En minutos, exoneran a Cienfuegos

Desde el portal

Ángel Soriano

Contrario a la forma de cómo fue arrestado el 15 de octubre en Los Ángeles, el ex titular de Sedena, General Salvador Cienfuegos, fue repatriado a México victorioso, con todas las facilidades a su alto rango, con una justicia expedita, viaje en jet oficial de la justicia estadunidense y “una rica comida en casa”, dijo su abogado.

No es para menos. Cienfuegos comandó al Ejército mexicano que tiene el control total del territorio nacional y es la única fuerza organizada, con disciplina, capacidad técnica y académica, armamento y tecnología suficiente que hacen de la institución ser sostén de las instituciones nacionales.

Posee, además, el control de los mandos. La mayoría de sus ex colaboradores tiene puestos clave y, en consecuencia, el control absoluto, más en esta administración, en donde las actividades claves han sido confiadas en sus manos. Trump, en estos momentos, requiere del apoyo de un gobierno y un Presidente como el de México.

Por eso la jueza Carol Amon, de Nueva York, sólo tardó 15 minutos en aceptar el retiro de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero del Departamento de Justicia para dejarlo en libertad; al llegar al Aeropuerto de Toluca en una aeronave oficial del gobierno gringo, Cienfuegos sólo requirió 5 minutos para ser notificado de que será investigado en México y se fue a casa “a comer rico”.

TURBULENCIAS

Establecimientos libres de tabaco

Se promoverá una nueva Ley General de Control de Tabaco ante el aumento de muertes por cáncer pulmonar, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al rechazar “la simulación” en la que ocurren bares, restaurantes, hoteles y otro tipo de establecimientos que tienen zonas privilegiadas para los fumadores pero que afectan a quienes no lo son. Cuando menos 15,000 personas mueren en el mundo a consecuencia del tabaquismo que sigue disfrazando sus actividades con vapeadores y cigarros electrónicos que contienen substancias más nocivas que el tabaco y que los induce a continuar con las adicciones, indicó… El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que se entrevistó con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y que recibió un trato deferente y cordial ante sus peticiones de obtener más recursos para concluir las obras en marcha y terminar el año. El titular de Hacienda realiza buena labor de entendimiento con los mandatarios rijosos de la llamada Alianza Federalista… Los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, enviaron sus condolencias al presidente Andrés Manuel López Obrador por la sentida muerte de su hermana, Candelaria Beatriz, profesora radicada en Chiapas, y la única hermana mujer del mandatario…E n cuestión de horas se dará a conocer la decisión sobre el nuevo director del IPN, institución que ha relegado sus fines de impartir enseñanza nacionalista como lo previó el general Cárdenas para privilegiar a las camarillas que se han apoderado del presupuesto con fines de enriquecimiento y no académicos. Entre los punteros se encuentra el ex oficial mayor de la SEP y de Conacyt, Marco Antonio Flores Sánchez, que está al margen de los grupos de poder y que garantiza el retorno a los propósitos de la institución… Crece la inconformidad en Quintana Roo por la indiferencia de las autoridades judiciales de resolver los casos de violencia, especialmente feminicidio, que ha motivado revueltas en Cancún; la mala imagen que se proyecta a nivel internacional va en detrimento del principal destino turístico del país.

