Siguen quebrando negocios por Covid-19

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Nada que no estuviera dentro de lo probable anticipaban analistas hace unos cuantos meses: que miles de empresas y negocios bajarían la cortina debido a la crisis derivada de la pandemia de Covid-19.

La realidad nos alcanzó.

Quiebran 32,493 negocios en la Ciudad de México a consecuencia del confinamiento y la pandemia del coronavirus, tan sólo hasta septiembre, de acuerdo con datos de la iniciativa privada. Esta cifra casi quintuplica los 7 mil establecimientos creados desde marzo, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que fueron reportados por la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (Sedeco).

El saldo de establecimientos afectados y cerrados por la falta de actividad comercial apunta sobre todo a las tiendas de abarrotes, papelerías y otros comercios minoristas. El impacto coincide con el diagnóstico de las propias autoridades capitalinas, que otorgó más de 50 mil microcréditos principalmente a este tipo de giros.

La Canaco CDMX prevé que a fin de año el acumulado sea de 37 mil 800 negocios quebrados, según estimaciones a partir de una encuesta.

El sondeo, a cuyos resultados tuvo acceso Reforma, prevé que para el cierre de noviembre sean 34 mil 400 establecimientos perdidos.

Además, la Canaco estima que por el lado de los locales que ofrecen algún servicio, los gimnasios son el giro más golpeado, con más de mil 800 establecimientos cerrados.

La misma cámara calcula que la afectación a restaurantes fue de 682 comercios cerrados, mientras la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes (Canirac) estima una pérdida de 7 mil 500 restaurantes solo en la Zona Metropolitana.

Pese a lo anterior, la Sedeco) en sus registros de enero a octubre sólo se han dado de baja 924 establecimientos y asegura que entre abril y octubre se crearon 7 mil 216 nuevos comercios de bajo impacto, entre comercios formales e informales, no ilegales.

Cambios a la Constitución

Los cambios, signo de los nuevos tiempos, no se detienen. Ahora, para hacer una revisión y actualización a las normativas de suspensión de derechos políticos que ya no están apegados a la realidad o que violentan garantías fundamentales de las personas, la diputada Lourdes Paz Reyes presentó una propuesta de iniciativa para hacer reformas y derogaciones al Artículo 38 de la Constitución Mexicana.En la fundamentación de su iniciativa, la legisladora advirtió que el artículo citado no ha tenido reformas desde la promulgación de la Carta Magna.

Detalló que en su fracción II se determina que se suspenden automáticamente los derechos políticos de una persona por estar sujeta a un proceso por delitos que merezcan pena corporal, a contar desde el auto de formal prisión.En su lugar, propone una nueva redacción para establecer esta suspensión automática de derechos “por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada desde el momento en que surta sus efectos y hasta su extinción”.

En el caso de la fracción IV, que contempla suspender los derechos políticos por vagancia o ebriedad consuetudinaria, se propone su eliminación del texto constitucional.

La iniciativa fue enviada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.

Más atribuciones a la CDH

El diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal (Ciudad de México).Según la propuesta, la Comisión de Derechos Humanos debe de tener mayores atribuciones en las recomendaciones en torno a los derechos humanos en las leyes que previenen la discriminación.

No cesa violencia contra mujeres

El Partido del Trabajo en la CDMX exigió acciones efectivas para erradicar la violencia de género por cuestiones políticas.Magdalena Núñez Monreal, comisionada del PT local, dijo que ve con preocupación el incremento de violencia que hay contra las mujeres, particularmente con cargos políticos o de gobierno. Núñez Monreal expuso que “debe haber mayores garantías para todas las mujeres que tienen una tarea o un trabajo en el ámbito de la política.Agregó que no deben repetirse casos como el reciente asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos.

Solapan corrupción en la MH

El GPPAN insiste: Morena y sus aliados en el Congreso capitalino “cobijan” actos de corrupción en la alcaldía Miguel Hidalgo, en tanto que los morenistas rechazan solicitar a la Contraloría avances de la investigación por nepotismo y desvío de recursos del programa La Empleadora.

lm0007tri@yahoo.com.mx