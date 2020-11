Elección en EU, la atención del mundo

Ricardo Gallardo se inscribe como precandidato a SLP

Las elecciones en Estados Unidos tienen la atención del mundo y de acuerdo a diversas encuestas, se supone que el demócrata Joe Biden, cuenta con el 90 por ciento de probabilidades de ganar sobre Donald Trump, a quien le urge ganar la reelección porque de salir derrotado, podría ir directo a la cárcel, de entrada, porque no pagó impuestos y eso es una cuenta pendiente.

Además está la forma tan incoherente en la que a lo largo de su gestión, ha actuado el inquilino de la Casa Blanca, especialmente, en su campaña electoral, donde se burló del coronavirus; se autoelogió diciendo que él era un súper hombre y lo había podido vencer en tiempo récord y por lo tanto, era inmune.

No obstante, si el alocado Trump no hubiera tenido que enfrentar la pandemia de Covid-19, a lo mejor su caída no hubiera sido tan precipitada. Sin embargo, no faltan los que ven uno que otro nubarrón en estos comicios. Cuestión de recordar cuando Trump compitió con la demócrata Hillary Clinton, que llevaba todas las de ganar y al final perdió.

Tampoco se puede soslayar cuando el todavía presidente de Estados Unidos, visitó nuestro país, en la presidencia de Enrique Peña Nieto, acción que fue muy criticada y le costó el puesto a Luis Videgaray.

Una vez que Trump llegó a la Casa Blanca, por “las benditas redes”, Peña Nieto afirmó que si bien la visita del presidente norteamericano en su calidad de candidato fue un evento apresurado, “dejó abierta la puerta al diálogo con ese país y permitió tener hoy la posición de encuentro en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que beneficie a todos”.

Pero en realidad no, nada de eso pasó ni hubo beneficio alguno porque el presidente estadunidense se ha dedicado a criticar y amagar a México y el “botón” más ilustrativo, es el pago que se supone tiene que hacer nuestro país por el muro fronterizo para evitar el paso de migrantes mexicanos y de Centroamérica.

Luego, ya en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, Trump continuó con sus desprecios y amenazas, por ejemplo aquella que recuerda muy bien el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre imposición de aranceles y por toda respuesta, ante los insultos y las majaderías, el tabasqueño ha optado por no tocar a su delirante “amigo”; el “amor y paz” como el propio Presidente mexicano dice, cuando en sus tiempos de candidato, aseguraba que le callaría la boca a Trump. Al final, ¿le daría miedo al tabasqueño?

El caso es que en México, varios actores políticos se han “colgado” de lo que podríamos llamar “el efecto Trump” y ese ha sido el caso de Ricardo Anaya, quien luego de haber padecido Covid-19, se recuperó para volver con más bríos a la escena política nacional en la que López Obrador ha optado por “ni un lazo echarle”, ni le echará.

De cualquier manera, el ex “joven maravilla” lanzó un video en el que en resumidas cuentas dijo: “Sería una vergüenza que AMLO le hubiera ayudado a Trump a ganar”, esto en referencia a la visita que hizo recientemente el tabasqueño a Estados Unidos y en la que demostró todo lo servil que puede llegar a ser con el poderoso vecino del norte, pero de ahí, a que el mexicano tenga tal poder de convocatoria para ayudarle al inquilino de la Casa Blanca con el voto latino, de plano, no. Allá, del otro lado de la frontera, también hay mucho desencanto hacia López Obrador.

*** El diputado federal por el PVEM, José Ricardo Gallardo Cardona, se registró ayer como precandidato de dicho instituto político para la gubernatura de San Luis Potosí y lleva bajo el brazo, todas las encuestas que se han aplicado y que lo colocan como favorito. El Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Jesús Emmanuel Ramos Hernández, dio a conocer que con esto arranca el registro de pre candidaturas en el Partido Verde, de cara a las votaciones del 6 de junio de 2021. Ahora lo que sigue es que lo que el legislador dio a conocer y es que, por ahora, no solicitará licencia a su curul en la Cámara de Diputados, ya que ni la legislación en la materia ni los estatutos del partido lo obligan. “Independientemente de que esté participando en un proceso interno, tengo que ser responsable y cumplir con el cargo para el que los potosinos me eligieron, en su momento, cuando la legislación así lo establezca y si se da el caso de que yo sea candidato, entonces me separaré del cargo”. Hay que recordar que el 23 de noviembre, el PVEM llevará a cabo los registros para los cargos de diputados y miembros de los ayuntamientos y la Asamblea Estatal Extraordinaria, donde serán elegidos los candidatos, se llevará a cabo el 14 de febrero de 2021 en las instalaciones del CEE del Partido Verde, y deberá estar presente el representante de la Comisión Nacional de Procedimientos Internos.

*** Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista le enviaron ayer una carta al presidente López Obrador en la que, de cara al encuentro que supuestamente tendrán con el Ejecutivo, le proponen posponer unos días la discusión y el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal, “y nos concentremos en este momento en el presupuesto 2021, donde nuestra posición es que ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020. Así de claro”. Y para conseguir su objetivo, los mandatarios estatales federalistas plantean: Hacer la distribución geográfica de recursos pendientes (Insabi, SCT); garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados; generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable, usando remanentes de operación del Banco de México, o subejercicios del PEF 2020 y 2021 y, crear el Fondo para atención de emergencia sanitaria Covid-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos por Covid-19 tuvieron en las finanzas estatales en 2020 y que la pandemia seguirá teniendo en 2021. Desafortunadamente, ya se puede esperar la respuesta que dará López Obrador.

*** No ha dejado de causar una serie de reacciones adversas el discurso que pronunciara el flamante gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, durante una visita que hiciera el Presidente. Lleno de errores de todo tipo, el mandatario estatal demostró que como político, fue muy buen futbolista, ya que tiene una ignorancia supina y no sabe ni leer. Algunos de los errores en este tan desafortunado discurso fueron “aquí, en este increíble recintre”, “lo reciben una mes vas”, “es usted vienido” y al hacer referencia a la oposición dijo que tienen como objetivo, “estabilizar a su gobierno”. Ahora sí que ni el aplauso se ganó el gobernador. Bueno, hasta a su hija le da pena tener un papá así.

