Desde drogadictas hasta alcohólicas, sé de qué pie cojean algunas reinas de belleza: Lupita Jones

Así respondió la Directora Nacional de Mexicana Universal y Miss Universo 1991 a las chicas que alzaron la voz y la acusaron de haberlas maltratado psicológicamente, y de haber obstaculizado su triunfo en los certámenes internacionales a los que se presentaban

Yo sé de dónde vienen todas, y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias, y de todas tengo para hablar. De todas”, con esas palabras, Lupita Jones, Directora Nacional de Mexicana Universal y Miss Universo 1991, respondía a todas las reinas de belleza que esta semana alzaron la voz y la acusaron de haberlas maltratado psicológicamente, y de haber obstaculizado su triunfo en los certámenes internacionales a los que se presentaban.

La polémica estalló, tras las crudas revelaciones de Sofía Aragón, actual portadora de la Corona de México, y segunda finalista en Miss Universo 2019. En un directo a través de Instagram, la modelo de Jalisco reveló que aceptó su trabajo en TV Azteca e incumplió el contrato de exclusividad con Mexicana Universal, porque Lupita Jones no le pagaba un peso.

Explicó que durante su preparación para el concurso internacional, ella tuvo que costear todos los gastos de renta, agua, dietas y gas para vivir en la Ciudad de México, y al final ya no tenía “para comer” o para ir al doctor. Acusó a la organizadora de “violencia simbólica”, y reveló que le había prohibido entregar la Corona a la mujer que se convertirá en su sucesora en la edición 2020.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última”, avanzó en su video Sofía Aragón.

De acuerdo a información de Infobae América, tal y como ella predijo, varias reinas de belleza de la última década apoyaron su versión y hablaron de las experiencias que vivieron con Lupita Jones.

“Yo sé de dónde viene Sofía Aragón, yo sé quién es Sofía Aragón. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrándose sin bañarse en depresión total, por todo lo que decían de ella en las redes sociales. Esa chava vivía en depresión total todo el tiempo vendiéndose como una madura cuando no es así. Desde el primer día que llegó a mi oficina la leí perfecto. Una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir quien sea lo que quieres escuchar, o lo que ella cree que quieres escuchar. Nadie la soportaba de verdad”, dijo Jones.

ESCÁNDALOS

ME DESPOJÓ DE LA CORONA POR NO BAJAR DE PESO: CYNTHIA DE LA VEGA

Uno de los escándalos más sonados de Lupita Jones fue su conflicto con Cynthia de la Vega, quien iba a representar a México en Miss Universo 2011. Durante su preparación para el concurso internacional, la organizadora calificó a la modelo de Nuevo León de “indisciplinada” y poco entregada, y decidió despojarle de la Corona.

Según la joven de 19 años, la verdadera razón de su destitución fue su peso. Jones le había advertido que debía adelgazar en el plazo de un mes; de otra forma, se quedaría fuera y enviarían al certamen a una suplente. En ese momento, su sueño se convirtió en una pesadilla.

“El verme bajo presión y estrés fue lo que provocó que me bloqueara y no avanzara conforme a lo que Lupita pedía, pero no era una cosa notoria de sobrepeso. Yo pedía más clases físicas, una dieta con un nutriólogo especializado en la materia, que extendieran mi horario de gimnasio porque según ella, en mis evaluaciones mi problema siempre era el cuerpo, pero no me ayudaron, me fueron negadas, que porque ella no iba a invertir dinero en mí si no bajaba de peso”, reveló Cynthia entonces, en una entrevista con su tía, Bárbara Coppel.

Los constantes mensajes negativos hacia su figura hicieron que la modelo sufriera después problemas de autoestima y trastornos alimenticios. De acuerdo a su versión, Lupita Jones le confirmó frente a un notario que le quitaban la Corona por no haber cumplido los requisitos de peso y los cuidados alimenticios que exigía la organización. En ese momento, el concepto que tenía de la ex Miss Universo cambió para siempre.

“Había escuchado que era una persona demasiado estricta, inclusive tuve conversaciones con participantes que también se quejaban de su actitud y trato hacia ellas, y ahora me tocó vivirlo a mí, pero con la diferencia de que doy la cara porque no quiero que esto ensucie mi imagen, y sobre todo ser un testimonio para las que sigan detrás de mí, que no tengan que pasar por esto. La señora Jones es una mujer fría, orgullosa y calculadora”, dijo.

EN EL 2010 PIDIERON QUE XIMENA NAVARRETE SUSTITUYERA A LUPITA JONES

Otro de los escándalos que dio de qué hablar fue el de Denisse Franco, Miss México en 2017. La representante de Sinaloa no logró quedar entre las 15 finalistas de Miss Universo, y al regresar del certamen denunció que Lupita Jones no la había apoyado, y había entorpecido deliberadamente su concurso. La polémica escaló, y los fans de la reina de belleza exigieron la destitución inmediata de la organizadora, y pidieron que la reemplazara Ximena Navarrete, quien fue Miss Universo en 2010.

Por supuesto, Lupita Jones desmintió las acusaciones, y aseguró que no había saboteado a Denisse Franco. Sin embargo, al volver del concurso, sí llegó a admitir que estaba “desilusionada” y “triste” por la calificación de la sinaloense.

“Lupita me dijo: para ti no hay dinero y haz lo que quieras”, relató Sofía Aragón, la reina de belleza que participó en el certamen Miss Universo 2019, a través de una transmisión en vivo en Instagram, así que ella tuvo que agotar todos sus ahorros para continuar con su preparación, al grado de que llegó el punto de no tener para comer.