Tan malo el pinto como el colorado

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La elección de presidente de los Estados Unidos nos afecta directamente, pero no tenemos derecho a participar y, además, por lo menos esta primera noche (martes 3 de noviembre) nos iremos a la cama sin saber quién ha ganado.

Los equipos de los dos candidatos se preparaban anoche para celebrar.

El presidente que desea reelegirse, Donald Trump, tenía preparada inclusive una fiesta con más invitados de lo que aconsejan las medidas para prevenir el contagio de Covid-19, pero al que el mandatario no le guarda ningún respeto a pesar de que ya se sumó a los millones de personas que han sido infectadas en su país y a pesar también de que esa actitud de desprecio a la pandemia ha sido uno de los puntos principales por donde lo ha atacado su rival.

Su contendiente, el ex vicepresidente (con Barack Obama) Joe Biden también se alistaba a proclamar su victoria al filo de las 21 horas, pero con más atención a las medidas sanitarias, pues en su caso, por su edad (77 años) se deben aumentar las precauciones.

No obstante, esos preparativos, la mayor parte de los observadores y analistas coinciden en que ninguno de los contendientes podrá tener la seguridad del triunfo, por el complicado sistema de elección presidencial de los Estados Unidos, en donde el voto popular es apenas una de las facetas.

La duda, según los especialistas, podría prolongarse todavía algunos días más, pero eso sí, ya tenemos motivos para preocuparnos.

Por un lado, el multimillonario Trump desde su anterior campaña tomó a los mexicanos como uno de sus principales objetivos a vencer, al calificar a los migrantes como delincuentes y, sobre todo, al hacer de la construcción de un muro entre las dos naciones uno de los objetivos primordiales de su mandato, lo cual por cierto está lejos de cumplir.

Lo único positivo que se le aprecia a Trump es una supuesta amistad con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero también en este caso los analistas difieren y consideran que más bien existe un sometimiento por el cual México se convirtió en el policía al servicio de la Unión Americana para contener a los migrantes procedentes de Centroamérica.

Por cierto, esta tarea no es gratuita, de no haberse plegado el gobierno de la llamada Cuarta Transformación a sus designios, el castigo hubiese sido la aplicación de aranceles a las exportaciones nacionales, tal como lo ha hecho con China, pero con mucho menor capacidad de respuesta de parte de México.

Tampoco podemos confiar en que la eventual victoria de Biden será una bendición para México. En este caso la advertencia acerca de los riesgos del mandato del candidato demócrata los puso en evidencia la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)

En videoconferencia, el titular del organismo, Enoch Castellanos, advirtió que el triunfo de Biden complicaría para México las expectativas de recuperación al perder competitividad con Asia, por el relajamiento de la guerra comercial con China.

“Un relajamiento en la guerra comercial entre EU y China, en el caso de que gane el candidato Biden, complicaría las expectativas de recuperación para nosotros, dado que perderíamos una ventaja comparativa con el gigante de Asia, y apostar lo que pase en otros países, sin duda significa la pérdida de soberanía económica”, aseveró el dirigente del organismo patronal.

La contienda en México, del terreno electoral al judicial

Mientras tanto, en nuestro país la lucha entre el gobierno del presidente López Obrador y los partidos de oposición de ha trasladado del terreno puramente político y electoral al judicial, pues acusaciones van y vienen.

Por ejemplo, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados presentó una denuncia por nepotismo y corrupción contra el director general de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, debido a que, por lo menos, ocho de sus familiares ocupan diversos cargos en la empresa, con sueldos brutos de entre 29 mil y 139 mil pesos mensuales.

La acusación fue interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por los legisladores panistas Marcela Torres, Éctor Jaime Ramírez, Josefina Salazar, Alejandra García Morlán y Saraí Núñez, quienes encontraron que tres primos y cinco sobrinos de Romero Oropeza fueron contratados por Pemex durante la actual administración. Además, pidieron a la Función Pública investigar el probable parentesco que tendrían con el funcionario otras seis personas en la nómina de Pemex.

“Revisando las bases de datos de Pemex nos damos cuenta de que hay ocho casos comprobados en los que hay parientes en segundo y tercer grado del director, lo cual, constituye un acto de corrupción total y de nepotismo.

La diputada Torres añadió que al revisar las nóminas encontraron que son más de catorce casos en los que coinciden apellidos con el señor Romero Oropeza.

En conferencia de prensa virtual, los legisladores denunciantes detallaron los nombres, cargos y sueldos de los parientes del director de la empresa. Identificados como sobrinos de Romero Oropeza aparecen Aura Luz Flora Oropeza, con plaza de superintendente y una remuneración mensual de 139 mil 136 pesos; Paloma Oropeza Falcón, especialista técnico, con sueldo de 97 mil 591 pesos; Daniel Abel Oropeza Falcón, oficinista con asignación de 43 mil 234 pesos; Patricia Oropeza Zurita, auxiliar administrativo con salario de 37 mil 420 pesos; Luis Oropeza Zurita, obrero, con 29 mil 97 pesos de pago mensual.

Asimismo fueron señalados como primos del funcionario Julio Manuel Oropeza Andrade, médico dentista, con un sueldo de 77 mil 186 pesos; Carlos Augusto Oropeza Núñez, operador de equipo mecánico y remuneración de 51 mil 297 pesos, y Lorena de los Ángeles Correa Romero, auxiliar técnico con una asignación de 42 mil 301 pesos.

Del lado contrario, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, insiste en involucrar en la denuncia por actos de corrupción también vinculados con Pemex a quien fuera poderoso secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, el ahora profesor universitario Luis Videgaray Caso.

La orden de aprehensión contra el que fuera también coordinador de la campaña electoral de Peña Nieto fue solicitada por la Fiscalía por dos delitos de cohecho, asociación delictuosa y, lo peor, por traición a la patria. Los supuestos crímenes de Videgaray derivan a los actos de corrupción a cargo de la trasnacional brasileña Odebrecht, que han sido denunciados preferentemente por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien estuvo en el cargo durante la primera parte del mandato de Peña Nieto y luego de ser extraditado de España se convirtió en testigo protegido de la FGR al denunciar a otros altos ex funcionarios, incluido el ex presidente Peña Nieto.

En medios judiciales trascendió que la FGR presentó la carpeta de investigación ante un juez penal, pero no obtuvo la orden de aprehensión porque la averiguación estaba mal integrada.

De conformidad con tales versiones, la solicitud fue presentada hace unas semanas ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en función de juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien en dos ocasiones ha negado conceder el mandamiento judicial, dejando claro a la FGR que debe subsanar algunas deficiencias en su petición.

Por otra parte, aunque no ha llegado a tribunales se mantienen las diferencias entre el presidente López Obrador y los diez gobernadores de la Alianza Federalista que insisten en ser recibidos por el primer mandatario, con el fin de revisar conjuntamente el Presupuesto 2021, para evitar el recorte de recursos a sus estados. Además, pidieron a los otros gobernadores respaldar su demanda de preservar los presupuestos.

“Que nos reciba”, pidieron a través de sus redes sociales.

Los mandatarios disidentes advirtieron que “aplazar el diálogo para agotar plazos, es una afrenta que lastima al federalismo”.

El presupuesto federal deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. Por ello, a los gobernadores les urge dialogar con el Presidente antes de dicha fecha. El presidente López Obrador respondió que su gobierno ya envió su propuesta a los legisladores y que es con ellos con los que los mandatarios estatales deben dialogar.

riparcangel@hotmail.com