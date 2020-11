Se ajustarán alcaldías a presupuesto austero en 2021

Luis Muñoz

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 deberá responder a las necesidades básicas de cada demarcación, principalmente en programas sociales, infraestructura y obras, aunque apegado a los principios de austeridad y racionalidad del gasto público.

Los diputados de Morena se sumaron al llamado de los alcaldes en su demanda, durante el tercer día de mesas de trabajo virtuales que realiza el Congreso. Ahí, las legisladoras Yuriri Ayala Zúñiga, Lourdes Paz y el diputado Eleazar Rubio Aldarán, destacaron que los alcaldes en Iztacalco y GAM tuvieron “altura de miras” al hacer la reasignación de los recursos públicos en las distintas áreas sin que ninguna de ellas se viera afectada por la modificación a la baja en su presupuesto 2020.

Obviamente, no escatimaron elogios al alcalde en GAM, a quien calificaron de “cumplidor”, cuando la ciudadanía considera lo contrario, pues tiene por ahí cuentas pendientes con la población.

Es más, hay habitantes que se quejan de que no les da la cara y elude hablar de temas incómodos como el caso de la discoteca News Divine y otros que tienen que ver con la delincuencia. Ayala Zúñiga mencionó que con la disminución del 7 por ciento del presupuesto, los capítulos 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil y 6 mil, sufrieron afectaciones, mientras que los empleos se mantuvieron aún a pesar de la situación generalizada de pérdida de desempleo.

En el caso del alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, la legisladora Lourdes Paz Reyes, representante del Distrito 11, reconoció que en la demarcación no sólo se ha seguido con la continuidad de los trabajos comprometidos en este año, sino también con los cambios pertinentes en la reasignación de los recursos económicos para apoyar a los vecinos de la demarcación con insumos para su protección: cubrebocas, gel antibacterial, campañas de difusión para prevención de contagios por CoVid-19, desinfección de espacios comunes, etc. etc. A su vez, la diputadas Guadalupe Morales, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso local, refrendó su compromiso de escuchar todas las voces y atender las peticiones de cada una de las alcaldesas y de los alcaldes, a fin de tener un Presupuesto 2021 lo más justo posible, que ayude a la reactivación social y económica de la capital del país.

La figura de diputado migrante

Con el objetivo de que en la próxima Segunda Legislatura, la nueva diputación plurinominal migrante cuente con todas las herramientas para su actuación, el diputado Ricardo Fuentes Gómez presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso en la Ciudad de México. Al presentar su propuesta, el legislador recordó que tras un debate sobre la diputación migrante, finalmente el Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó que sea contemplada para las próximas elecciones intermedias de 2021.La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Chiapas, rumbo a los comicios 2021

Una vez que en septiembre pasado el INE dio el banderazo de salida a los procesos electorales con miras a los comicios del próximo año en el estado de Chiapas, se siguen moviendo las piezas del tablero político, entre las cuales destaca Emilio Salazar Farías, como puntero hacia la candidatura a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, plaza muy disputada en la próxima contienda.

Salazar Frías, el legislador del Partido Verde que anticipa un panorama preocupante en materia económica para el país en 2021, es visto como un factor de unidad, capaz de enfrentar con muchas posibilidades de éxito las elecciones del año que viene.

En este contexto, no pierde de vista cómo transcurre el acomodo de piezas y amarres políticos en torno a las intermedias del próximo año en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sabe el terreno que pisa.Por ende, está preparado para contender por la capital del estado, incluso como candidato de unidad en alianzas con otros partidos que, aseguran, cada día lo siguen más.

En esa entidad del sureste mexicano es bien sabido que Tuxtla ha sido un viejo anhelo en su carrera política.

Una de sus fortalezas es ser tuxtleco y conocer el municipio como la palma de su mano, por lo que seguramente abonaría para sacar adelante a una ciudad ávida de desarrollo.

Admite que no será fácil, pero está preparado. No será la primera vez que se deba “enfrentar” al partido en el poder con ideas, con propuestas.

