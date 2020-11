Oswaldo Zárate conquista en “De brutas nada”

En co-producción con Sony Pictures

“En la serie que se transmite por Amazon Prime se aborda el tema de la homosexualidad con muchísimo respeto, y sobre todo lo que destaca es ese miedo tan humano que todos tenemos en este tiempo a la traición o a los actos que pueden afectarnos de terceras personas”, señala el actor

“De brutas nada” es la nueva serie de Amazone Prime, se trata de un trabajo que es un deleite, pero sobre todo un retrato claro de las relaciones humanas que vivimos en la actualidad, convulsas, frágiles, y casi siempre con seres humanos rotos detrás de ellas. En entrevista Oswaldo Zárate nos comenta que es un proyecto que primeramente tuvo su estreno en Estados Unidos, donde fue muy bien recibido e incluso la gente ya pregunta por una segunda temporada.

“Es una serie prime de alta calidad que ya está en la plataforma, que queda perfecto para el fin de semana, es una serie llena de éxitos llegan y llegan mensajes de Estados Unidos preguntando cuándo es la segunda entrega; Sony Pictures Estados Unidos logró que se hiciera la serie 100 por ciento en español, todo se hizo con luz natural. Trata de una chica que una noche anterior de su boda sale y no sabe en qué va a acabar esa salida, ella se llama Cristina y encuentra al novio con quien se va a casar, en la casa que habían comprado con otra mujer, y para encontrar con quien vivir en ese lugar hace un casting. Un chico se hace pasar por gay para que sea él quien viva ahí”, dijo.

Con nueve capítulos la serie deja ver las historias detrás de esa historia de amor. “Hay que ser cuidadosos en el tema de no ofender a nadie, esta súper chido, porque te voy a decir algo nosotros, no imaginábamos que en 2020 fuera a pasar todo esto, pero el estar en el encierro ha dado apertura para otras cosas en el ser humano. Sí hay una evolución de las personas a los chavos les da igual usar falda o pantalón y se ponen uñas, faldas, la ropa ya no los etiqueta, es la mejor etapa y esta serie lo aborda de manera natural”, afirma Zárate.

“De brutas nada” es la nueva producción para la plataforma de streaming Amazon Prime Video, en co-producción con Sony Pictures, creada por Raul Prieto y Hector Obergoso Rivera, quienes se basaron en la novela best seller de Isabella Santodomingo: ‘Los caballeros las prefieren brutas’. Está protagonizada por Tessa Ía (Cristina Oviedo), Christian Vázquez (Alejandro Montero), Marimar Vega (Esther), José Pablo Minor (Rodrigo), Carolina Ramírez (Hannah), Oswaldo Zárate (Miguel), Julián Román (Guillermo) y Diana Bovio (Graciela).

“No queremos caer en las etiquetas en ningún aspecto, se aborda el tema de la homosexualidad con muchísimo respeto, y sobre todo lo que destaca es ese miedo tan humano que todos tenemos en este tiempo a la traición o a los actos que pueden afectarnos de terceras personas, sin duda es una serie que le puede gustar a toda la familia, no va dirigida solo a un nicho especifico y esto hace más diversa e incluyente la serie”, concluyó.

“Esta serie está inspirada del libro Los caballeros las prefieren brutas, de Isabela Santodomingo y es totalmente fresca, llena de colores, con locaciones en la Ciudad de México, y en donde se verán los problemas de pareja y se podrán identificar con alguno de los personajes”.