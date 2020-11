Hay 10 candidatas de vacuna anti-Covid en última fase: OPS

Sólo están a la espera de resultados clínicos

Dos requieren almacenamiento especial, que no tiene ningún país

Hasta el momento, hay 10 candidatas a vacunas contra Covid-19, de las cuales dos requerirán de un almacenamiento especial de conservación en frío, que no tiene por ahora ningún país, para mantener las dosis bajo condiciones óptimas, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, dijo que “algunas ya están prácticamente en la última etapa, pero tendrán que publicar sus resultados clínicos en revistas científicas para que la comunidad pueda verificar con mucho cuidado todos los datos, la metodología, el procedimiento y también deberán hacer llegar estos datos a la agencias regulatorias para poder comercializar su producto”.

“Entre las 10 vacunas que están en la fase 3, dos utilizan tecnología muy novedosa, el RNA mensajero (entre éstas Pfizer). Ningún país de América del Sur y del Norte, incluyendo a los países más ricos del mundo, está listo para manejar estas vacunas RNA porque se necesitan almacenes con temperaturas por debajo de los 70 grados Celsius”, detalló.

Los países que van a utilizar esas vacunas, aseveró, se tienen que preparar, adquirir nuevos almacenes para tener la capacidad de guardar esas vacunas RNA mensajero, inclusive, contar con un transporte adecuado para su distribución en zonas rurales y urbanas.

“Las otro ocho vacunas que están en fase 3 se pueden manejar en las cadenas de red de frío que hay hoy en cualquier país. Son equipos que ya están en las salas de vacuna que cuentan con refrigeradores que conservan dosis entre los 2, 8, 10 o 12 grados Celsius.

“Estamos en el proceso de diálogo con instituciones financieras para fortalecer las cadenas de frío de los países, porque se deberán hacer ese tipo de cambio”, aseveró Barbosa.

Será hasta que esté disponible la vacuna RNA mensajero cuando los países determinen las medidas que tomarán para fortalecer y adquirir nuevos equipos de almacenamiento y de transporte.

En tanto, Marcos Espinal, director del departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, explicó que Pfizer decidió firmar acuerdos bilaterales con Argentina, Chile, México, Ecuador, Perú y Brasil.

“Cada país es soberano de decidir a quién le compra. El riesgo es que la vacuna no sea eficaz. En este caso en particular los resultados de Pfizer son muy prometedores, pero aún no ha terminado el ensayo clínico ni está aprobada su vacuna por razones de emergencia”.

Espinal también aclaró que la autorización de emergencia de parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) del anticuerpo monoclonal bamlanivimab para tratar casos de Covid no significa que se haya dado una “autorización completa” ni que haya logrado una disminución de la carga viral.

Se trata, añadió, de una aprobación de la FDA preliminar y bajo estrictos criterios de utilización, es decir, no se puede usar en las personas hospitalizadas ni con afectación graves.

“Es preciso contar con todos los resultados de los estudios, ensayos clínicos que se están haciendo, para verificar su eficacia y su seguridad”, aseveró.

La autorización de emergencia se basó en 405 pacientes que utilizaron ese anticuerpo, comparado con un placebo, una sustancia inocua. Además, comentó que el anticuerpo monoclonal no se puede utilizar en pacientes hospitalizados porque produjo reacciones muy fuertes, tampoco puede ser utilizado en pacientes que necesitan oxígeno porque puede causar efectos secundarios y sólo se puede utilizar entre niños mayores de 12 años y adultos con síntomas de leves a moderados.

El mundo registra más de 10 mil muertos por Covid en 24 horas

Más de 10 mil afectados por el coronavirus murieron en las últimas 24 horas en el mundo, en plena segunda oleada de la pandemia en Europa y Estados Unidos, según un recuento de este jueves. Sin contar posibles correcciones o modificaciones de las autoridades sanitarias, esta es la primera vez desde el inicio de la pandemia que se alcanza la cifra simbólica de 10 mil muertes en 24 horas.

Cerca de la mitad (4.961) de esas muertes (10.010) fueron registradas en Europa, mil 868 en América Latina y el Caribe, y mil 330 en Estados Unidos, el país que registó el mayor número de decesos en 24 horas.