A las mujeres se les ha negado su lugar por el género con el que nacieron: Pedro J. Fernández

Con su libro “Había una vez mexicanas 2” que hicieron historia”, editado por Alfaguara, el escritor e ingeniero se suma los aliados que luchan porque la mujer tenga el lugar que merece en sus diferentes ámbitos

Pedro Fernández Noreña es un ingeniero y escritor mexicano, egresado de la Universidad Iberoamericana que se suma a los aliados que luchan porque la mujer tenga el lugar que merece en sus diferentes ámbitos y lo hace a través de sus investigaciones en torno a importantes féminas que han hecho historia, por ello entrega un texto cargado de curiosidades y datos pocas veces conocidos o difundidos, esto, a través de “Había una vez mexicanas que hicieron historia 2”, editado por Alfaguara.

El escritor comentó que la situación de las mujeres sí ha mejorado sustancialmente y es que con su investigación pudo observar que empieza a contar desde hace 500 años y se puede leer esta lucha en donde apenas hace 100 años las mujeres no eran consideradas.

“A muchas de estas mujeres no las conocía completamente, conocía solo una parte por algún nombre, me sorprendí con algunas, por ejemplo el caso de Isabel Moctezuma, ella se pronunció en contra de la esclavitud, en contra del maltrato, la realeza le regalaba esclavos y ella los liberaba, y en su testamento dejó escrito que sus esclavos fueran liberados, me sorprendió para mal la cantidad de mujeres que deberíamos conocer todos y creo que ayudaría a entender lo valioso que son las mujeres y que se les ha negado su lugar solo por el género con el que nacieron”, dijo.

El investigador comentó que el actual feminismo es el legado de una lucha muy larga. “Yo veo a las feministas de hoy como herederas a la lucha feminista que inició hace años, pero siguen encontrando razones muy válidas por las que hay que seguir luchando y siguen encontrando hombres que les dicen no puedes hacer esto y demuestran que sí lo pueden hacer. Hay niñas que se han acercado a mí, a decirme que sus padres no querían que hicieran tan o cual cosa y ellas lo harán porque creen en ellas”, dijo.

El escritor que hace esta segunda entrega dijo que creció con mujeres muy fuertes y la experiencia histórica que tenía es que ellas siempre estaban ninguneadas a pesar de ser muy inteligentes y con miles de capacidades y eso no tenía que ver con la historia de esas mujeres fuertes. “Siempre hago hincapié en las mujeres que fortalecieron a personajes como Miguel Allende, y a otros hombres de la historia, pero estaban como condenadas a ser solo la esposa de…”, afirma.

K’ab’al Xook o Virginia Fábregas son algunas de las mujeres que puedes descubrir en este interesante libro que realiza un retrato artesanal de mujeres que han conformado a este México que siempre ha tenido en su suelo mujeres valientes que han cambiado la historia de sus entornos. Así se muestran en el libro “Había una vez… Mexicanas que hicieron historia 2”, del autor Pedro J. Fernández, donde ellas tienen su voz propia y ‘narran’ sus vidas llenas de lucha.

