabiendas de que dejaría de gobernar pronto.

ramonzurita44@hotmail.com