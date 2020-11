Pleito entre Bartett y Adán Augusto López sube peligrosamente de temperatura

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Como “anillo al dedo” le vino al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ocurrido hace dos días en Cancún, cuando policías del municipio de Benito Juárez, cuya alcaldesa es la morenista Mara Lezama, repelieron con balas a manifestantes que exigían justicia por el feminicidio de Alexis, ya que con ese lamentable suceso, el tabasqueño pudo cubrir el cada vez más grave problema que vive ni más ni menos que su tierra, Tabasco, que continúa inundada y sin posibilidades de que esto se solucione, con todo y que ayer, el sol cubrió al estado, pero eso no resulta suficiente y menos ante una ciudadanía que se siente decepcionada del mandatario porque, simple y llanamente, no le importa lo que le ocurra a la tierra que lo vio nacer y no tiene pensado viajar en los próximos días a su estado, ni de lejos y aunque las circunstancias lo obliguen.

En este orden de ideas, cómo es posible que en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, López Obrador, sin empacho alguno, diga que él tiene la conciencia muy tranquila y que todo es culpa de sus adversarios, sobre todo, de aquellos medios que no lo quieren. Los conflictos que es evidente, se la han salido de las manos, no se pueden reducir a una cuestión de humores.

No es la primera vez que el Presidente sale con eso. La pandemia de Covid-19 ha dejado muerte y desolación tras de sí y ni un dedo ha movido el Ejecutivo para apoyar y lo único que le interesa es acumular dinero para sacar adelante sus “elefantes blancos reumáticos” y los programas mediante los cuales, regala dinero como limosna porque supone que ello le va a redituar en muchos votos en las elecciones de 2021.

Sin embargo, en el caso de la entidad inundada, las cosas se le complican al mandatario ya que el pleito que traen el siempre flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien desde hace varios días y como se consignó en este espacio, se le cayó el sistema… hidráulico y el gobernador Adán Augusto López, sube peligrosamente de temperatura, más aún porque López Obrador se colocó del lado del ex gobernador poblano, a quien defiende “a capa y espada” aun a costa de haber dejado en el desamparo a sus paisanos, incluido por cierto, el mandatario estatal.

Y como el impío Bartlett Díaz se siente priísta “fifí” “chu chú” redimido a morenista, no tuvo inconveniente alguno en prender la mecha en contra del gobernador de Tabasco y afuera de Palacio Nacional respondió sobre el tema: “Ninguna (responsabilidad), hay gente que anda buscando a ver a quién le echa la culpa de sus torpezas, es todo lo que voy a decir”. ¿Qué tanto será mediador el Presidente en este pleito?

Retomando lo sucedido en Cancún, hay que señalar que el gobernador Carlos Joaquín González ordenó una investigación inmediata, con resultados concretos y a la brevedad, para encontrar a los elementos que contravinieron sus indicaciones.

Lo anterior -según se sabe-, porque unas horas antes de las protestas el propio mandatario estatal se había reunido con representantes de los colectivos para informarles que giraría instrucciones para evitar cualquier acto violento en las marchas. En el mismo tenor, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella había instruido a los elementos a su cargo, no llevar armas de fuego que pusieran en peligro la integridad de los presentes en las movilizaciones.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, se puede inferir que el director de la Policía Municipal de Cancún, Eduardo Santamaría Chávez, dio la instrucción de disparar al aire para dispersar la turba que intentaba invadir las oficinas del Ayuntamiento; esto, en teoría, para proteger la integridad de los servidores que ahí se encontraban laborando.

Por supuesto y en los primeros resultados de la investigación, se dio de baja a unos seis policías involucrados; el primero en dejar el encargo fue el propio Santamaría Chávez, ya que sobre él recayó la responsabilidad del operativo al ser la máxima autoridad presente durante los hechos. Cabe señalar que el secretario Capella Ibarra se encontraba fuera del estado; viajó a Tijuana debido al reciente fallecimiento de su padre.

Sobre el asunto, la Fiscalía General de Quintana Roo realiza las averiguaciones correspondientes para deslindar o fincar responsabilidades; a la par, el gobierno de Carlos Joaquín, se comprometió a apoyar en todo lo necesario a las víctimas para que recuperen la salud y se les repare el daño.

Municiones

*** Sin duda es toda una vergüenza que el aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no acepte su derrota, que conforme transcurren los días se vuelve más y más irreversible y es más, ya se le cerraron todas las de por sí remotas posibilidades de darle la vuelta a lo que se ha vuelto ya contundente: que perdió frente al presidente electo de la nación más poderosa del mundo, Joe Biden, quien ayer calificó como una vergüenza la actitud de Trump al señalar: “Cómo podré decirlo con tacto… creo que esto no ayudará al legado del Presidente y agregó, “El hecho de que la administración no reconozca nuestro triunfo no cambia la dinámica de lo que estamos haciendo”.

*** Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; PRD, Jesús Zambrano; por el PRI, Alejandro Moreno, aceptaron la invitación de la organización “ Sí por México” para revisar la construcción de una agenda ciudadana con miras a las elecciones de 2021. ¿Se podrá ver una alianza de la oposición en contra de la “aplanadora” morenista de cara a estos importantes comicios? Al tiempo.

*** La OMS, la FAO y la Organización Mundial del Comercio (WTO por sus siglas en inglés) publicaron la nota técnica Recomendaciones dirigidas a tomadores de decisiones en México para dar respuesta a la vulnerabilidad alimentaria derivada de Covid-19. En ella, las tres organizaciones ofrecen una serie de recomendaciones para mitigar el riesgo de malnutrición en México como consecuencia de la pandemia. En el documento publicado el pasado mes de mayo de 2020, las Naciones Unidas y sus iniciativas adjuntas utilizan el término “malnutrición” para incluir tres afecciones relacionadas a la carencia o exceso de nutrientes y calorías: 1) la desnutrición, en la cual se incluyen la falta de peso con respecto a la talla, el retraso del crecimiento y el peso insuficiente para la edad, 2) la carencia o el exceso de micronutrientes y 3) el sobrepeso y la obesidad. Previo al Día Mundial contra la Obesidad, Irma Ceja Martínez, médico especialista en Medicina Interna y Gerente Médico de Endocrinología y Nutrición de Grupo PiSA, recordó que “la obesidad y el sobrepeso son los principales factores para desarrollar enfermedades cardiometabólicas, como la diabetes, la hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer; siendo estas afecciones las principales causas de muerte en México”.

