Muñoz Ledo reitera: la disputa por Morena es la disputa por la nación

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A sus 87 años, Porfirio Muñoz Ledo podrá tener problemas para caminar sin bastón ni ayuda, pero no para pensar y razonar. Poseedor de una de las mentes más lúcidas, de una indudable memoria privilegiada, con una de las más altas calificaciones profesionales y sentido de Estado, ha decidido encabezar un movimiento político para rescatar a Morena porque de ello, afirma, depende rescatar a la nación.

Su advertencia no es nueva. Ya el martes 29 septiembre pasado, en otra entrevista con El Universal, indicó que de llegar Mario Delgado a la presidencia de Morena significaría dejar que Marcelo Ebrard desplace a Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional.

Sería la del tabasqueño una Presidencia corta y Ebrard se apoderaría de la conducción de México al menos los siguientes 10 años, afirmó entonces.

En esta nueva entrevista, con el mismo diario, da a conocer que buscará rescatar la conducción de Morena mediante una corriente interna que se denominará Movimiento Democrático de Morena, o por sus siglas, Modem, lo cual también podría significar Movimiento Democrático de México.

Revela que dentro de este objetivo va acompañado por no pocos diputados federales y otros cuadros de Morena y que su fuerza para alcanzar sus objetivos estará en un juego de pesos y contrapesos interno en el que harán uso de la fuerza que les da que Morena tiene 251 diputados en San Lázaro.

Cualquier negociación de Modem dentro de Morena -podría ser para por ejemplo lanzar candidaturas el próximo año- operaría bajo el principio de que, si no se cumple con lo que piden, entonces el grupo de Modem no acompañaría al resto de la bancada en votaciones de iniciativas -por ejemplo las urgentes para AMLO, como el presupuesto de Egresos-, y entonces no serían aprobadas.

Dentro de esta realidad, afirma Muñoz Ledo, “los diputados de Modem, tienen el sartén por el mango, de ellos depende que se apruebe o no”, cualquier iniciativa.

“Se acabó la ciega disciplina, empezó la democracia en la Cámara de Diputados en el grupo en el gobierno… el voto se condiciona, se acabó el lineazo, se democratiza, se hace lo contrario de lo que se venía haciendo. En un proceso grave se divide en dos el partido y ¡aguas!”.

– ¿Cuál es la búsqueda concreta de Modem?, interroga el diario.

“La disputa por la nación”.

Porfirio Muñoz Ledo sabe que tiene un año para ejercer esta presión. El 1 de septiembre de 2021 entrará una nueva Legislatura y saldrá la suya. Lo que logre dentro de Morena deberá lograrlo en este entretiempo.

Un entretiempo vital para Andrés Manuel López Obrador porque lo que no logre hacer en lo que resta de esta legislatura ya no lo hará en la siguiente, donde todo advierte que perderá la mayoría de diputados.

Y le faltan un buen de reformas. En este momento, lo más importante para el tabasqueño es la aprobación del Presupuesto de Ingresos, pero sobre todo el de Egresos.

Y eso se lo puede parar y rechazar Muñoz Ledo. Lo tiene agarrado de lo que más le duele.

El tema ahora, afirma Muñoz Ledo, es saber si López Obrador quiere a Morena como partido o como movimiento refrendario.

Como diría la canción: Sorpresas te da la vida…

Y mientras, el Senado espera nueva iniciativa

En este contexto y bajo estos escenarios, el Senado espera la iniciativa del presidente López Obrador sobre el controvertido outsourcing.

Para Ricardo Monreal, quien dentro de lo anunciado por Muñoz Ledo cobra un nuevo valor de estabilidad parlamentaria, la propuesta de AMLO sobre el trabajo subsidiario seguro buscará un beneficio para millones de trabajadores.

Recordó que desde octubre de 2019 se encuentra dentro de la Mesa Directiva del Senado un dictamen de reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social para ser votado.

El zacatecano, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que espera que llegue pronto la nueva propuesta del Presidente porque ya sólo falta mes y medio de sesiones.

Por lo pronto el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FSTSE, Joel Ayala dijo que su organización apoyaría una iniciativa presidencial en beneficio de los trabajadores que hoy son explotados por las empresas subsidiarias del empleo.

“O se elimina en su totalidad el esquema de subcontratación que es lesiva para el trabajador o en su caso se le otorgan todas las garantías de ley, bajo los principios establecidos en la Constitución y que lo precisa la Ley Federal del Trabajo”, precisó.

La pelea por San Luis Potosí

Este, a veces olvidado o poco atendido, estado del centro del país verá renovar su gubernatura el 6 de junio del año que entra.

Y como en las otras entidades que igual cambiarán de gobernador. En San Luis se da una natural efervescencia entre al menos una veintena de aspirantes entre quienes hay de todos colores, posiciones políticas y experiencias.

Con apenas una alternancia, San Luis ha vivido en los últimos 80 años con mandatarios predominantemente priistas y apenas un panista.

Hoy, las encuestas indican que el partido dominante a nivel federal, Morena, pudiera tener una oportunidad, pero dependiendo del perfil del candidato que sea postulado.

El PAN, que ha sido la segunda fuerza política durante el periodo moderno de México, no quiere aceptar esta posibilidad y es quizá el partido que cuenta con el mayor número de contendientes.

Los blanquiazules punteros, dicen quienes saben de eso en ese estado, son: el senador Marco Gama Basarte; el alcalde de la capital y alfil del gobernador saliente, el priista Juan Manuel Carreras, el panista Xavier Nava; así como Octavio Pedroza y Sonia Mendoza.

Pero dentro del grupo panista también cuentan Gabino Morales, José Antonio Lorca y Primo Dothé Mata, así como Juan Ramiro Robledo Ruiz, el magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de SLP, quien se hace el remolón, pero que en corto se muere por ser mencionado como un posible contendiente.

Por ser el de mayor número de aspirantes, es en el PAN, donde se dan las mayores tensiones dentro de la contienda potosina.

La dirigencia nacional de Marko Cortés ha pretendido bajarle los grados al calor sucesorio en San Luis Potosí y ha propuesto a los aspirantes hacer lo mismo que hizo el INE en el caso de la dirigencia de Morena donde se presentaron hasta unos 60 aspirantes.

Cortés reunió a los aspirantes a gobernador y les propuso hacer encuestas para eliminar a varios y sólo dejar a los 3 con más simpatías ciudadanas.

El método no agradó a los aspirantes quienes como el senador Gama Basarte de plano se negaron a entrar en ese juego porque puede ser un paso a la manipulación.

Hoy, el tema es saber si se va a seguir el viejo método de la elección de candidato vía el Consejo estatal panista o dejar que sean los ciudadanos quienes decidan en una votación previa quien debe ser el abanderado potosino del PAN.

