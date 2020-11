¿Toledo controla áreas claves de Semarnat?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Se niegan permisos de importación de glifosato

Ya se le “quemaban las habas” al diputado Mario Martín Delgado para pedir licencia en la Cámara Baja e irse a dirigir a su partido, Morena, a ver si logra que deje de ser algo mucho más que una “cena de negros”; una serie de tribus que al más puro estilo de migrantes perredistas, se dividen y viven una guerra nada conveniente para ellos, de cara a las elecciones de 2021.

Pero sin duda, el flamante nuevo líder de Morena, que recibió la estafeta de parte de un muy triste, alicaído y decepcionado Alfonso Ramírez Cuéllar, está que reboza felicidad porque será él y no el ex líder de El Barzón, quien “palomee” las candidaturas de morenistas, sin embargo, se encontrará ahí también con muy serios problemas, es decir, a la hora de decidir cuál de los aspirantes será el abanderado para uno u otro cargo.

La vida en el Palacio Legislativo de San Lázaro continuó, aún con la ausencia del diputado Delgado Carrillo y ayer compareció la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del II Informe de Gobierno y gran sorpresa causó en el sector agropecuario la postura de la funcionaria.

Por un lado, la maestra Albores señaló en relación al uso del glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo y que en el país se utiliza en un 60 por ciento en los cultivos de maíz, que Semarnat seguirá la línea presidencial de reducir gradualmente la importación de dicho producto en los próximos cuatro años, pero al mismo tiempo, también llamó la atención que nada dijera respecto a que la Secretaría a su cargo -ojo- continúa negando los permisos de importación del mencionado herbicida a través de la Dirección General de la Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas a cargo de Ricardo Ortiz Conde.

Así las cosas, la pregunta es entonces ¿Será que ahora el que no obedece la línea presidencial y de la propia secretaria Albores es este oscuro funcionario, Ortiz Conde, que por cierto es herencia del doctor Víctor Manuel Toledo? Porque de ser así, parecería que el ex secretario sigue teniendo el control de áreas claves de la Semarnat y, en ese sentido, poco importa que haya presentado su renuncia al gabinete lópezobradorista, renegando -como se recordará- de esta llamada Cuarta Transformación, pues todo indica que sus incondicionales siguen haciendo de las suyas a pesar de lo que diga la maestra Albores e incluso el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, ayer se cumplió justo un año de la masacre de Bavispe, Sonora, y lejos de resolverse el caso, como lo prometió el jefe del Ejecutivo, éste ha caído en el limbo y de manera por demás conveniente, el ahora ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, “se lavó las manos” para irse a buscar su sueño de gobernar Sonora.

El presidente López Obrador, por su lado, capoteó mal la situación y aunque hizo un par de visitas a la familia LeBarón, prácticamente nunca ha hecho nada para resolver esta masacre, pero eso sí, se dio el lujo de criticar a dicha familia por su cercanía con el activista Javier Sicilia, a quien el tabasqueño hizo objeto de su odio también por apoyar movilizaciones en contra de la inseguridad que priva en el país y que por más plazos que pida el Presidente, la situación -para variar- ya se le salió de las manos.

Apenas hace un mes, Adrián LeBarón acusó al Presidente de tener nulos avances en la investigación de esta tragedia y ocuparse más en apoyar a Durazo Montaño en sus aspiraciones políticas.

En una de las visitas que hiciera el presidente a Bavispe, Sonora, de manera directa y clara, Adrián LeBarón manifestó: “agradecemos al señor Presidente su visita, pero por desgracia la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional es más bien un acto de anticipado de campaña para impulsar las aspiraciones políticas del secretario Durazo a la gubernatura de Sonora, utilizando nuestra tragedia con fines políticos”. Esto lo declaró en una entrevista porque como acostumbra, López Obrador no invita a sus eventos a quienes le caen mal o se atreven a llevarle la contra.

Ha pasado un año y ni de lejos hizo el Presidente en su gustadísima mañanera alguna referencia a este gran pendiente que tiene y que muy probablemente, lo más seguro, su flamantísima nueva secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, no va a retomar, menos aún para darle alguna solución; hará como que no se enteró ni siquiera de que La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Alfredo “L”, presunto integrante del grupo criminal “La Línea”, vinculado al Cártel de Juárez, o dirá que ella empezará a partir de su llegada a la dependencia y lo anterior no le importa, en fin, que en este caso no ha habido ni habrá justicia.

Municiones

*** ¿Estará viendo López Obrador la manera en que su “gallo” para las elecciones en Estados Unidos, se le desmorona? La pregunta viene a cuento porque ayer, en la gustadísima conferencia mañanera, el tabasqueño optó por no opinar sobre esos comicios pues dijo que lo mejor es esperar el conteo final de los votos. Pero eso sí, de que el tabasqueño asesoró al delirante mandatario estadunidense en eso de alegar fraude electoral sin pruebas, no hay duda. Trump y López Obrador son pues “uña y mugre” y aquí no sobra la pregunta: ¿quién es la mugre?

*** En este mismo tema, ante el evidente enojo de Trump por su “fraude”, su rival, Joe Biden salió a dar un mensaje en el que abordó varios puntos. Manifestó que la voluntad del pueblo será la que determine al ganador de estas controvertidas elecciones. “No estoy aquí para declarar que ya ganamos, pero sí para reportar que cuando termine el conteo, ganaremos”. Agregó quien se ha perfilado como el candidato más votado en los comicios estadunidenses que “no somos enemigos, lo que nos une como estadunidense es mucho más fuerte que lo que nos pueda desgarrar… Confío en que saldremos victoriosos, pero esto no será mi victoria, será una victoria de la democracia de Estados Unidos y no habrá estados rojos ni azules cuando ganemos, sólo Estados Unidos”. Ya se puede esperar cuál será la respuesta del aún inquilino de la Casa Blanca.

