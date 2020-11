Aguakan, la impunidad y el fraude descarado

José Luis Montañez

Cobros excesivos ante la pasividad de la Profeco

Contando con la complicidad de los 3 niveles de gobierno, la trasnacional francesa Aguakan comete fraude contra miles de usuarios de tomas domiciliarias en las ciudades más importantes de Quintana Roo.

La concesionaria está enviando recibos con cobros de entre 500 y 800% más elevados a los usuarios de agua potable, quienes no tienen forma de defenderse ante los abusos desmedidos de la firma que comercializa el vital líquido en Cancún, Playa del Carmen y otras ciudades importantes del estado.

El agua que distribuye Aguakan a miles y miles de usuarios está contaminada con arena y desechos tóxicos, sin que la autoridad municipal haya podido meter en cintura a esta firma que tiene un contrato por 50 años más para vender el agua a precios estratosféricos y sin que cumpla las mínimas normas de calidad para ser consumida como agua potable.

El agua “dura” que distribuye Aguakan contiene sarro, arena y otros contaminantes que dañan tuberías, tanto en domicilios como en hoteles, fábricas y negocios que la utilizan como única opción.

Los tinacos de las casas-habitación tienen que ser limpiados con un costo de entre 300 y 500 pesos, cuando menos dos veces al año. Las regaderas, llaves de lavabo, fregaderos para los trastos y en general todas las tuberías domésticas sufren un rápido deterioro por la pésima calidad del agua que suministra la firma francesa que explota una concesión a la que estarán cautivos cuando menos por otros 50 años unos dos millones de habitantes en Quintana Roo. Ni la Profeco, ni autoridades de Cancún y Playa del Carmen han hecho algo para retirarle a la firma gala la explotación del agua potable en esta zona.

“Ven al Caribe Mexicano” garantiza reservaciones por más de 20 mdp

Con la campaña especial “Ven al Caribe Mexicano”, que fue puesta en marcha como una estrategia para recuperar a los turistas dentro de la nueva normalidad, se han logrado garantizar ventas por más de 20 millones de pesos, por concepto de reservaciones de vacaciones en lo que resta del año. Asimismo, ya se tienen las primeras reservaciones para el primer trimestre de 2021, cuando se espera que la pandemia por Covid-19 haya disminuido considerablemente.

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, declaró que la campaña nació desde la iniciativa privada a finales de mayo, “Hoy está siendo muy exitosa y reporta buenos números, además de más de 10 millones de impactos en redes sociales. Estas ventas son en todos los destinos del Caribe mexicano, quienes estuvieron dando promociones de noches gratis o algún servicio extra al reservar, de esta manera Quintana Roo se vuelve más atractivo para los paseantes de todo tipo”, agregó.

El líder empresarial dijo que lo importante fue que las reservas que se han colocado, en muchos casos, fueron para viajar este 2020, “para el sector esto es vital, luego de cuatro meses de cierres, periodo que terminó desde el 8 de junio cuando los hoteles comenzaron con las aperturas. Hay que mencionar que todos están abriendo con una gran responsabilidad, cuidando tanto a clientes como a colaboradores en materia seguridad sanitaria”.

Participan 200 empresas turísticas

Puntualizó que a la campaña se sumaron al menos 200 empresas de la industria turística, “ofrecieron promociones de dos noches reservadas, que se traducía en otra gratis o incluso dos. Esto ha significado que los hoteles alcancen hasta 40% de ocupación y colocando al Caribe Mexicano como el favorito para viajar, aun con las restricciones que representa estar en medio de una contingencia sanitaria”.

Cintrón Gómez mencionó que para ellos era importante dar el mensaje de que Quintana Roo está listo para recibir a los turistas, por lo que el sector hotelero se unió para lanzar la campaña, que es 100% de inversión privada.

Actualmente, el sector en la Zona Norte reporta una recuperación económica positiva. De acuerdo con la Secretaría de Turismo hay más de 57 mil visitantes que están vacacionando en Quintana Roo y la expectativa es cerrar el año con ocupaciones superiores al 70%, incluso, las proyecciones de los hoteles es que los libros de reservaciones alcanzarán, en algunos casos, hasta el 100%, en el cierre de este 2020.

Hoteleros, contra acceso libre a playas

El representante del sector hotelero en Mahahual, Gerardo Pérez Zafra, acusó que el acceso libre a playas es una medida populista que busca polarizar a la población, y afirma que las playas de la zona sur no tienen las mismas características de la región norte de Quintana Roo.

“Hay una máxima que dice que lo que es de todos termina siendo de nadie, porque no hay responsables, reprobamos de manera categórica esta situación. Se nos impide brindar el mismo cuidado a esa parte de playa concesionada, no me parece una medida adecuada, puesto que no se tomaron en cuenta muchos factores que pueden ser mas un detractor que otra cosa”, apuntó.

Argumenta que los visitantes buscan playas limpias “que son conservadas y mantenidas por los concesionarios, no acuden a lugares públicos que permanecen sucios y visiblemente descuidados. Entonces la nueva medida podría perjudicar al turismo, que estaba acostumbrado a otro tipo de servicios y de privacidad. Si además nos toca estar limpiando la playa de sargazo y de basura, para que venga un tipo con su nevera a dejar basura y ocuparlo, no puede ser eso”, manifestó.

Pérez Zafra aclaró que una cosa es que pueda ingresar y otra permanecer en la playa, pero no está clara esa norma y ello generará mayor polarización “he observado que esta disposición generaliza a todo el país y, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo la Zona Norte (Cancún, Playa del Carmen y Tulum) tiene áreas mucho mayores de playa a diferencia de Mahahual, en donde hay lugares sin siquiera 20 metros de playa, por lo que el área de explotación es menor”.

Con lo anterior, afirma “se crea un conflicto entre ricos y pobres, el pueblo y los empresarios. Ese decreto se hizo pensando en una situación no del sur, sino del norte. Además no se explica el surgimiento de dicho decreto, pues la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) ya regula las playas. Nosotros reprobamos completamente esta idea populista y mediática, no nos parece justo que se beneficie y haga usufructo quien no le costó, cuando a nosotros nos costó mantenerla limpia y es el producto que ofrecemos”, concluyó.

