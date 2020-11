“Checo” Pérez, segundo lugar en el Gran Premio de Turquía

Noveno podio en la Fórmula Uno

Hamilton empató la marca de Michael Schumacher como máximos ganadores

El mexicano Sergio Pérez obtuvo la segunda posición del Gran Premio de Turquía, que terminó con Lewis Hamilton en la cima, como campeón por séptima ocasión dentro de la Fórmula Uno.

En un muy complicado Parque de Estambul, sobre una pista empapada, el tapatío, representante de Racing Point, aguantó estar entre los primeros lugares de la carrera –al arrancar tercero– y asegurar las celebraciones con champaña.

El podio lo completó Sebastian Vettel, de Ferrari, quien apretó al tricolor en la última curva.

Pérez acompañó a Hamilton, quien empató la marca de Michael Schumacher como máximos ganadores dentro de la Fórmula Uno. El inglés, quien partió sexto, se apuntó su victoria 94 en el Gran Circo.

Nadie como Lewis para correr en una pista mojada, al conocerse su gusto por la exigencia que representa. Mientras la mayoría de los volantes se complicaron ante las condiciones, el monarca de la F1 las aprovechó para rebasar y quedarse con la victoria. Incluso, Pérez se colocó puntero en un par de ocasiones en el Parque de Estambul, pero su bólido rosa no fue competencia para el de las flechas plateadas, que lo superó con menos de 15 vueltas por disputar.

Cuando Hamilton se colocó como líder, el mexicano tuvo que adaptarse y cuidar su puesto, mismo que logró sin muchas complicaciones, simplemente fue cuestión de cuidar los neumáticos.

Los pilotos de Racing Point no tuvieron problemas en la largada, donde pudieron alejarse de sus competidores tras el mal arranque de Max Verstappen y el contacto entre Esteban Ocon y Valtteri Bottas.

Sin embargo, Sergio Pérez perdió tiempo en su única parada en pits, cuando a uno de los mecánicos se le complicó cambiar el neumático frontal derecho en la vuelta 11.

Este hecho implicó que Max Verstappen se acercara al piloto de Racing Point por el segundo puesto. En la vuelta 17, el tapatío se defendió como los grandes su posición que provocó la salida de pista para el neerlandés, quien paró nuevamente en boxes. En la segunda mitad del Gran Premio, Hamilton recuperó tiempo y logró pasar al jaliciense en la vuelta 37, terminando a casi medio minuto de distancia con el piloto de Racing Point.

Amplía su marca del mexicano con más podios en la Fórmula 1

Este segundo puesto, para Checo fue un consuelo, ya que pudo aligerar las frustraciones de la carrera pasada, cuando una parada a pitts le quitó la oportunidad de podio. Para este domingo, el tapatío decidió no volver a cometer ese error y festejó con su equipo. Pudo ser el último como piloto de Racing Point, ya que no correrá ahí para el 2021, aunque un impulso positivo para su futuro y convencer a una escudería de firmarlo para la próxima temporada.

Es la tercera ocasión en la que el tricolor cierra como el dos de una carrera. El podio lo terminaron conformando Hamilton y Sebastian Vettel, quienes terminaron primero y tercero respectivamente. Su compañero de equipo Lance Stroll, quedó rezagado tras su segunda parada para acabar noveno. Con este resultado, el mexicano se ubica en la cuarta posición en el campeonato de pilotos con 100 puntos, a falta de tres carreras de la temporada 2020.

En su última temporada con Racing Point, Sergio Pérez amplía su marca del mexicano con más podios en la Fórmula 1 con nueve, seguido de Pedro Rodríguez de la Vega con siete que logró entre los años 1967 y 1971.

Club América le manda felicitación

Las Águilas del América cuentan con una de las aficiones más numerosas de todo el continente y entre su séquito de fans se encuentra el exitoso piloto mexicano Sergio Pérez, el cual sigue cosechando logros en la Formula 1 y dejando en alto el nombre de nuestro país, por lo que en esta ocasión del Club de Futbol le dedicó una felicitación, por su triunfo en Turquía.

“Felicidades @SChecoPerez por tu podio histórico en el #TurkishGP #SOMOSAMÉRICA #VuelaCheco” escribieron en Twitter, mensaje que se vio acompañado de varias imágenes del triunfo del mexicano. Checo, es un americanista ferviente y suele expresar su afición por las Águilas constantemente, por lo que tras conseguir hacer historia, logrando un podio en el Gran Premio de Turquía, ha sido reconocido por el equipo de sus amores.

La trayectoria del orgullo mexicano

Sergio Pérez tuvo en 2013 la oportunidad de llegar a Ferrari, una de las escuderías con más tradición en la F1, o a Mercedes, el equipo que se ha llevado el título desde 2014. Pero el piloto mexicano se inclinó entonces por McLaren, marcando así parte de su trayectoria “Estuvimos hablando con Mercedes, pero eso realmente dependía de si Lewis (Hamilton) no iba allí, yo era la segunda opción. Es lo que dijeron. Teníamos un par de opciones, mirando hacia atrás”, narró Checo en una entrevista.“Yo era parte de la Academia Ferrari. Era un paso natural que un piloto parte de la academia sea vinculado con ellos. Todo parecía que iba a ir allí, pero luego las cosas cambiaron”, Aseveró en su momento.

Pérez Firmó para la siguiente temporada con McLaren al considerarla mejor opción pues la escudería había ganado siete carreras en 2012 “En retrospectiva, si no hubiera ido a McLaren, ciertamente hubiera ido a Ferrari, pero las cosas cambian muy rápido en la F1. En ese momento McLaren dominaba, me ofrecieron un contrato; tenía mucho sentido en ese momento. Desafortunadamente no resultó” dijo el tapatío.

Ahora a pesar de sus buenos resultados en la pistas de la Fórmula 1 (F1) en el 2020, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez confesó, que su relación con Racing Point es extraña, luego de que hace unas semanas la escudería decidió romper el acuerdo de tres años que tenían con él.

El jalisciense la comparó esta situación con un matrimonio fallido, durante una entrevista con el medio británico Channel 4: “Es realmente extraño. Es como estar con una esposa de la que ya sabes que en dos meses te vas a divorciar”.

Sin embargo, señaló que el momento de incertidumbre que vive con Racing Point no es algo nuevo en su trayectoria de casi una década, pues en años pasados igual ha tenido que esperar a conocer su futuro.“Vengo aquí, hago mi trabajo dentro y fuera de la pista, tengo que asegurarme de cumplir al 100% siempre.

He estado aquí durante muchos años, he vivido situaciones similares y diferentes, esto solo es parte del juego y lo acepto”. Asó, el piloto de 30 años de edad ha dejado en claro que es un profesional dentro y fuera de las pistas, pues dará su máximo esfuerzo hasta la última vuelta a bordo del monoplaza rosado y así lo dejó claro con su triunfo en Turquía, que podría dar un nuevo aire a esta relacion entre Checo y Racing Point.

“Obviamente quiero seguir adelante, tengo mucha hambre, siento que estoy en la cima de mi carrera, que mis próximos años van a ser los mejores, pero necesito poder encontrar algo muy bueno para poder seguir adelante” puntualizó.

Año sabático en 2021 es una opción

Asimismo, Sergio Pérez dio pista de lo que ocurriría el próximo año, pues si después de que termine su tiempo con la escudería Racing Point no encuentra otro lugar donde desempeñarse, incluso podría tomar un año sabático. “Todo es tan tarde ahora que parece que sabré si continuaré en la F1 o no, tarde este año. Así que creo que un año sabático es una opción. Veremos qué sucede en las próximas semanas”.