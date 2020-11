Ellie Denmark, la joven que aprovechó la pandemia para crear

Lanza su primer EP, titulado “Cause and Effect”

El material ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y iTunes

“En la pandemia me ha ido relativamente bien pero con lo de mi música me ha ayudado mucho el estar cuarentena estoy trabajando en un nuevo disco”, dijo Ellie Demarck en entrevista con DIARIO IMAGEN, tras ser cuestionada respecto a cómo a encausado su trabajo musical durante esta pandemia.

Autora de sus propios temas, los cuales interpreta con mayor facilidad en idioma inglés, lanza su primer EP, titulado “Cause and Effect”. El material ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y iTunes.

En entrevista Demarck comentó que en este álbum concreta una de sus metas en este camino que comenzó a andar a los 12 años de edad, y por el cual se formó en la entonces Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pop, rock indie e incluso soul se pueden notar en las siete canciones del disco, escritos por la cantautora a partir de experiencias personales. “El disco cuenta una relación que tuve y relata mi causa para legar el efecto”, dijo la intérprete sobre los temas que hablan de un inicio hermoso seguido de problemas, el rompimiento de la relación y las consecuencias de ello.

Ellie intenta compartir y transmitir sus emociones al público. “Siento que la mayoría de los músicos buscamos eso, transmitir nuestras emociones a los demás, y eso es lo que precisamente busco. Me encantaría que en algún momento alguien se sintiera identificado con alguna de las letras”.

Desde mayo, algunos de los temas y videos de Cause and effect se pueden disfrutar en el canal de You Tube de Denmark. December First es la canción que cuenta con material visual, y en donde la interprete se muestra cantando a ese amor que ha terminado.

Michael Jackson y Madonna Taylor Swift y Adele son tan solo algunas de sus influencias musicales, mismas que asegura son parte de su dia a dia y que en ocasiones llegan a impactar en sus creaciones.



Su carrera musical comenzó en el 2011 con su entrada a la antes Escuela Nacional de Música de la UNAM. Desde entonces, comenzó a componer lo que ahora es “Cause and Effect”, álbum debut de Denmark, donde el primer single se tituló “Should Be All The Time With You”.