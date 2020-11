Con 5 contagios encima, Senado aprueba sesiones a distancia

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal lo venía diciendo y pugnando por sesiones a distancia, mediante uso de herramientas digitales, y finalmente ayer, el resto de las bancadas, aceptó su propuesta para poder realizar sesiones a distancia.

De aquí a diciembre faltan al menos 10 plenos y mucho trabajo en comisiones para poder debatir y sacar adelante reformas como la ya muy pospuesta para el uso legal de la marihuana, o el paquete de Justicia que contempla cambios profundos en los organismos y sistemas de justicia en México.

Hoy, finalmente la incidencia en el ámbito legislativo de Covid-19 logró mover las reticencias y trabas de algunos coordinadores.

La aceptación del nuevo sistema de sesiones a distancia es, afirmaron, “por motivos de fuerza mayor originada por el Covid-19”.

Así, de aquí a mediados de diciembre próximo, veremos que los senadores trabajarán de manera mixta, algunas sesiones y plenarias serán presenciales y otras virtuales.

El acuerdo logrado ayer por el presidente de la Junta de Coordinación Política con los otros coordinadores establece que reformas constitucionales, reformas legales y puntos de vista fundamentales, requerirán de la presencia en el Pleno de todos los senadores, en grupos de 10 a la hora de la votación. El resto estará en sus oficinas para ser convocados.

Habrá igual la oportunidad de que voten desde sus oficinas o en bloques.

Con el tema muy avanzado, los senadores hicieron una pausa en su sesión ordinaria para que sus coordinadores se concentraran en el salón de la Jucopo para discutir y aprobar finalmente la propuesta del senador Monreal.

Bajo los principios de este acuerdo, los coordinadores y el zacatecano consideran que habrá un importante avance de los trabajos y del temario de resto de las sesiones de este Periodo Ordinario, que ya no serían presenciales, sólo cuando se tenga que votar, nombramiento o reformas.

Entre los pendientes de la cámara alta en estos momentos, indicó Monreal, están: la ley de cannabis, reforma en materia digital de la Auditoría Superior de la Federación, paquete de Justicia…

Es muy probable que la próxima semana las sesiones se celebren de manera digital y probablemente hasta el 17, 18 de noviembre sea una presencial.

En resumen, la dinámica sería que 10 senadores votan mientras otros 10 bajan de sus oficinas y se acercan al salón de Plenos, mientras otros 10 regresan a sus oficinas. Una rotación necesaria.

Bajo este esquema se espera que en el Pleno no haya al mismo tiempo más de 30 personas, 40 a lo mucho.

Para las comparecencias pendientes por la Glosa del Segundo Informe, la propuesta es que se celebren de manera digital.

Así es que el Senado reforzará y profundizará, hacia el final del periodo ordinario de sesiones, las medidas sanitarias, sin descuidar sus funciones.

Más a menos la misma dinámica prevalecerá en las sesiones de comisiones.

Senado prepara la Convención Nacional Hacendaria

Dentro de una respuesta institucional a los reclamos de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, que exigen revisar y reformar el Pacto Fiscal, la Comisión de Federalismo de la Cámara alta adelantó ayer que prepara un proyecto de reformas para dar respuesta a los reclamos fiscales de los gobernadores.

Colateralmente se trabaja en un diálogo con gobernadores y especialistas a fin de buscar reforzar el federalismo mexicano.

El emecista neolonés Samuel García, presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, proyecta la realización de mesas de diálogo con mandatarios estatales y otros interesados, para ir a una Convención Nacional Hacendaria que necesariamente modificará el convenio fiscal, indicó.

El legislador aseguró que llegar a acuerdos en estos foros, que prevé se realicen por videoconferencias debido al rebrote de la pandemia, también servirá para evitar una crisis política ante el riesgo de la salida del convenio por parte de los gobernadores de la Alianza Federalista.

“El tema ya está en la agenda y si somos el órgano técnico que la va a llevar a cabo o al menos representar al Senado, queremos preparar que haya toda una estructura, un andamiaje, para que se lleve a cabo esta nueva convención hacendaria, en la que se debata se discuta ingreso, gasto, distribución, deuda, modernización, reforma fiscal, transparencia y obviamente patrimonio.

“Creemos que a nadie le conviene que los 10 gobernadores se salgan del convenio, puede provocar una crisis política, pero también reconocemos que hay estados, al menos 18, que no reciben ni la mitad de lo que ponen, los más agraviados son los de la Alianza Federalista, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, no reciben ni el 30 por ciento y el caso que más me duele es Nuevo León”, dijo.

Las reuniones se llevarán a cabo a partir de noviembre con especialistas y se invitará a todos los gobernadores, no sólo a los miembros de la Alianza Federalista, porque se prevé la convocatoria de una nueva convención hacendaria en 2021 después de la elección.

Además, durante la sesión de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, el legislador anunció una reunión con Mariana Campos, de México Evalúa, quien impartirá una ponencia sobre el federalismo mexicano.

“Hoy le planteo a la comisión que empezaremos la ruta y también tendremos reuniones presentaciones y pláticas virtuales con expertos para al menos tener un diagnóstico claro de cómo pinta 2021 y cómo podamos tener una nueva convención hacendaria”, concluyó.

La inteligencia artificial en inmuebles

Y como no todo en la vida es política ni pandemia, Johnson Controls, líder global en inmuebles inteligentes y sostenibles, nos informa que ha lanzado la herramienta OpenBlue, que representa un conjunto soluciones y servicios conectados para edificios de habitación o trabajo.

Esta plataforma digital abierta, indica, al integrarse con los sistemas principales de edificios de Johnson Controls y gracias a las optimizaciones hechas por los socios tecnológicos del Ranking Mundial Fortune 100, hacen que los espacios compartidos sean más seguros, ágiles y sostenibles.

OpenBlue, aseguran, es la culminación de años de investigación y desarrollo por parte de ingenieros y científicos de datos, líderes de la aplicación de sistemas inteligentes dentro de inmuebles de todo tipo para crear espacios protegidos a través de tecnologías de punta.

En este esquema, la conectividad es fundamental para lograr este objetivo, afirma Johnson Controls:

¬ Los sistemas de los edificios deben trabajar en forma simultánea y comunicarse para ser efectivos. OpenBlue se diseñó teniendo en cuenta la agilidad, la flexibilidad y la extensibilidad para permitir que los edificios se conviertan en espacios dinámicos.

¬ Al aprovechar la plataforma OpenBlue, los edificios se convierten en instrumentos con memoria, inteligencia e identidad única.

¬ La plataforma une el conjunto de soluciones y servicios de OpenBlue con inteligencia artificial (IA) galardonada, combinando datos tanto del interior como del exterior de los edificios.

“La forma en que interactuamos con nuestros entornos, de cómo operan los edificios y sus entornos para la seguridad y la sostenibilidad, es de suma importancia en todas partes y ahora más que nunca”, indicó George Oliver, líder de Johnson Controls.

