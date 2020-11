Macuspanos ven a su paisano AMLO, de lejos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

José Octavio Rivero apoya a estudiantes milpaltenses

Por helicóptero y muy presionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a visitar a sus paisanos que viven sorteando las inundaciones y como se ha consignado en este espacio, los graves errores del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Presionado, porque el mandatario tuvo que suspender su gira por Nayarit y Sinaloa, donde tenía, por cierto, asuntos más interesantes que atender.

De lejos vieron al Presidente sus paisanos, especialmente los de Macuspana, tierra a donde las inundaciones llegan casi a los tres metros, y sintieron, viendo hacia arriba, una impotencia terrible al comprobar muchos de ellos que por quien votaron, de plano no estuvo con ellos e inicialmente les recomendó que buscaran las partes altas para librarse de las inundaciones y acusó acciones que consideró electoreras como la entrega de despensas, pero de que su gobierno apoye en algo, no hay hada.

Ya sin el fondo de desastres se reitera, los apoyos de parte del gobierno federal no tienen para cuando llegar, mientras el jefe del Ejecutivo solamente atina a poner distancia. Ahora nada más faltaría que repitiera las mismas palabras que dijo hace años, un ex gobernador de Veracruz que no visitaba la zona que se habían inundado en el estado porque, dijo: “yo no soy bombero”.

Años después y guardada toda proporción, justo el día que en se “celebraron” dos años del triunfo del tabasqueño en las urnas, no se puede olvidar cuando por “las benditas redes”, a la renegada no primera dama, Beatriz Gutiérrez, le pidieron ayuda para los niños con cáncer que desde hace mucho tiempo carecen de sus debidos tratamientos y le solicitaron una reunión, a lo que la esforzada investigadora del Conacyt, respondió: “no soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos”.

Indudablemente esa fue una reacción de desprecio y soberbia que describe a la perfección quién es realmente la no primera dama. Y por cierto su marido, actúa casi igual, pues ayer lunes, cuando en la gustadísima conferencia mañanera le preguntaron si no iría a Tabasco a apoyar a sus paisanos, respondió que tenía otras cosas más importantes qué hacer. Este tipo de actitudes, ¿se las cobrarán para 2021?

Municiones

*** La alcaldía de Milpa Alta es la única en la Ciudad de México que no cuenta con escuelas de educación superior en su territorio, lo que obliga a los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado trasladarse largas distancias. Esto sería lo de menos, pero la falta de recursos económicos en plena pandemia está provocando la deserción escolar de muchos jóvenes. La secretaria general del IPN reportó que 245 mil estudiantes dejaron sus estudios durante esta temporada, mientras que la UNAM estima que un 20% de su plantilla escolar está en ese riesgo. Consciente de esta situación, José Octavio Rivero, alcalde de Milpa Alta, entregó apoyos económicos a 550 universitarios milpaltenses en situación vulnerable para garantizar sus estudios. Estamos hablando de un apoyo de 4 mil pesos, que sin duda les servirá para continuar su educación a distancia o, en caso de llegar a la normalidad, utilizarlo para sus traslados y gastos. Sin duda, la educación es la llave del desarrollo y Octavio Rivero lo sabe, por lo que ha insistido en invertir más de 2 millones de pesos en este programa. Que bueno que este alcalde se preocupa por los jóvenes.

*** Todo listo tiene para hoy el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, para presentar los Resultados de la Agenda 2030 (2019-2020). Sin embargo, si se toma en consideración que el 2020 es prácticamente un año perdido, habrá que ver qué se informa. De cualquier manera, el evento fue preparado a detalle y con invitados de lujo como el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que asistirá con la representación presidencial -no cabe duda que eso es darle juego al canciller-; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que llevará la voz cantante -pero debe de cuidar mucho que no se le vaya a soltar la lengua en eso de que en el gabinete hay misoginia-, del resto de miembros del gabinete de esta llamada Cuarta Transformación, que disertarán sobre su visión de un México más sostenible. Llama la atención que la flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle, no había confirmado su asistencia, ¿acaso no quiere hablar del lago en que se ha convertido uno de los “elefantes blancos” del sexenio, la Refinería de Dos Bocas?, a la que le faltan por cierto los patos y las garzas, pues que los lleven de Texcoco, ¿o no?

*** Por cierto, la senadora panista Kenia López Rabadán demandó al Ejecutivo federal abrogar el decreto mediante el cual, ordena recortar el aguinaldo de este año a los servidores públicos que laboran dentro del aparato gubernamental, aunque hay que recordar que se trata de mandos medios para arriba. Efectivamente y como lo sostuvo la legisladora panista: “El aguinaldo es un derecho adquirido y una prestación que tienen todos los trabajadores del Estado, por lo que emitir un decreto en el cual se ordena recortarlo, es un agravio al ordenamiento jurídico mexicano y un insulto a las familias de los trabajadores”. Recordó que el Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que los servidores públicos tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna y que se deberá pagar el 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero. En ese sentido agregó que “es lamentable que el Presidente de la República ordene un recorte en los aguinaldos de los trabajadores del Estado de hasta un 50 por ciento, so pretexto de la crisis económica que se vive por la pandemia, pero no suspenda sus obras obsoletas como la refinería de Dos Bocas”. Lo dicho, en esta llamada Cuarta Transformación, “los elefantes blancos reumáticos” son primero.

*** Ahora sí que López Obrador “se adornó” y en cuanto al tema de felicitar al virtual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, contestó casi igual que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es decir, que lo hará en cuanto haya resultados oficiales. Hay analistas que consideran que a Donald Trump le queda una muy diminuta posibilidad, con todo el escándalo que ha desatado para judicializar dichos comicios, pero es remotísima. Supone el inquilino de la Casa Blanca que asegura que no se saldrá de ahí el próximo 20 de enero, que ocurrirá cuando el demócrata Al Gore se lanzó para la presidencia estadunidense, que pensó que había ganado y al final no fue así. Pero aquí la realidad es muy diferente y a Trump no le queda más que resignarse. ¡Qué tal!

