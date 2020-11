Desde esta semana, ensayos en México de la vacuna china

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Autorizan Ssa y Cofepris Fase III de CanSinoBIO en 15 mil voluntarios

La farmacéutica CanSinoBIO iniciará las pruebas de la Fase III de su vacuna anti-Covid en México, luego que la Secretaría de Salud y la Cofepris autorizaran el pasado 30 de octubre al laboratorio chino-canadiense comenzar los ensayos clínicos.

El titular de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que la vacuna de una sola dosis, de la farmacéutica, se aplicará a un grupo de entre 10 mil y 15 mil voluntarios mexicanos, mayores de 18 años.

En conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller detalló que la aplicación de la dosis a los voluntarios se llevará a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades de la República, incluida la Ciudad de México.

“El 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna CanSino en México. Después de un rigurosos proceso de evaluación que lideró la Cofepris y la Secretaría de Salud se aprobó que los estudios se realizarán entre 10 y15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años.

“El estudio es una participación en México es un estudio global que tiene entre 30 y 40 mil voluntarios, participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Es parte de un estudio global que se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la república, incluida la Ciudad de México”.

En Palacio Nacional, señaló que los reportes y resultados se darán en tiempo real, serán proporcionados a la Cofepris de acuerdo a las normas establecidas e informó que habrá cortes a los 14, 28 y a los 120 días de haberse aplicado de la vacuna.

Agradeció el apoyo que ha recibido de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de Juan Manuel Carreras, gobernador de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para la aplicación de la fase 3 de esta vacuna en las 12 entidades de la república.

“El Presidente nos pidió desde el inicio de estas pláticas y negociaciones que cuando se llevase a cabo la fase tres se incluyeran diversas entidades federativas con criterios técnicos, científicos, no políticos, y que no se llevara solo a cabo en la Ciudad de México, como ha ocurrido en otras ocasiones y así se hizo”.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los inicios de la Fase 3 de esta vacuna contra Covid-19, para la cual se firmó un acuerdo de precompra de 35 millones de dosis.

“Es algo significativo que se inicie la Fase 3 en nuestro país y que pronto tengamos resultados, porque eso es lo que nos va traer la calma, la certidumbre con este padecimiento, esta calamidad de la pandemia.

La vacuna ayudará y entre más pronto se tenga, mejor, no hemos perdido tiempo, ya se ha pagado por anticipado para que se tenga esta vacuna para todos”, dijo.

Detectan contenedores con agua contaminada en Cancún

La salud de los ciudadanos es algo que no debería ser tomado a la ligera, mucho menos en una época en que las enfermedades han tomado por sorpresa al mundo entero, tales como la influenza y el propio Covid-19, para el cual no existe vacuna o cura alguna. Sin embargo, aún existe gente sin conciencia que por ganar unos pesos, ponen en riesgo incluso la vida de las personas, como lo es el caso de algunos negocios de supuesta agua purificada y decimos “supuesta”, porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que en Cancún al menos 10 % de estas purificadoras ofrecen agua contaminada.

Fueron alrededor de 25 dispensadores de agua purificada los que han sido sancionadas en Quintana Roo, por poner en riesgo la salud de sus consumidores al ofrecer agua contaminada o de mala calidad, informó Cofepris. De ese total, 10 dispensadoras de agua purificada fueron suspendidas por operar sin licencia, mientras que otras 15 enfrentan multas de hasta 17 mil pesos por poner en riesgo la salud de los consumidores.

Según Cofepris, el 90% de los negocios sancionados se encuentran en las regiones más pobres de Cancún, por lo que esto se convierte además en un abuso contra las personas que menos tienen.

Miguel Pino Murillo, titular de la Cofepris en Quintana Roo, explicó que “al menos 250 de las 370 dispensadoras de agua en Quintana Roo se encuentran en Cancún. Significa que al menos 10% de las que existen en esa ciudad presentan alguna irregularidad, principalmente por no ofrecer un producto con los estándares de higiene y tratamiento requeridos. En algunos casos con un grado de contaminación suficiente para enfermar a las personas”.

Piden que la población denuncie

Asimismo, detalló que la cantidad de establecimientos que incurren en alguna falta de este tipo podría ser mucho mayor, ya que un gran número de estos negocios opera en el norte de la entidad de manera clandestina, es decir, que aun no han sido detectados por la falta de denuncia de parte de los afectados.

“En Cancún, principalmente, por ser una ciudad que crece a pasos agigantados, es común que se instalen este tipo de negocios sin solicitar el permiso correspondiente ante la autoridad municipal, por lo que al no aparecer en la base de datos y al no existir una denuncia que los ponga al descubierto, no se consideran en las inspecciones aleatorias que realizamos, no sabemos donde están”, comentó.

Dado lo anterior, invitó a la población a hacer las denuncias correspondientes. “Nos enteramos de que incurren en una irregularidad por algún usuario que los denunció tras consumir su agua y notar olores y sabores extraños, o por descubrir suciedad en el líquido. Por ello es importante a que la gente denuncia, que nos hagan saber de estas purificadoras clandestinas para poder proceder de la manera correspondiente”, puntualizó Pino Murillo.

Finalmente, sostuvo que también se han detectado un par de este tipo de negocios en Playa del Carmen, incumpliendo las normas de seguridad, mientras que en Chetumal se lograron grandes avances, por lo que hoy prácticamente todas las dispensadoras de la capital operan de manera regular, lo cual esperan lograr en el resto de los municipios próximamente.

Suspenden negocios por no acatar medidas en Día de Muertos

La importancia de respetar los protocolos de salud frente a la pandemia de Covid-19, parece no ser la misma para todos, pues aunque las autoridades advirtieron que realizarían operativos en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos a fin de garantizar que todos acataran las medidas preventivas, fueron 37 negocios suspendidos y algunos enfrentan multas de hasta 160 mil pesos.

Cofepris detectó que 37 establecimientos incumplieron con las normas de higiene y seguridad sanitaria impuestas ante la pandemia por Covid-19, por lo que procedió a la suspensión de cada uno de ellos.

El titular de la Cofepris explicó que la mayoría fueron comercios de los municipios de Tulum, Solidaridad (Playa del Carmen) y Cancún, quienes enfrentan ahora deberán enfrentar multas de 200 a dos mil Unidades de Medida de Actualización (UMAs), lo que equivale a una cantidad que va de los 16 mil a 160 mil pesos.

“Se han suspendido 37 comercios hasta el momento por incumplir con los protocolos y lineamientos en materia de Covid. Recordemos que están prohibidas, las fiesta y eventos masivos, y que todo negocio debe cumplir con los aforos, la sana distancia, el filtro sanitario y uso de equipo de protección”, explicó Pino Murillo.

Endurecerán las sanciones

Por su parte, Carlos Orvañanos Rea, coordinador General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, reiteró que se endurecerán las sanciones monetarias en contra de los establecimientos que incumplan las normas pactadas, al menos hasta que se logre que la gente haga conciencia sobre la importancia del “te cuidas tu nos cuidamos todos” y por fin ponerle freno a la pandemia.

“Sin duda vendrá un brazo más duro, porque si bien estamos a favor de la reactivación económica, lo importante es hacerlo de una manera ordenada y responsable, por lo que quienes incumplan o reinciden en este comportamiento, la sanción irá incluso hasta la suspensión de la licencia de funcionamiento, pero ese es un tema municipal”, aseguró.

Dado lo anterior, Orvañanos Rea comentó que se encuentran trabajando con los gobiernos locales, incluso con las fuerzas de seguridad federal, para fortalecer los operativos y así evitar un rebrote de la enfermedad y en consecuencia un retroceso en el semáforo epidemiológico. Asimismo, indicó que los operativos realizados en el marco de estas festividades podrían extenderse al mes de diciembre “La realidad es que tenemos que ser mucho más estrictos en el cumplimiento de la normatividad, pero la parte buena es que hay autoridad y coordinación”, concluyó.

montanezaguilar@gmail.com