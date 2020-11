El Chopo y Salud Digna ofrecen 400 tomografías gratuitas

8 mil mexicanos fallecen anualmente por EPOC

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, la OMS señala que esta neoplasia continúa siendo la más agresiva y mortal en el mundo, registrando un incremento en su incidencia del 30%, en la última década. Solamente entre el 5% y el 8% de los casos son detectado en estadios tempranos. Actualmente, la tomografía computada de tórax es un método diagnóstico por imágenes mediante rayos X y es el único examen probado para reducir el número de muertes, además de su detección precoz. De acuerdo con el doctor Francisco Corona, cirujano oncólogo adscrito al Departamento de Cirugía de Tórax y la Unidad Funcional de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología: “En los últimos años, la tomografía computarizada se ha estudiado en personas con un mayor riesgo de padecerlo, ya que ésta puede ayudar a detectar áreas anormales en los pulmones que pueden ser cáncer. Se ha demostrado que el uso de este estudio como prueba de detección en personas con un mayor riesgo salvaron más vidas que las radiografías de tórax y en el caso de un riesgo mayor, la tomografía computarizada anual que se realizan antes de presentar síntomas ayuda a reducir el riesgo de morir. Es un estudio indoloro que toma un tiempo no mayor a 30 minutos para realizarse”. Por su parte el doctor Alberto Hegewisch, director médico de AstraZeneca en México afirma: “A través de nuestro programa MAZ Diagnóstico hicimos una alianza con los laboratorios Chopo y Salud Digna para que los pacientes se detecten en etapas tempranas y pueden tener una atención oportuna con tratamientos innovadores que les brinde una supervivencia más larga. Para ello, estaremos otorgando sin costo 400 tomografías a quienes lo necesiten, a través de nuestro programa de salud y asociaciones de la sociedad civil. Otras terapias innovadoras como Durvalumab son una opción para quienes no son candidatos a cirugía en pacientes localmente avanzados y Osimertinib un tratamiento de tercera generación para cáncer de pulmón de células no pequeñas, metastásico con mutación del EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico). Todo esto, con la finalidad de brindar a los pacientes una mayor esperanza de vida mediante diversas acciones que beneficien el diagnóstico y tratamiento oportuno”.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un padecimiento respiratorio crónico y altamente incapacitante; se estima que hay 210 millones de personas que viven actualmente con EPOC en el mundo. En México es la sexta causa de muerte entre los derechohabientes del IMSS y anualmente fallecen por su causa 18 mil mexicanos. En el marco del Día Mundial de EPOC, el doctor Tim Connolly, neumólogo y especialista en medicina de cuidado críticos del Hospital Houston Methodist explica que, “no necesariamente los pacientes con EPOC son más vulnerables a contraer el nuevo coronavirus, pero el problema es mayor sí se infectan con él, pues el hecho es que los pacientes con EPOC tienen una función pulmonar inicial reducida, que complica todo el cuadro cuando se produce inflamación de las vías respiratorias y/o neumonía. Los fumadores activos tienen un mayor riesgo de infectarse con el SARS-CoV-2 debido a la inflamación crónica de las vías respiratorias superiores que permite una entrada más fácil del virus en el cuerpo a través de la nasofaringe que los no fumadores.” La principal preocupación de los pacientes con EPOC es que si contraen Covid-19 progresará a neumonía. Esto puede ocurrir, ya que este proceso dificultará el intercambio de gases y si el paciente sufre de oxígeno en sangre, requerirá soporte respiratorio avanzado. Esta asistencia puede tomar la forma de oxígeno administrado a través de puntas nasales, mascarillas, máquinas BiPAP o incluso soporte vital completo mediante intubación y un ventilador. Además de todas las medidas de apoyo estándar, los medicamentos y el control diario de los marcadores inflamatorios mediante análisis de sangre, se debe prestar especial atención al intercambio de gases del paciente, así como a la evaluación regular de su capacidad respiratoria. A diferencia de los pacientes con Covid-19 sin deterioro pulmonar subyacente, los pacientes con EPOC a menudo requieren soporte respiratorio avanzado en el proceso de la enfermedad.”

