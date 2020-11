Michael Jackson, Elvis Presley, y Guns N’ Roses cantando juntos en un mismo escenario:

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Estefan Jackson, quien forma parte del inigualable espectáculo “Decades of Rock”, que se presentará con público en vivo y también en la modalidad streaming live

Tras ser recuperado de COVID-19, hoy Estefan Jackson está con más vida y energía para seguir haciendo lo que más ama: ser el mejor personificador de El Rey del Pop

Aunque siempre ha estado activo ya sea a través de las redes sociales, presentándose en varios programas de televisión, así como realizar shows en la modalidad streaming live, Estefan Jackson, reconocido como el mejor personificador de Michael Jackson, está pasando por uno de los mejores momentos de su avalada trayectoria artística, ya que después de ocho meses de que inició el confinamiento por COVID-19, ofrecerá nuevamente un majestuoso espectáculo con público en vivo, el próximo sábado 7 de noviembre en el maravilloso recinto del Teatro del Parque Interlomas, el cual abre con un 30 por ciento de su aforo y con todas las medidas sanitarias para que el público, sin ningún riesgo de contagio, pueda disfrutar de un gran espectáculo de calidad como lo será “Decades of Rock”, que une tres grandes actos y a tres artistas que se han presentado con enorme éxito en Las Vegas con las caracterizaciones más celebradas por el público y la crítica internacional: Elvis Presley (Héctor Ortiz), Michael Jackson (Estefan Jackson) y Guns N’ Roses (Welcome to the Rock Show), quienes se apoderarán del escenario en un evento que será una experiencia musical y visual inolvidable, que se realizará el 7 de noviembre a partir de las 9 de la noche en dos formatos: presencial y por streaming. Para acceder al show presencial, los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster en la página www.ticketmaster.com.mx y para el show en streaming los boletos están disponibles a todo el mundo vía E-Ticket en www.eticket.mx

“DECADES OF ROCK” HARÁ QUE EL PÚBLICO SE SIENTA EN LAS VEGAS

“Lo voy a decir siempre, alternar con el gran maestro Héctor Ortiz es garantía total y sumarnos ahora con Sean O’Connel, personificador de Axl Rose será una experiencia única y de gran calidad para el público lo cual es ya una garantía.

No es presunción, pero nuestro trabajo es muy dedicado y detallado y por eso Héctor Ortiz y yo aceptamos hacer un show en conjunto con Sean O’Connel, quien ha trabajado mucho en Las Vegas, por lo que este espectáculo hará que el público se sienta en Las Vegas viendo en vivo a Elvis Presley, Michael Jackson y Guns N’ Roses”, señala en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, el siempre admirado y respetado Estefan Jackson.

Cabe destacar que el Teatro del Parque Interlomas cuenta con todas las medidas sanitarias a efecto de garantizar la salud de todos los asistentes. El público podrá disfrutar del evento con un servicio personalizado por parte del equipo de staff, los cuales acercarán lo que necesite el público a sus lugares asignados, cuyas butacas y filas tendrán el espacio suficiente para garantizar la sana distancia, en un ambiente pensado para que el invitado pueda disfrutar y sentirse seguro en todo momento, es por eso que se mantienen todas las medidas de higiene necesarias, como la sanitización de butacas y todos los accesos, puntos especiales de limpieza en baños con gel antibacterial, señalización de sana distancia, así como uniformes especiales con repelente, uso de guantes y caretas personales por parte del equipo de staff, además los alimentos serán preparados en un ambiente controlado con todas las medidas de higiene. Al público se le pedirá que use cubrebocas, se les tomará la temperatura al ingresar y se les proporcionará gel antibacterial.

“Me encantan todas las medidas de sanidad que tiene el Teatro del Parque Interlomas, empresa que te cuida desde que llegas al estacionamiento, todo está sumamente desinfectado como lo es el foro, los baños, pasillos, butacas, dulcería. Además del show, acepté estar en el Teatro del Parque Interlomas por todo su control higiénico, incluyendo los camerinos”, dice muy emocionado Estefan Jackson, quien tiene un rostro tan parecido al de Michael Jackson que por unos instantes unos pensaría estar frente al Rey del Pop, lo cual emociona hasta los huesos.

MI FELICIDAD ES ENORME TAN SOLO DE PENSAR QUE ESTARÉ NUEVAMENTE EN VIVO CON MI PÚBLICO: ESTEFAN JACKSON

Para Estefan Jackson es imposible describir la emoción que siente de poder estar nuevamente con sus seguidores el próximo 7 de noviembre en el Teatro del Parque Interlomas ya sea de forma presencial o a través de un streaming live.

“Mi felicidad es enorme tan solo de pensar que estaré nuevamente en vivo con mi público, la vida de un artista depende mucho del aplauso, sin embargo ahora tenemos que resetear el chip, comprender que las cosas van en un proceso y cuidarnos al máximo sin bajar la guardia. En el Teatro del Parque Interlomas me encantó que sanitizan sobre lo sanitizado, cuenta con todas las medidas higiénicas.

Con esta pandemia en vez de ver la raíz del problema, debemos ver la raíz de la solución”, dijo sonriente Estefan Jackson, a quien le llena de felicidad que muchos teatros están reabriendo con todas las medidas higiénicas, porque no nada más es el artista que está arriba del escenario, también está una gama de personajes trabajando detrás como son técnicos, ingenieros de audio, de iluminación, tramoyistas, escenógrafos, la personas que se dedican a hacer la promoción con los medios de comunicación, “en fin somos tantas personas que dependemos de esta industria a la cual hay que apoyar incansablemente”, exclamó Estefan Jackson.

EL PÚBLICO PODRÁ VER CANTAR JUNTOS A ELVIS PRESLEY, MICHAEL JACKSON Y AXL ROSE CON UN TEMA QUE SERÁ SORPRESA

-En algún momento del show veremos cantar juntos a Elvis Presley, Michael Jackson y Axl Rose.

Va a sonar medio bizarro, pero sí. El show se llama “Decades of Rock”, cuya idea es de Hysterya Z, que es la casa productora de este espectáculo. Héctor Ortiz estará con su grupo Héctor Ortiz & The Classics, para presentarnos además de a Elvis Presley, un viaje musical de la época de los 60’s, 70’s, con éxitos de Chicago, Creedence, etcétera; luego pasaremos a los 80’s con Michael Jackson, espectáculo que corre a cargo de un servidor, vamos a llevar bailarines, efectos visuales, y de ahí nos trasladaremos a finales de los 80’s y principios de los 90 ‘s con Guns N’ Roses y al final, el público podrá ver y escuchar a los tres con un tema que será sorpresa.

En “Decades of Rock” no va a haber nada improvisado, por supuesto que cada quien va a tener su espacio, su magia, pero al final nos unimos en un solo himno, con una canción sorpresa y eso va a ser una experiencia padrísima.

– “Decades of Rock” tendrá una duración de dos horas, y con un plus, ya que el público lo podrá disfrutar de forma presencial en el Teatro del Parque Interlomas con un 30 por ciento de su aforo y también se podrá disfrutar por streaming live para el público que no se puede trasladar al teatro y que vive en otras ciudades o países…

“Decades of Rock” es de los primeros espectáculos que se va a presentar con público en vivo y por streaming live, ya que la mayoría de los conciertos virtuales que se han presentado en otro lados han sido grabados o bien se transmiten a puerta cerrada, sin público. La casa productora me mandó la liga del streaming y me quedé sorprendido porque van a tener cámaras por todos lados donde podrán vernos desde todos los ángulos, hasta cómo sudamos y respiramos.

LOGRÓ SUPERAR EL VIRUS DE COVID-19

– Gracias por la confianza de revelarnos que tuviste COVID-19, cuéntanos cómo fue todo este proceso de recuperación y qué mensaje le das a tu público.

No supe en qué momento fue, estaba en mi casa, que es casa de todos ustedes, cuando me empecé a sentir mal. Antes de contagiarme y hasta la fecha, siempre uso el cubrebocas, el gel antibacterial, lavándome constantemente las manos, no tocarme la cara, sin embargo me enfermé y me puse muy grave.

Considero que esta situación que estamos atravesando nos sirva para despertar y ver las cosas malas y buenas que uno hizo; que el pasado pasó, el presente se vive y el futuro es incierto. Desafortunadamente me dio COVID-19 de un día para otro, traía escurrimiento nasal, un poco dolor de cabeza ligero, una fatiga muy rara, presenté tres fiebres muy altas y aunque en mi vida personal hago mucho deporte, me di cuenta que este virus no respeta edades, no respeta nada.

Sentí un golpe muy fuerte cuando me dijeron que tenía COVID-19, sentí que el mundo se me venía encima, me puse muy grave, pero afortunadamente hubo una alternativa de salud que me ayudó mucho y no recurrí a ningún medicamento, simplemente con esa solución pude salir adelante.

Aclaro que no estoy recomendando nada, solo le pido a la gente que investigue. Es bueno hacer ejercicio físico, no estar tanto tiempo en el teléfono, alimentarse bien, meditar y hacer yoga. Me sigo cuidando, me sigo tomando esta solución de la que hablé en mis redes sociales, hago mucho ejercicio y mantengo una dieta saludable.

Hay curas, pero la peor enfermedad que no se cura es la estupidez humana porque desafortunadamente no abrimos nuestra mente para conocer más y todo lo cerramos a negativo.

SI MICHAEL JACKSON NO HUBIERA EXISTIDO, SEGURAMENTE ESTEFAN SERÍA UNA ESTRELLA DE FÚTBOL

-¿Qué sería de tu vida si no hubiera existido Michael Jackson?

No quiero saberlo. Siempre me encantó el fútbol y lo he dicho en muchas entrevistas que si no me hubiera dedicado al medio artístico hubiera sido futbolista, estuve de internado en varios colegios de fútbol y sigo siendo Cruz Azul de corazón porque traigo antecedentes. La verdad que no me veo haciendo otra cosa en mi vida, ni tampoco me veo en una oficina. La gente sabe que un tiempo de mi vida fui entrenador de acondicionamiento físico.

Cuando estuve preparando mi libro “El hombre en el espejo” tomé cursos de coaching con un mentor que es buenísimo que se llama señor Carlos Carrera que me enseñó parte de la facilidad de palabra, dar entrevistas de contenido, modular el timbre y volumen de mi voz, perderle el miedo a los micrófonos .

También, durante un tiempo di entrenamientos motivacionales para empresas, así como para preparatorias y universidades. Les daba las conferencias a los estudiantes después de dar mi show y caracterizado como Michael Jackson para captar más fácil su atención y decirles “si yo pude lograr este sueño, tú puedes hacerlo; en ti está comerte al mundo o que el mundo te coma a ti”.

-¿Has pensado en escribir otro libro?

Por el momento no, mi libro “El hombre en el espejo” tiene un contenido que te puede dejar como pensando por mucho tiempo. Una vez que baje la pandemia tengo planeado retomar la labor social, dar un mensaje a los jóvenes porque hay muchos valores que se han perdido.

Le pido a toda la gente que me ayude con una oración y con una buena vibra porque tengo un proyecto que si se logra será maravilloso y prometo que cuando lo dé a conocer lo compartiré con grandes amigos como tú.

ESTEFAN ES REALMENTE EL ESPEJO DE MICHAEL JACKSON

-Estefan Jackson, realmente eres el espejo de Michael Jackson.

El público merece todo el respeto y por ello cuando personifico a Michael Jackson lo trato de hacer con todo respeto y dignidad, además no solo lo hago arriba de un escenario, sino también cuando doy una entrevista porque el público y los medios de comunicación hacen nuestra carrera y debemos de estarles siempre agradecidos.

Agradezco el apoyo del público en todo momento, así como ese segundo de su vida que nos regalan al darnos un like o comentarios en las redes sociales. Su apoyo en los eventos nos hace soñar, sentir y vibrar.

Estaremos esperando al público este sábado 7 de noviembre en el Teatro del Parque Interlomas, sabemos que el público va a tomar todas las medidas de higiene, nosotros también vamos a cuidar mucho al público y nos vamos a cuidar. Queremos que la gente disfrute al máximo este show ya sea desde la butaca del teatro o desde su casa por medio de streaming live.

Valdrá la pena cada uno de los esfuerzos que estamos haciendo para presentar “Decades of Rock”, muy al estilo de Las Vegas el próximo sábado 7 de noviembre, concluyó el siempre amado, admirado y respetado Estefan Jackson.

