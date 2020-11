¿Le hablas a tu hijo-a en dos idiomas?

Bilingüe. Los niños que aprenden dos o más idiomas a la vez suelen arrancar un poco más tarde. Pero el retraso es temporal y cuando empiezan a hablar, lo harán en los dos idiomas. Se ha demostrado que las ventajas del bilingüismo en edades tempranas superan con crecen las pequeñas dificultades que pueden surgir.

La escuela infantil. Los niños que acuden a la guardería desde pequeños suelen encontrar más estímulos para hablar. El contacto con los niños mayores y la necesidad de atraer la atención de sus cuidadores entre tantos niños suele ser un buen motivo para hacer esfuerzos.

Su calendario interno. Todos los niños son únicos en su desarrollo y sólo deben preocupar los retrasos importantes. Antes que el número de palabras que pronuncia, lo relevante es comprobar que entiende lo que se le dice. Comprendemos primero (lenguaje receptivo) y luego hablamos (lenguaje expresivo). Los niños que aun no hablan utilizan un lenguaje de signos muy eficaz. En cambio, si tu hijo no parece comprender u oír lo que se le dice, consulta con tu pediatra. Si no es el caso, ten paciencia.